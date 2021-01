Les 10 voitures les plus chères vendues aux enchères en 2020

Même si c’était une année atypique, même dans l’univers des ventes aux enchères de voitures classiques – les restrictions sur les voyages signifiaient que plusieurs d’entre elles ne commençaient qu’à avoir lieu. en ligne – à la fin, après le calcul, nous avons obtenu une liste avec le 10 voitures les plus chères vendues aux enchères en 2020.

Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas vu de chiffres de ventes record, même compte tenu des sommes importantes, dans les huit chiffres, de certains des modèles rassemblés. Même ainsi, les valeurs ne sont pas assez importantes pour entrer dans le Top 10 des voitures les plus chères jamais vendues aux enchères.

Le seul record «mondial» qui semble avoir été atteint est la voiture la plus chère vendue aux enchères en ligne. Nous avons même signalé à la mi-2020 que ce titre appartenait à une Ferrari Enzo, mais ce titre changerait de mains deux mois plus tard pour la Ferrari 550 GT1 Prodrive de cette liste.

Les trois Alfa Romeo BAT (Berlinetta Aerodinamica Tecnica), conçues par Bertone (de l’avant vers l’arrière): BAT 5 (1953), BAT 7 (1954) et BAT 9 (1955).

Ce que nous avons vu en 2020, c’est la domination de Bugatti. Elle fait partie du top 5 des 10 voitures les plus chères vendues aux enchères en 2020 – une performance remarquable. Ferrari, qui domine toujours le Top 10 des automobiles les plus chères jamais vendues aux enchères, n’a réussi à placer qu’un seul modèle dans le Top 10 de 2020, la 550 GT1 Prodrive susmentionnée.

L’autre fait marquant de 2020 a été la valeur que deux Ford Mustang «modestes» ont obtenue aux enchères. D’ACCORD… Ce ne sont pas simplement deux Mustangs. L’un est le premier prototype de la Shelby GT350R, la version destinée à concourir sur les circuits Mustang, l’autre est on ne peut plus célèbre: la véritable Mustang GT pilotée par Steve McQueen dans le film «Bullit», utilisée dans l’une des scènes les plus acharnées célèbre dans le septième art.

Voici la liste des 10 voitures les plus chères vendues aux enchères en 2020:

Position An Voiture Prix ​​(dollars) Commissaire-priseur Enchères 1 1934 Bugatti Type 59 Sports 12 681 550 € Gooding Londres deux 1937 Bugatti Type 57S Atalante 10 447 150 € Gooding Londres 3 1932 Bugatti Type 55 Super Sport Roadster 7 100 000 € Bonhams Île d’Amelia 4 1928 Grand Prix Bugatti Type 35C 5 233 550 € Gooding Londres 5 1931 Bugatti Type 55 Supersport biplace de Figoni 5 061 380 USD Bonhams Paris 6 2001 Ferrari 550 GT1 Prodrive 4 290 000 USD RM Sotheby’s Shift / Monterey sept 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale 4 265 310 € Gooding Londres 8 1955 Aston Martin DB3S 4 004 360 € Gooding Londres 9 1965 Prototype Shelby GT350R 3 850000 € Mecum Indianapolis dix 1968 Ford Mustang GT «Bullit» 3 740 000 € Mecum Kissimmee * 50 ans Alfa Romeo BAT 5, BAT 7, BAT 9 14 840 000 € RM Sotheby’s New York

* En plus des modèles individuels, il faudrait mentionner les trois Alfa Romeo BAT (Berlinetta Aerodinamica Tecnica), dont la seule condition à vendre était ensemble. Les trois ont atteint, en termes absolus, la valeur la plus élevée obtenue aux enchères en 2020, mais individuellement pas.