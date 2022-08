Les 14 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android d’août 2022

Si vous avez l’un de ces mobiles Samsung, vous pourrez très bientôt profiter des nouveautés de la mise à jour d’août

Alors que les propriétaires d’appareils Google Pixel attendent toujours l’arrivée de la mise à jour Android d’août sur leurs téléphones, Samsung a déjà poussé la dernière version du correctif de sécurité Android sur une bonne poignée de ses derniers appareils.

Et c’est que, une fois de plus, Samsung a une fois de plus démontré son implication avec la plate-forme Android, effectuant un bon travail en matière de apporter les dernières améliorations et corrections de bogues aux mobiles qui composent son catalogue.

Aujourd’hui, il existe déjà 14 téléphones Samsung avec la mise à jour Android d’août disponible. Passons-les tous en revue.

La mise à jour d’août est maintenant disponible pour ces appareils Samsung Galaxy

Comme d’habitude, Samsung a commencé à mettre à jour son mobiles haut de gamme à la dernière version du système, avant de lancer le déploiement de la mise à jour destinée aux modèles milieu de gamme, bas de gamme et terminaux plus anciens.

La liste complète des appareils est disponible ci-dessous :

Galaxie S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxie S20

Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

SamsungGalaxy Note20

SamsungGalaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy ZFold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Ce sont les fabricants de mobiles qui mettent de plus en plus de temps à mettre à jour votre Android

L’un des possesseurs de l’un de ces quatorze appareils Vous pouvez accéder à la section « Mise à jour du logiciel » pour vérifier s’il existe une nouvelle version. Si oui, juste Commencer Le Téléchargement et procéder à l’installation.

