Les 17 animes qui sortiront sur Netflix cette année

Les amateurs d’anime ont beaucoup de matériel à choisir dans le catalogue de Netflixqui oscille entre les classiques de Hayao Miyazaki Oui Studio Ghibli aux bijoux comme Un coup de poing. 2022 sera chargé de grands titres et malgré le fait qu’ils n’ont pas tous une date de sortie définie, 17 nouvelles productions ont été annoncées pour la plateforme. L’un d’eux est devenu disponible aujourd’hui. Ci-dessous, vous pouvez voir tout ce qui sera présenté en première en 2022.

Les enfants orbitaux

Cette mini-série de 6 épisodes se déroule en 2045, lorsque tout le monde peut voyager dans l’espace et même des enfants naissent sur la lune. Une surprise qui va tout changer. Créé par iso mitsuoqui a collaboré à des projets tels que Porco Rosso Oui Cowbow Bebop.

Tigre et lapin S02

Avec la fabrication de atelier du lever du soleil, ne fera ses débuts qu’en avril et n’est basé sur aucun manga publié. Il se concentre sur une future ville où les héros combattent les criminels pour maintenir la paix. Tout cela est diffusé via « Hero TV » et ils ont un système de points et de publicité qui rend les batailles uniques.

ultra man s02

Après plusieurs retards, la deuxième saison ne débarquerait qu’en avril. Il continuera l’histoire dans laquelle la Terre est envahie par une race extraterrestre et seulement homme ultra peut la sauver.

Bulle

L’histoire se déroule à Tokyo, une ville isolée du monde à cause d’étranges bulles qui se trouvent partout dans le monde. Un groupe de jeunes orphelins en sont les protagonistes et se consacrent à la pratique du parkour. Ce sera un film qui arrivera le 28 avril.

Jumeau Kakegurui

La série préquelle ne fera ses débuts qu’en août. Il se déroule dans l’une des académies les plus prestigieuses du Japon. La hiérarchie des élèves n’est pas définie par des notes ou des capacités physiques mais par un système de paris. Tous les élèves parient la fortune familiale à la fin des cours.

Beastars S03

Pas encore de date de sortie Netflix acquis les droits de distribution en dehors du Japon. Ils poursuivront les meurtres mystérieux dans ce monde anthropomorphique.

Cyberpunk : Edgerunners

L’un des jeux les plus attendus et les plus controversés de 2020 verra son expansion sous forme de mini-série. Il y aura dix épisodes exclusifs de Netflix.

Détective Conan

La célèbre série du détective qui se transforme en enfant et doit retrouver les responsables de ce qui lui est arrivé sera ajoutée au catalogue de Netflix.

dérive à la maison

Dans ce film, deux amis passent l’été à jouer à des jeux quand un jour ils décident d’entrer dans un bâtiment abandonné. Un accident bizarre le laisse au milieu de l’océan. Isolés ils n’auront aucun moyen de demander de l’aide et feront l’impossible pour rentrer chez eux.

exception

Créé par Hirotaka Adachion sait seulement que ce sera de l’horreur et de la science-fiction.

Fantôme dans la coquille : SAC_2045 S02

La deuxième saison de cette série arrivera, présentant un monde futuriste où la section de police anti-terroriste doit faire face aux pires menaces cyber.

Kotaro vit seul

Un jeune homme qui vit seul et est frustré que son travail de mangaka n’ait pas abouti. Un jour, alors qu’il travaillait, il reçoit la visite de kataro, votre nouveau voisin. C’est un garçon de cinq ans qui prétend vivre seul dans un immeuble où les mineurs ne sont pas censés vivre.

Enregistrement de Ragnarok S02

C’est une bataille de dieux de différentes religions contre les humains. Vous pouvez déjà voir leurs 12 premiers épisodes sur la plateforme, mais on ne sait pas quand ils reviendront avec le nouvel opus.

Spriggan

Avant l’humanité, il y avait une civilisation avancée et puissante qui a laissé des reliques cachées avant son extinction. Dans le présent, les forces armées veulent s’en emparer pour conquérir le monde. Le protagoniste est un agent chargé d’empêcher les reliques de tomber entre de mauvaises mains. Il est à noter que cette histoire a eu un film en 1998.

Thermae Romae Novae

La série devait sortir en 2021. Elle se concentre sur un architecte de l’ancien empire romain qui ne trouve pas l’inspiration pour son prochain projet. Pour une raison quelconque, il est transporté dans le Japon actuel. À son retour, il décide de construire son propre bain thermal.

Les sept péchés capitaux : Rancune d’Édimbourg

C’est un film en deux parties basé sur le manga. Nanatsu pas Taizaiet aura Tristanle fils de Méliodascomme son protagoniste.

vampire dans le jardin

Dans ce monde fantastique alternatif, un jeune humain et la reine des vampires s’opposent à l’affrontement entre leurs races. Ils sont devenus amis et vont voyager à la recherche d’un endroit où vivre en paix.

