Les 15 meilleures scènes d’Alice et FP sur Riverdale, classées

Une lettre d’amour à l’un des meilleurs couples de Riverdale, Alice et FP.

Au cours des 4 dernières années, Riverdale a béni les téléspectateurs avec certains des navires de télévision les plus emblématiques. Je vous ai tous réunis ici aujourd’hui pour discuter de l’un de ces navires en particulier … Alice Smith et FP Jones, que vous et moi connaissons sous le nom de Falice.

Comme Une fille bavardeLily et Rufus avant eux, Falice a rapidement assumé le rôle très important de Chief Parent Couple On A Teen Drama With A Complicated History And A Secret Love Child ™. Après une introduction tendue, la relation à combustion lente d’Alice et FP est rapidement devenue l’une des intrigues les plus intéressantes de la série.

Et cela s’explique en partie par la chimie indéniable et l’engagement de Mädchen Amick et Skeet Ulrich dans leurs rôles respectifs. La majeure partie du développement des relations entre Alice et FP s’est déroulée hors écran, mais avec Mädchen et Skeet à la tête de leur propre navire, ils ont réussi à donner vie à un couple télévisé inoubliable avec une facilité sans faille.

Maintenant que Skeet et FP ont quitté la série à titre régulier, il est temps de regarder leurs meilleurs morceaux. Des baisers et des ruptures à tout le reste, voici les 15 meilleures scènes de Falice, classées.



Une lettre d’amour à la romance d’Alice et FP sur Riverdale. Image: La CW

15) Cette scène supprimée, vous connaissez celle … (mention honorable)

Basé entièrement sur la description de Mädchen Amick de ladite scène dans une interview avec BUILD en 2019, le clip supprimé de la saison 3 que personne n’a réellement vu a être l’inscription honorifique de cette liste. La scène, qui semble devoir se produire juste avant que FP ne reçoive cet appel téléphonique de Gladys, impliquait Alice ne portant rien d’autre que la veste en cuir de FP.

Mais au-delà des visuels épicés, il semble également que la scène ait peut-être permis de mieux comprendre à quel point leur relation était sérieuse à l’époque – et cela aurait certainement fait monter les enjeux émotionnels dans leur scène de rupture quelques épisodes plus tard également.

Dans les mots immortels de Monique, j’aimerais le voir.

14) FP tease le petit doigt d’Alice chez Pop’s (Saison 2, épisode 8)

En repensant à cette scène en sachant ce que nous savons maintenant du passé d’Alice à Southside, regarder FP la taquiner à propos de ses prétentieux petits Northside-isms est encore mieux que lors de sa première diffusion.

13) « Le shérif Minetta a appelé – » « Nous a appelé tous les deux! » (Saison 3, épisode 2)

La meilleure chose à propos de Falice dans les premiers épisodes de la saison 3 étaient les petits petits moments qui ont presque fait exploser leur « Nous avons frappé tout l’été! » couverture. Celui-ci est le moment de baiser d’un chef sous-estimé. En outre, la façon dont ils semblent être complètement synchronisés ici? Obsédé x

12) Alice et Betty invitent FP et Jughead à dîner (Saison 1, épisode 11)

La tension! Le drame! La fureur absolue dans les yeux d’Alice quand FP laisse tomber la bombe sur elle et Hal à Homecoming! La façon dont FP lui renvoie tout de suite! Euh! Télévision!

11) Alice prend FP en prison (Saison 2, épisode 8)

Deux mots: «Sexuellement frustré». Merci! Au revoir!

10) « Et moi? Est-ce que tu m’aimes? » (Saison 3, épisode 15)

Écoutez, je sais que c’est triste, mais s’il vous plaît, considérez les faits. Premièrement, les performances sont absolument déchirantes dans cette scène. Deux, j’adore pleurer sur les personnages de fiction. Et trois, Alice et FP n’avaient pas vraiment eu de véritable moment de relation en tête-à-tête ensemble dans semaines quand cela a été diffusé. Alors pour eux parler de aimant L’une et l’autre?! Dans l’économie sans Falice dans laquelle nous vivions à l’époque? Oof.

9) Alice et FP au lit ensemble (Saison 3, épisode 3)

Vous vous souvenez quand la bande-annonce de la saison 3 est tombée et que CECI était dedans? Wow, quel moment! Un moment que nous n’oublierons jamais. Un moment qui nous plaît à tous dans notre carrière!

Alors que toutes sortes de manigances adolescentes se déroulaient sous terre dans cet épisode, c’était les choses qui se passaient au-dessus du sol, dans une chambre roulotte en sueur sur le côté sud, cela nous a vraiment secoué. Un moment rare, vulnérable et intime entre Alice et FP, enfin confirmant l’état de leur relation après les événements de la saison 2.

8) Première scène d’Alice et FP (Saison 1, épisode 10)

Dans une courte scène, nous apprenons que non seulement Alice était un serpent à l’époque, mais que la connexion entre elle et FP fonctionnait. beaucoup plus profond que nous ne le pensions auparavant. Deux parents chauds avec cette beaucoup de tension dans leur première scène ensemble? Un bateau était bel et bien né, bébé. Que la combustion lente commence!

7) « Nous prenons soin des nôtres » (Saison 2, épisode 13)

Malgré absolument tout ce qu’ils avaient traversé et se sont fait de merde dans le passé, c’était la première fois que nous voyions vraiment à quel point leur lien les uns avec les autres était profond. Il vient d’enterrer un CORPS pour elle, pour l’amour du Christ. Le point culminant? FP faisant tournoyer distraitement la bague de mariage sur le doigt d’Alice juste dans le coin du cadre alors que la scène se terminait.

6) « Y a-t-il une règle qui dit que vous ne pouvez pas être les deux? » (Saison 4, épisode 7)

Chaque scène de Falice de cet épisode de Thanksgiving mérite d’être dans cette liste, pour être honnête. De l’attouchement à la façon dont Alice a parlé à FP après avoir donné un coup de pied au cul d’Hiram, cet épisode a clairement montré qu’Alice et FP étaient des âmes sœurs. Cette scène n’était que la cerise sur le gâteau. Qui aurait pensé, après tout ce mauvais timing et ce drame qui nous gênait, nous nous retrouverions dans un scénario domestique comme celui-ci? Regarde nous! Regarde nous! Qui aurait pensé? Pas moi!

5) « Je sais ce que tu as à faire et je t’aime pour ça » (Saison 5, épisode 3)

Ils ont dit: « Vous voulez une scène d’adieu? Nous allons vous donner une scène d’adieu. » Nous redoutions tous discrètement ce moment depuis qu’il avait été révélé que Skeet quitterait la série, mais à la fin, la scène était magnifique.

Alice et FP étaient devenus un couple tellement compréhensif l’un de l’autre et de leur relation qu’ils comprirent tous les deux qu’un sacrifice devait être fait. La chose la plus importante à propos de cette scène? Mis à part à quel point ce baiser d’adieu était spectaculaire? Il est clair que leur histoire d’amour est loin d’être terminée.

4) Alice frappe à la porte de la caravane de FP (Saison 2, épisode 17)

Souviens-toi que tweeter qui a demandé: « Quelle est la scène la plus sexy d’un film ou d’une émission de télévision qui ne montre PAS aux gens le faisant réellement? » Pour Riverdale, c’est cette scène.

Une masterclass absolue pour ne rien dire, mais aussi pour dire absolument tout en même temps. Il y a tant à déballer aussi: Alice réembrasse enfin ses racines Southside, chemise imprimée serpent, boutons défaits, cheveux coupés, décolleté serré, lèvre audacieuse pour faire bonne mesure. FP ouvrant la porte, souriant d’un air narquois, s’écartant et puis ce putain de gomme !? La puissance, l’impact, les implications internationales … Facilement l’un des moments phares de la saison 2.

(PS Si vous vous souvenez avoir vu cette scène pour la première fois via ce clip de diffusion en direct tremblant avec toute la foule hurlant, vous avez droit à une réduction pour les vétérans.)

3) Le premier baiser de Falice (Saison 4, épisode 7)

Techniquement, ce n’était pas leur premier baiser mais c’était le premier baiser que nous ayons jamais vu entre les deux. Alice et FP se sont réunis dans la saison 2 et étaient en couple pendant la moitié de la saison 3, mais ce ne sont pas sept épisodes de la saison 4 que nous avons finalement eu le baiser – et cela en valait la peine.

Non seulement le baiser a finalement été sécurisé, mais la conversation qui l’a précédé a également montré à quel point ils étaient venus en couple et en tant que système de soutien l’un pour l’autre.

2) « Alors laisse-le … à la maison » (saison 2, épisode 8)

Cette? Cette scène ici? DIEU! 👏 TIER! 👏

À ce stade de la série, Falice ne faisait que cogner sur des commentaires séduisants, des allusions à un passé romantique et des manifestations du fandom. Ce n’est que lorsque FP a vu son tout la vie éclata devant ses yeux après qu’il eut presque révélé ses vrais sentiments pour Alice au milieu du Pop’s Diner, que le petit bateau Falice transforma en grand bateau de croisière Falice. Il est temps de mettre les voiles, les filles!

1) « J’ai eu ton bébé » (saison 2, épisode 19)

Ça y est. C’est la meilleure scène de Falice. Et, si nous sommes honnêtes, c’est l’une des meilleures scènes de toute la série.

Regarder Alice férocement gardée s’effondrer dans les bras de FP, révélant le secret qu’elle a gardé pendant 20 ans, était une évolution. Ensuite, il y a FP, qui essaie de rester forte pour elle après avoir appris que non seulement ils ont un fils, mais que ce fils est maintenant mort. Nous savions tous que cette révélation allait arriver … mais l’impact émotionnel de cette scène était tellement inattendu.

L’histoire derrière le tournage le rend encore plus émouvant. Tweeter après l’épisode, Mädchen a écrit: « C’était une scène incroyablement difficile à filmer pour moi et cet homme extraordinaire ici m’a tellement soutenu et absolument » là « pour moi. Il était mon rock et je n’aurais pas pu le faire sans lui. »

Non seulement la scène est un moment inoubliable et charnière dans leur relation, mais elle a également mis en valeur l’incroyable chimie et la compétence de deux acteurs qui ont si profondément compris leurs personnages.

