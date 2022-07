Les 11 meilleures séries romantiques de tous les temps

in

L’amour est l’un des meilleurs carburants pour démarrer le moteur d’une histoire. Les séries romantiques réalisent cette réalité grâce au succès qu’elles obtiennent chaque fois qu’un nouveau titre de ces caractéristiques occupe le centre d’attention de l’industrie hollywoodienne. Avec tout cela à l’esprit, dans spoilers Nous avons décidé de dresser une liste des meilleures séries romantiques de tous les temps. Il y a des surprises !

+La meilleure série romantique

.Onze. Même comme ça

Le grand charme d’une séduisante camarade d’école d’art entraîne une amoureuse sceptique dans une relation d’amitié avec des droits. Il est bouleversé par les relations mais aime beaucoup flirter alors qu’elle veut aller à un rendez-vous mais est un vrai croyant en l’amour. C’est une série d’origine sud-coréenne que vous pouvez apprécier dans Netflix.

.dix. Magnolias doux

C’est l’histoire de trois femmes de Caroline du Sud, meilleures amies depuis l’enfance, alors qu’elles se guident à travers les complexités de la romance, des carrières et de la famille. Pendant des années, Maddie, Helen et Dana Sue ont compté sur leur amitié pour traverser les hauts et les bas de la petite ville de Serenity. Disponible en Netflix.

.9. A trois mètres sur le ciel

Deux jeunes adultes d’univers très différents tombent amoureux un été sur la côte adriatique italienne. Summer et Ale sont différents. Elle veut travailler l’été pour aider sa mère alors que lui est un motard de renom en pleine pause. Bien sûr, la surprise frappe à leur porte lorsqu’ils se retrouvent envoûtés l’un par l’autre. vous pouvez le voir dans Netflix.

.8. L’amour moderne

Modern Love est une exploration de l’amour sous ses multiples formes, notamment l’amour sexuel, romantique, familial, platonique et l’amour de soi. Ces histoires sont présentées en huit épisodes d’une demi-heure chacun. La série est basée sur la chronique du New York Times du même nom et adapte différentes histoires d’amour qui se déroulent à New York. Vous pouvez le trouver dans Première vidéo.

.sept. Planifier le coeur

La Parisienne Elsa n’en revient pas de son ex, et ses meilleures amies décident d’engager secrètement une escorte pour l’aider, mais le plan se passe trop bien. Elsa est sur le point d’avoir 30 ans avec un travail qui ne l’excite pas deux ans après la rupture de son compagnon. vous pouvez le voir dans Netflix.

.6. L’été où je suis tombé amoureux

Belly passe ses vacances d’été annuelles dans une maison de plage avec des amis de la famille, les frères Conrad et Jeremiah. Bientôt, les choses vont changer pour toujours et elle se retrouvera piégée dans un triangle amoureux juste au moment de sa vie où ces nouveaux sentiments sont nés en elle. Disponible pour être apprécié à Première vidéo.

.5. Passion des faucons

Bernardo Elizondo est propriétaire d’une hacienda et vit avec sa femme, Doña Gabriela, et leurs filles. La réalité est qu’il est amoureux de Libia Reyes, une femme humble qui a attiré son attention. Ensuite, il essaiera tout pour atteindre cet amour, cependant, sa femme ne laissera jamais ce sentiment prospérer. Malheureusement, Bernardo meurt et Libia se suicide, entamant une inépuisable vengeance. Disponible en Netflix.

.4. C’est nous

Jack et Rebecca Pearson sont un couple marié sur le point d’avoir des triplés. À l’avenir, leurs enfants Kevin, Kate et Randall auront des difficultés différentes. Le premier est un acteur à la mode qui, à 36 ans, traverse une crise personnelle. Kate est une jeune femme obsédée par la perte de poids et Randall a retrouvé son père biologique après une longue période. Disponible en Étoile+.

.3. Étranger

Claire Beauchamp, infirmière de combat en 1945, est mariée à Frank Randall. Mystérieusement, elle est transportée dans le temps jusqu’en 1743 où elle rencontre Jamie Fraser, un jeune guerrier écossais très romantique. Bientôt, Claire commence à tomber amoureuse de lui, se retrouvant prise entre deux hommes très différents dans deux vies séparées par un océan de temps. Disponible en Netflix et Star+.

.deux. Les Bridgerton

Le spectacle se déroule dans le monde compétitif de la haute société londonienne pendant la période Regency lorsque de jeunes débutantes ont été présentées à la cour et ont défini leur état civil. L’histoire se concentre sur deux familles : les Bridgertons et les Featheringtons. Chaque saison explore la vie d’un frère Bridgerton. Disponible sur la plateforme Netflix.

.1. Rivière Vierge

Une infirmière praticienne déménage dans une petite ville du nord de la Californie en quête de tranquillité, mais elle trouve un homme au passé compliqué qui la mobilise et transforme son séjour dans ce lieu en une véritable aventure amoureuse où les deux personnages seront fascinés l’un par l’autre. profitez-en dans Netflix.

