Les 2 enfants de Jason Sudeikis font une apparition rare lorsqu’il lance le premier lancer au match des Cubs

Il s’avère que Ted Lasso est un vrai père de famille.

Jason Sudeikis, qui joue le personnage principal de la série Apple TV+ « Ted Lasso », a été rejoint par ses deux enfants lorsqu’il a lancé le premier lancer avant le Chicago Cubs-St. Match des Cardinals de Louis à Wrigley Field.

« Soyez un poisson rouge », les louveteaux sous-titré une série de photos sur Twitter qui mettait en vedette Sudeikis et ses enfants, Otis, 7 ans, et Daisy, 4 ans, alors qu’il lançait le premier lancer. Otis et Daisy peuvent être vus portant des maillots et des chapeaux des Cubs.

La ligne du poisson rouge fait référence à une scène de « Ted Lasso » où Ted encourage l’un de ses joueurs à avoir la mémoire courte après que quelque chose ne va pas sur le terrain.

Sudeikis partage Otis et Daisy avec l’ex-fiancée Olivia Wilde. Ces nouvelles images suivent Wilde partageant des photos d’eux en avril quand Otis a eu 7 ans.

Alors que le couple n’est peut-être plus ensemble, Sudeikis s’est assuré de remercier Wilde en mars lorsqu’il a remporté le Critics Choice Award du meilleur acteur dans une série comique pour « Ted Lasso », affirmant que c’était son idée de faire le spectacle. Sudeikis a également remporté un Golden Globe pour son interprétation de l’entraîneur de football éternellement optimiste qui reprend une équipe de football en difficulté en Angleterre.

Depuis qu’ils se sont séparés, Wilde a été lié à Harry Styles, tandis que Sudeikis aurait bavardé avec la co-star de « Ted Lasso » Keeley Hazell.

« Ted Lasso » revient pour une deuxième saison le 23 juillet.