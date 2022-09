Les 11 premiers téléphones Samsung qui seront mis à jour vers Android 13 avec One UI 5

in

Android 13 arrivera en premier sur ces onze téléphones Samsung : il le fera avant la fin de l’année.

On a déjà une idée plus ou moins précise des mobiles Samsung qui recevront tôt ou tard la mise à jour vers Android 13. À ce jour, en outre, l’entreprise a déjà ouvert plusieurs programmes bêta basé sur la nouvelle version pour certains de ses mobiles les plus populaires.

Cependant, nous n’avions toujours pas de nouvelles de la arrivée de la version stable aux modèles qui composent son catalogue. Heureusement, une fuite a confirmé que Samsung prévoit de mettre à jour vers Android 13 certains de ses mobiles les plus populaires, avant la fin de l’année.

Certains Samsung passeront à Android 13 avant 2023

Les informations proviennent exclusivement de Sam Mobilequi affirme avoir eu accès à des informations sur le futur déploiement d’Android 13 parmi les terminaux qui composent le catalogue Samsung.

Grâce à cela, nous savons qu’il y a un total de onze appareils différents des familles Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A, pour lesquelles Samsung prévoit de lancer la dernière mise à jour vers Android 13 avant l’année 2023. Ce sont les suivantes :

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxie S21

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxie S22

Samsung Galaxy ZFold 4

Samsung Galaxy ZFold 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxie A53

Il n’est pas surprenant que Samsung ait décidé de donner la priorité aux téléphones phares de son catalogue. Cependant, il est frappant que le Galaxie A53un smartphone destiné au milieu de gamme et à un prix bien inférieur aux autres, fait partie des premiers modèles qui vont passer à Android 13 avec One UI 5.

En ce sens, il convient de mentionner que le Galaxy A53 n’a pas encore ouvert son programme bêta Android 13contrairement à son prédécesseur, le Galaxy A52, dans lequel la nouvelle version peut déjà être testée.

