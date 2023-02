Les 12 films et séries de la Phase 5 du MCU : « Ant-Man and the Wasp : Quantumania », « Loki 2 » et plus

« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » (« Ant-Man and the Wasp: Quantumania » en Espagne) est le film avec lequel la phase 5 de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Ainsi, la sortie de la troisième bande du super-héros joué par Paul Rudd a excité de nombreux fans.

La vérité est qu’en plus de ce long métrage, la première de projets cinématographiques et télévisuels à venir pour le Phase cinq. Parmi eux, certains conséquences et retombées longtemps attendu

Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? films et séries Phase 5 du MCU ? Ensuite, nous révélons la liste avec toutes les productions qui font partie de la nouvelle étape de l’étude.

QUELS SONT LES FILMS DE LA PHASE 5 DU MCU ?

1. « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » (2023)

De quoi ça parle? cette bande de Peyton Roseau raconte le parcours de Scott Lang et Hope Van Dyneavec les parents du Guêpe et la fille de l’homme fourmi, vers le Royaume Quantique. Alors qu’ils interagissent avec d’étranges créatures, ils se lancent dans une aventure qui les mènera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

Quand est-ce que ça sort ? Le 16 février 2023 dans les salles d’Amérique latine. En Espagne et aux États-Unis, le 17 février.

2. « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » (2023)

Comme toute la série, « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » Il est dirigé par James Gunn. Le film est le numéro 32 dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) et raconte avec le casting dirigé par Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista.

De quoi ça parle? Les protagonistes se lancent dans une mission de défense de l’univers et de protection de l’un des leurs. Une tâche qui, si elle n’est pas achevée, pourrait entraîner la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Quand est-ce que ça sort ? Le 4 mai 2023 dans les salles d’Amérique latine. En Espagne et aux États-Unis, le 5 mai.

3. « Les Merveilles » (2023)

« Les Merveilles » est la suite de « Capitaine Marvel » (2019), il met donc également en vedette l’acteur oscarisé Brie Larson comme Carol Danvers. Ils l’accompagnent Iman Vellani (Kamala Khan/Mme Marvel) et Teyonah Parris (Monica Rambeau) au casting.

De quoi ça parle? Carole Danvers il a revendiqué son identité du tyrannique Kree et s’est vengé de l’intelligence suprême. Mais les conséquences lui font porter le poids d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un trou de ver anormal, ses pouvoirs s’entremêlent avec ceux de Kamala Khan et le capitaine Monique Rambeau. Ensemble, ce trio improbable doit s’unir et apprendre à travailler à l’unisson pour sauver l’univers comme Les Merveilles.

Quand est-ce que ça sort ? Le 27 juillet 2023 dans les salles d’Amérique latine. En Espagne et aux États-Unis, le 28 juillet.

Logo promotionnel du film « The Marvels » (Photo : studios Marvel)

4. « Captain America : Nouvel ordre mondial » (2024)

De quoi ça parle? Le film est réalisé par Jules Onah. raconte les nouvelles aventures de sam wilsonanciennement connu sous le nom de Falcon, maintenant sous le nom de Capitaine Amérique. Il est ajouté Bucky Barnesanciennement connu sous le nom de soldat d’Hivermaintenant que le Loup blanc.

Quand est-ce que ça sort ? Le 3 mai 2024 dans les salles aux États-Unis.

Image promotionnelle du film « Captain America : New World Order » (Photo : studios Marvel)

5. « Coups de foudre » (2024)

De quoi ça parle? Un groupe de super-vilains est recruté pour mener à bien des missions gouvernementales. Ce sont : Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), l’agent américain (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John Karmen), Taksmaster (Olga Kurilenko) et Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Dreyfus).

Quand est-ce que ça sort ? Le 26 juillet 2024 dans les salles aux États-Unis.

Logo promotionnel du film « Thunderbolts » (Photo : studios Marvel)

6. « Lame » (2024)

De quoi ça parle? Ce film mettant en vedette Mahershala Ali est la nouvelle adaptation de l’histoire de Lameun dhampyr qui utilise sa physiologie unique pour devenir le parfait tueur de vampires.

Quand est-ce que ça sort ? Le 6 septembre 2024 dans les salles aux États-Unis.

Logo promotionnel du film « Blade » (Photo : studios Marvel)

QU’EST-CE QUE LA SÉRIE MCU PHASE 5 ?

1. « Invasion secrète » (2023)

De quoi ça parle? Une race de métamorphes extraterrestres de la planète Skrull se lance dans une mission d’infiltration de tous les aspects de la vie sur Terre, lorsqu’une attaque se produit qui change tout.

Quand est-ce que ça sort ? La série mettant en vedette Samuel L Jackson Il sortira au premier semestre 2023.

2. « Loki » – Saison 2 (2023)

De quoi ça parle? Les 6 épisodes de la deuxième saison de Loki Ils raconteront les conséquences du grand voyage de notre protagoniste, qui a été montré à la fin du premier épisode.

Quand est-ce que ça sort ? Partie 2 de la série mettant en vedette Tom Hiddleston Il sortira mi-2023.

3. « Cœur de fer » (2023)

De quoi ça parle? Dominique Thorné donne vie au brillant inventeur Riri Williamsdans cette série sur le créateur de l’armure la plus avancée depuis Hombre de Hierro.

Quand est-ce que ça sort ? La série sera lancée fin 2023.

Logo promotionnel de (Photo: studios Marvel)

4. « Écho » (2023)

De quoi ça parle? C’est le spin-off de « Oeil de faucon »concentré sur maya lopez. Elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser le sens de la famille si elle espère un jour passer à autre chose.

Quand est-ce que ça sort ? La série mettant en vedette Cox d’Alaqua Il sortira en 2023.

Logo promotionnel de (Photo: studios Marvel)

5. « Agatha : l’Assemblée du Chaos » (2023)

De quoi ça parle? C’est le spin-off de « WandaVision » sur Agathe Harkness. La production est décrite comme une comédie noire, mettant en vedette le grand Catherine Hahn.

Quand est-ce que ça sort ? La série sera lancée fin 2023 ou début 2024.

Logo promotionnel de (Photo: studios Marvel)

6. « Daredevil : Né de nouveau » (2024)

De quoi ça parle? Cette fiction se déroule après les événements de « Chassèrent ». Charlie Cox et Vincent D’Onofrio revenir comme Matt Murdock/Daredevil et Wilson Fisk/Kingpin, respectivement.

Quand est-ce que ça sort ? La série sera lancée fin 2024.