Les 2 épisodes les mieux notés sur IMDb sont tous de la même saison

Surnaturelprend fin après 15 ans et 15 saisons. Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles) ont fini de voyager à travers le pays dans Baby – la bien-aimée Chevy Impala de Dean – combattant le mal. Surnaturel La saison 5 règne en maître sur 320 épisodes plus tard. Au moins, selon les évaluations des utilisateurs IMDb. Deux épisodes de la cinquième saison de la série sont mieux classés que tous les autres.

Que s’est-il passé dans la saison 5 de « Supernatural »?

10 saisons se sont écoulées depuis Surnaturel Saison 5. Pendant ce temps, les frères Winchester ont traversé beaucoup. Pour les fans qui viennent de dire au revoir à Sam et Dean dans la finale de la série, voici un rappel sur la cinquième saison qui a été diffusée en 2009-2010.

Après que Sam ait libéré Lucifer (Mark Pellegrino) de l’enfer, lui et Dean sont devenus des cibles à la fois du paradis et de l’enfer. Mais ce n’était pas leur seul problème. Ils ont également appris qu’ils jouaient un rôle beaucoup plus important qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

Sam et Dean étaient destinés à ce que Lucifer et l’Archange Michael reprennent leur corps et se battent pour déterminer l’avenir de l’humanité. Pendant ce temps, ils ont continué à combattre les démons, les archanges et les anges pendant que leur relation devenait tendue.

‘Supernatural’ Saison 5 Episode 22: ‘Swan Song’

La finale de la saison à égalité pour l’épisode le mieux classé de Surnaturel. 8 425 utilisateurs d’IMDB ont voté, donnant à l’épisode un score de 9,7 étoiles sur 10. Dans l’épisode, la valeur d’une saison d’événements a atteint un point critique avec le monde au bord de l’apocalypse.

Le grand moment est venu lorsque Lucifer a possédé Sam. Lui et Michael se sont battus pendant que Dean essayait de sauver son frère. Aucune de ses tactiques n’a fonctionné et Dean a fini par être gravement blessé par Lucifer.

À la fin de la bataille, Lucifer avait cassé le cou de Bobby (Jim Beaver) et fait exploser Castiel (Misha Collins). En fin de compte, l’amour de Sam et Dean a prévalu. Sam a repris le contrôle de son corps et enfermé Lucifer et Michael dans «la cage».

Après avoir été ressuscité, Castiel a guéri Dean et a ramené Bobby à la vie. Sam a exhorté Dean à se retirer de la chasse aux démons et à mener une vie normale, ce qu’il a finalement fait.

‘Supernatural’ Saison 5 Episode 8: ‘Changer les canaux’

8 048 utilisateurs d’IMDb ont voté, donnant à l’épisode 9,7 étoiles sur 10. A l’origine diffusé le 5 novembre 2009, Sam et Dean se sont retrouvés coincés dans un montage de parodies d’émissions de télévision. Le Trickster (Richard Speight Jr.) les a mis là-bas et a demandé à Sam et Dean de jouer ou risquer d’être coincés là pour le reste de leur vie.

Après quelques mésaventures, Dean et Sam ont découvert qu’ils devaient en effet jouer avec les rôles qui leur étaient attribués, sinon de mauvaises choses se produisaient. Alors qu’ils essayaient de comprendre comment survivre une journée entière au pays de la télévision, Castiel les a avertis qu’une force plus importante était en jeu en plus de The Trickster.

Finalement, Dean et Sam ont tendu un piège à The Trickster qui s’est avéré être l’archange Gabriel. Il a dit aux frères Winchester des informations qui changeraient leur vie entière.

Il leur a révélé que l’apocalypse concerne en fait deux frères et qu’ils sont destinés à être les vaisseaux parce que leur relation est comme Michael et Lucifer.

Les classifications IMDb pour Surnaturel peut changer à la suite de la finale de la série, bien qu’il soit clair que de nombreux fans de l’émission télévisée aiment la saison 5.

