Les 15 téléphones OnePlus qui recevront la mise à jour vers Android 13

Si vous avez l’un de ces téléphones OnePlus, vous pouvez vous attendre à l’arrivée d’Android 13 avec OxygenOS 13

Le 3 août, lors de la présentation du nouveau OnePlus 10T, la société chinoise en a profité pour nous montrer un premier aperçu d’OxygenOS 13, la nouvelle version de sa couche de personnalisation basée sur Android, qui commencera à atteindre les appareils de la marque à partir du fin de cette année, et rapprochera les utilisateurs de l’expérience avec Android 13.

OxygenOS 13 comportera un interface remaniée, avec des éléments dont le design s’inspirera de la nature et de l’eau sous un nouveau langage visuel que OnePlus appelle « Aquamorphic Design ». D’autres innovations et changements axés sur améliorer la sécurité, ajouter des fonctionnalités utiles comme un widget Spotify sur l’écran toujours alluméou une plus grande variété de widgets de l’écran d’accueil.

OnePlus a également profité de la présentation de OxygenOS 13 pour confirmer la liste des appareils qui recevront la mise à jour à la nouvelle version du système d’exploitation. Un total de quinze téléphones différentsy compris les modèles de la série premium et de la famille Nord.

OxygenOS 13 atteindra 17 mobiles OnePlus

Au moment d’annoncer l’arrivée d’OxygenOS 13 basé sur Android 13 sur ses appareils, la marque n’a pas donné de dates précises pour l’arrivée de ladite mise à jour. Au lieu de cela, il a confirmé que le OnePlus 10 Pro serait le premier modèle à recevoir la mise à jour, suivi du OnePlus 10T. La liste complète des modèles est disponible ci-dessous :

OnePlus 10 Pro – Bientôt disponible

– Bientôt disponible OnePlus 10T – fin 2022

– fin 2022 Un plus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

Un Plus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10R

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus NordCE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

Considérant la politique de mise à jour de la marque, consistant à offrir un minimum de trois ans de mises à jour système pour ses appareils de référence, la vérité est qu’il n’y a pas de surprises en termes d’appareils qui recevront la prochaine version d’Android. Il convient de noter que le OnePlus Nord d’origine, l’un des terminaux les plus populaires de l’entreprise ces dernières années, a déjà atteint la fin de sa période de supportet ne recevra donc pas la mise à jour vers OxygenOS 13 ou les futures versions d’Android.

