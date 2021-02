Les 13 meilleurs clins d’œil cachés dans la bande-annonce de ‘Zack Snyder’s Justice League’

La bande-annonce de « Zack Snyder’s Justice League » a pris d’assaut Internet: les fans l’ont déchiquetée plan par plan, et la vérité est que s’il y a quelque chose en charge de cette avancée du film qui sortira le 18 mars prochain, il est clair que c’est différent de ce que nous avons vu dans les salles il y a quelques années. Mais combien? Pour l’instant, il y a quelques clins d’œil et détails que la bande-annonce laisse tomber, que vous pouvez voir en entier ici:

Lex Luthor apparaît

No aparece exactamente, pero sí se oye su voz repitiendo su famosa frase en ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’: « Ya han doblado las campanas, ya se ha oído ahí arriba en la oscuridad, entre las estrellas. El Dios il est mort ». Cela confirme officieusement quelque chose que nous savions déjà: Luthor sera présent dans « Zack Snyder’s Justice League », bien que nous ne sachions pas dans quelle mesure. Incidemment, cet hypohuracane hurlant Superman de Krypton semble être retenu par l’immense griffe de Doomsday.

La guerre contre les Uxas

Dans son incursion dans le temple d’Athéna, Wonder Woman rappelle le premier affrontement de l’humanité avec Darkseid, quand il répondait encore au nom d’Uxas. Il est déjà confirmé que nous verrons ces batailles au format flashback, et que dans la ‘Justice League’ originale, nous les avons vues avec Steppenwolf. Au fait, si vous regardez la peinture murale d’Uxas, sur sa poitrine, vous pouvez voir les trois boîtes mères combinées.

La flèche montre le chemin

La flèche que Wonder Woman tient dans sa main a été tirée par la mère de Diana dans la version précédente de ‘Justice League’ (ici nous verrons aussi, on suppose, que Snyder n’a rien jeté). Oui dans le film de Whedon, nous avons vu comment Diana a vérifié le sort de cette flèche aux nouvelles, le temple. Cette fois, il n’assimile pas les connaissances sur Darkseid par la science infusée, comme cela s’est passé là-bas, mais nous verrons sa promenade à travers les lieux, découvrant les origines de Darkseid et l’importance des Mother Boxes.

DeSaad et Grandma Goodness

Deux personnages secondaires, acolytes de Darkseid et qui apparaissent dans ce qui pourrait être Apokolips dans le cauchemar de Batman (avec beaucoup de parademons se prosternant sur leurs genoux), flanquant le méchant du film. Les deux font partie des créations de Jack Kirby pour ses bandes dessinées épiques « The Fourth World » et le nom du premier est inspiré du marquis de Sade. Il est déjà apparu dans la série télévisée «Smallville», sa capture de mouvement a été réalisée par Peter Guinness, et c’est lui et non Darkseid que Stepphenwolf appelle «Milord». Granny Goodness a également été vu par «Smallville» et est l’un des personnages les plus aimés de l’univers de M. Miracle.

Maintenant oui: Wonder Woman en action

Cette séquence de l’explosion pouvait être vu dans certaines bandes-annonces de la version théâtrale de ‘Justice League’, mais pas dans l’assemblage final. Avec la version de Zack Snyder, nous aurons l’occasion de le récupérer. Une autre scène célèbre qui a été éliminée dans le montage publié est celle de la rencontre de Flash avec son père en prison, accusé à tort du meurtre de sa mère. Un complot classique qui nous mène à Flashpoint, et que beaucoup pensent ne sera pas résolu dans ce film, mais dans The Flash.

Rencontrez Iris West

Aussi dans la bande-annonce, nous avons la possibilité de voir pour la première fois Iris West (Kiersey Clemons), l’intérêt amoureux de Flash et sauvé d’un accident de voiture dans le vrai style super ralenti du héros. Étrangement, parce qu’elle cadrait assez bien avec la version Whedon, cette séquence a été laissée en dehors du montage théâtral, et Snyder la récupère maintenant.

Gardner Fox, l’icône

Petit détail de ceux qui génèrent des fans: à la rescousse d’Iris, nous pouvons voir une affiche d’une marque appelée Gardner Fox. C’est aussi le nom de l’un des scénaristes classiques de DC Comics, auteur de quelque 40 000 histoires et créateur de la Justice League. Petite blague avec Gardner.

Pierres volantes

Zack Snyder indique clairement que c’est son Superman avec cette façon de faire léviter les pierres autour du poing du héros avant de commencer à voler. On pouvait déjà voir cet effet, en raison du champ de force que le personnage génère, dans le premier film de Snyder avec les héros de DC, «The Man of Steel».

Appeler Victor Stone

C’est l’image de la bande-annonce qui donne plus que de parler: c’est Victor Strong avant de devenir un cyborg, dans sa veste universitaire et dans un endroit qui ne semble pas terrestre. L’une des théories les plus commentées est qu’il se peut que Cyborg communique avec l’une des boîtes mères, pour laquelle il adopte cette forme plus humaine.

Flashpoint: premiers pas

Snyder a confirmé que Flash modifiera le passage normal du temps dans votre montage. Cela pourrait bien être ce moment. C’est un événement très important dans l’univers DC qui génère peut-être le cœur du film solo Flash (tout comme il a déjà servi de pistolet de départ pour la série télévisée The CW) et qui nous servira peut-être ici à voir complètement la Justice League vaincu par Darkseid, comme dans la bande dessinée JLA «Rock of Ages».

Superman, deuil rigoureux

Le costume noir de Superman est l’un des éléments les plus connus de la version de Snyder que les fans attendent le plus avec impatience, puisque c’était l’un des aspects dans lesquels Warner roque sans issue: pas de costume noir. C’est un élément déjà connu dans les bandes dessinées, après la mort du personnage, où il devait symboliquement retrouver les couleurs du costume et porter ce qu’on appelle un costume de régénération kryptonien: avec ses pouvoirs diminués, la couleur noire facilite les choses pour lui d’absorber plus rapidement les rayons du soleil pour retrouver ses compétences à pleine capacité.

Le retour du seigneur de la nuit

La Batmobile sur laquelle se trouve Batman est celui de ‘Le Retour du Seigneur de la Nuit’, la bande dessinée mythique de Frank Miller se déroulant dans un avenir dystopique dans lequel Superman est au service de la loi et de l’ordre, et Batman est un vieil homme à la retraite, hors-la-loi et psychotique.

« Nous vivons dans une société »

La preuve définitive que Zack Snyder est soit un spectacle sans capacité de subtilités ou plus intelligent que nous tous réunis, est dans le Joker apparaissant dans la scène de rêve du film et citant le mème utilisé … pour faire la satire de ceux qui ont le Joker comme modèle, Avatar Twitter ou autre. Ironie tordue ou honnêteté brutale? Il est très possible que la «Ligue de la justice de Zack Snyder» nous donne une réponse à cette question une fois pour toutes.