Les 15 résidents les plus populaires d’Animal Crossing: New Horizons

Soyons honnêtes: pas tous les résidents Animal Crossing: Nouveaux horizons avoir une place permanente dans nos cœurs. Nous en aimons même si peu que nous voulons les jeter hors de notre île avec l’aide de l’ignorance et des plaintes à Melinda.

Mais il y a des animaux voisins que nous avons appris à aimer et qui sont en tête de notre liste de popularité. le Portail Animal Crossing a maintenant rassemblé les résidents les plus populaires dans une liste qui nous montre les voisins de l’île qui ont le plus de cœur.

Animal Crossing: Nouveaux horizons et voisins préférés

La liste des résidents les plus populaires de New Horizons est composée, entre autres, du fait que certains sont prêts à payer le prix élevé de la devise du jeu pour leur personnage souhaité. Sur le marché noir, qui équivaut apparemment à la version Animal Crossing d’un trafic d’êtres humains, alors pour certains plus de 400 villageois possibles prix bien plus élevé que pour les autres.

Vous pouvez voir les personnages les plus précieux et donc les plus populaires de New Horizons dans la liste suivante. Entre parenthèses, vous pouvez également voir le nom anglais:

Mishka (joyeux) Huschke (maréchal) Gunnar (Raymond) Morpheus (Sherb) Ottokar (sucre) Misuzu (Judy) Marianne (marina) Roland (Roald) Maria (Merengue) Kleo (Ankha) Berry (points de suture) Katharina (Audie) Fatima (faune) Dominik (cathédrale) Martin (Beau)

Mischka (Merry) est actuellement le résident le plus populaire de New Horizons. © Nintendo

