Les 11 meilleurs jeux .io auxquels vous pouvez jouer sur Android, aussi simples qu’amusants

Des jeux rapides et avec plus de joueurs, c’est ainsi que se caractérisent les meilleurs jeux .io que nous recommandons dans les lignes suivantes.

Les jeux .io sont nés comme des jeux avec une dynamique simple et rapide pour les navigateurs Web. Le premier à réussir fut Agar.io, mais son chemin a été suivi par de nombreux autres titres que nous allons recommander dans cet article.

Avant de vous dire ce qu’ils sont, nous devons vous expliquer que les jeux .io sont des jeux simples, avec jeux très rapides et généralement joués en multijoueur. Ces caractéristiques les rendent idéales pour les moments où vous voulez juste vous amuser, il vous suffit de vous amuser avec un jeu qui ne demande pas beaucoup d’effort et qui ne vous fait pas trop réfléchir.

Après avoir pris connaissance de ces informations, nous verrons ce qu’elles sont les meilleurs jeux .io auxquels vous pouvez jouer sur votre mobile ou tablette Android.

Les 13 meilleurs jeux Android à jouer à la maison en famille et entre amis

Rivaux de serpent

Le premier jeu .io que nous souhaitons vous recommander est Snake Rivals, dans lequel votre objectif est de vous convertir le serpent que vous contrôlez dans le plus grand de la place. Pour ce faire, vous devez le rapprocher des pommes qui sont dispersées dans les scènes 3D qui composent le jeu.

Dans Snake Rivals, il y a différents modes disponibles: Mode classique, dans lequel vous devrez manger toutes les pommes que vous pouvez; Campal Battle, dans lequel vous devrez être le dernier serpent pour préserver la vie; o Ruée vers l’or, dans laquelle vous devrez obtenir autant de lingots que possible.

Si vous voulez vous amuser en groupe, vous pouvez créer un jeu en ligne pour jouer avec vos amis. En outre, vous pouvez également personnaliser votre personnage en choisissant parmi des dizaines de conceptions et d’éléments différents.

Agar.io

Nous l’avons dit au début, Agar.io est devenu le premier jeu de cette forme à devenir populaire parmi les utilisateurs. Il l’a fait par une opération simple, puisque tout consiste à manipuler un point qui doit manger le reste pour devenir le plus grand. En fait, nous vous l’avons même recommandé en 2015 comme l’un des jeux les plus addictifs du moment.

La chose la plus drôle à propos de ce jeu est que vous devez également éviter l’attaque du reste des joueurs qui jouent en ligne. Pour ce faire, vous pouvez réduire votre taille, vous déplacer sur la scène et utiliser des apparences secrètes pour tromper vos rivaux.

Warriors.io

Les titres Battle Royale sont parmi les plus populaires parmi les fans de jeux vidéo. L’un d’eux est ce Warrriors.io, avec troupes miniatures face à face sur le champ de bataille pour remporter la victoire. Il y a jusqu’à 68 soldats à débloquer, 50 types différents de pistolets et d’armes, des power-ups et des tenues à choisir.

Ce titre respecte l’une des principales caractéristiques des jeux .io, celle des jeux rapides. Vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps pour rassembler votre équipe, commencer et terminer la confrontation, afin que vous puissiez jouez à tout moment gratuit.

AXES.io

Dans notre liste des meilleurs jeux .io pour Android se trouve également AXES.io, un autre Battle Royale dans lequel vous devrez vaincre vos ennemis en leur lançant des haches. Le but est simple: vous devez tous les tuer jusqu’à ce que vous soyez le seul debout. Nous parlons d’un jeu multijoueur en ligne, donc le reste des joueurs sera réel, pas des bots.

Parmi les fonctionnalités d’AXES.io, on trouve des commandes simples, des jeux en ligne ou hors ligne, Batailles rapides de 2 minutes, différents modes de jeu, plus de 40 types d’armes et plus de 20 héros uniques, parmi tant d’autres.

Noodleman.io

Plus de 5 millions de téléchargements dans le Google Play Store cumulent Noodleman.io, un jeu avec les personnages les plus curieux que celui qui reste en vie jusqu’à la fin gagne. Comment finir les autres joueurs? Bien, les ramasser et les jeter hors de l’aire de jeu. Tout ne consiste pas à attaquer, vous devrez également vous défendre contre vos ennemis avant qu’ils ne vous expulsent.

En tant que bon jeu .io, Noodleman est basé sur jeux rapides et multijoueur avec des utilisateurs de partout dans le monde.

diep.io

Les créateurs d’Agar.io sont également responsables de diep.io, un autre jeu .io dans lequel vous êtes le en charge de contrôler un réservoir qui doit détruire tous les blocs qui sont sur le chemin et aussi avec des chars rivaux. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser différentes armes, telles que des missiles, des mitraillettes ou des armes qui tirent dans toutes les directions.

Petit à petit, vous améliorerez votre expérience avec Des jeux rapides dans lesquels vous affronterez des dizaines de joueurs de tout le monde. Gratuit, facile à jouer et divertissant, que demander de plus à diep.io?

Slither.io

Slither.io nous rappelle le classique Snake auquel nous avons joué sur les mobiles Nokia il y a des années. Dans ce titre, vous devez contrôler le mouvement d’un serpent à travers un scénario dans lequel il y a aussi d’autres joueurs. Si la tête de votre serpent touche un autre joueur, votre personnage mourra immédiatement. En échange, si c’est quelqu’un d’autre qui entre en collision avec vous, vous resterez en vie et il mourra.

Par conséquent, Slither.io nécessite une grande compétence pour esquiver le reste des serpents autour de l’aire de jeu. Cela semble simple, mais nécessite plus d’attention qu’il n’y paraît.

Paper.io 3D

L’un de nos jeux .io préférés est celui-ci, Paper.io 3D, dans lequel vous devrez peignez avec votre couleur représentative autant que possible de l’aire de jeu. Vous pouvez créer des formes 3D uniques, mais tout cela en esquivant la zone des joueurs rivaux et en essayant de collecter les étoiles qui apparaissent à l’écran.

Les 5 meilleurs jeux rétro auxquels vous pouvez jouer sur votre Android

Chat et souris.io

Le jeu classique du chat et de la souris est également disponible pour Android avec ce jeu appelé Cat and Mouse.io. Dans ce titre, vous êtes une souris qui doit empêcher les chats rouges de se déplacer sur la scène de vous toucher et, de cette façon, ils vous infectent. Pour ce faire, vous pouvez monter sur différents blocs, vous cacher derrière eux et, surtout, courir.

Comme dans les autres jeux .io mentionnés ci-dessus, vous gagnerez le jeu si vous êtes la dernière souris à survivre aux personnages maléfiques. Pouvez-vous survivre parmi tant de personnages sans être infecté?

Nebulous.io

La compétition premium également dans Nebulous.io, un jeu dans lequel seule la goutte qui reste vivante jusqu’à la fin l’emporte. C’est vrai, dans ce jeu .io, vous êtes un blob qui traverse une étape où il y a d’autres blobs rivaux. Pour gagner, il faut partir manger les petits et récolter les points qui sont situés dans l’aire de jeu.

Vous pouvez jouer à Nebolous.io avec vos amis, en tant que les jeux en ligne sont jusqu’à 27 joueurs. Si vous n’êtes pas intéressé, vous pouvez choisir parmi d’autres modes de jeu tels que Capturer le drapeau, Survie, Football et Domination. Il y a plus de 500 skins différents, allez jouer et gagner des jeux pour les obtenir tous.

Poisson Go.io

Dans ce jeu de survie Le gagnant est celui avec le plus grand banc de poissons, c’est essentiellement Fish Go.io. Mais tout n’est pas aussi facile qu’il y paraît, car plus tard, vous devrez vous déplacer dans la mer et éviter l’attaque des requins affamés qui s’y trouvent. C’est un jeu multijoueur, vous pouvez donc rivaliser avec vos amis en ligne pour voir qui est le gagnant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂