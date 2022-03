Les 19 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour vers One UI 4.1

in

Avez-vous un de ces téléphones ? Si oui, vous avez de la chance : vous pouvez maintenant profiter des nouveautés de One UI 4.1.

OneUI 4.1 a fait ses débuts aux côtés de la série Samsung Galaxy S22 Ultra, introduisant des nouvelles intéressantes sur le logiciel de Samsung basé sur Android 12.

Petit à petit, la mise à jour a fait son chemin parmi les mobiles qui font partie du catalogue Samsung, et aujourd’hui, il existe déjà une bonne poignée d’appareils mis à jour vers le dernière version de OneUI. Passons-les tous en revue.

One UI 4.1 est désormais disponible sur tous ces téléphones

La liste, partagée par Sam Mobilecomprend un total de 19 modèles de smartphones Samsung différents qui, au cours des derniers jours, ont commencé à recevoir la mise à jour de One UI 4.1. Parmi eux, il est possible de trouver des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z et Galaxy A.

Samsung GalaxyNote 10

Samsung GalaxyNote 10+

Samsung GalaxyNote 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Galaxie S10

Galaxy S10+

Galaxie S20

Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy ZFold 2

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A42 5G

SamsungGalaxy A52 5G

Samsung Galaxy Z Flip/Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy ZFold 3

One UI 4.1 introduit plusieurs changements intéressants. En plus des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo telles que la possibilité de utiliser les différents objectifs de l’appareil photo en mode « Pro »Sont également incluses des améliorations telles que possibilité de personnaliser la quantité de RAM virtuelle que vous souhaitez utiliser, des changements esthétiques dans l’interface utilisateur pour mieux s’adapter aux lignes d’Android 12, les soi-disant « Smart Widgets » qui vous permettent de combiner plusieurs widgets en un seul, ou la possibilité de augmenter le niveau de luminosité au-dessus du maximum manuellement.

Petit à petit, la mise à jour devrait toucher un nombre croissant d’appareils. Cependant, toutes les nouvelles fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les appareils. Par exemple, la prise en charge de plusieurs objectifs dans le mode « Pro » de l’appareil photo ne sera disponible que sur certains modèles.

