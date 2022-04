Les 10 téléphones Android avec 5G qui se vendent le plus

in

Aucune autre marque n’a été en mesure de vendre plus de téléphones 5G en février 2022 que Samsung.

Aucune autre marque n’a pu vendre plus mobiles avec 5G que Samsung en février 2022, selon les dernières données partagées par le cabinet de conseil Contrepoint. Le rapport indique que, sur les dix modèles les plus vendus, cinq d’entre eux étaient des modèles de la famille Samsung Galaxy.

D’autres marques, telles que OPPO, HONOR, vivo et Xiaomi Ils ont également réussi à occuper des positions dans ce classement, grâce à leur domination du marché mobile 5G en Chine.

Samsung Galaxy A52s : le mobile 5G le plus vendu pour le deuxième mois consécutif

Selon les données de Contrepoint, le Samsung Galaxy A52s était le modèle 5G le plus vendu durant le mois de février. Le modèle milieu de gamme de Samsung atteint une fois de plus le Top 1, après avoir réussi à mener le classement également au mois de janvier. Ainsi, le Galaxy A52s a déjà six mois apparaissant dans le Top 10.

Juste derrière, avec un part de marché de 2,87 % est le dernier produit phare de la société sud-coréenne, le Samsung Galaxy S22 Ultra. Il est suivi de près par le Galaxy S21 FE, en troisième position.

Les Galaxy A32 5G et Galaxy A22 5G Ce sont les deux autres modèles Samsung qui ont réussi à se faufiler dans le classement, respectivement en quatrième et dixième position.

Le reste des lacunes sont occupées par des modèles de Chine, étant le OPPO Reno7 5G dans sa version chinoise le modèle le plus populaire, situé en cinquième position et avec une part de 1,92 %. De cette façon, il surpasse des modèles tels que le HONOR 60, le vivo S12, le Xiaomi Redmi K40 et le HONOR X30.

Modèles mis à part, il convient de noter que Les mobiles Android ont réussi à atteindre une part de 67% de la vente de mobiles 5G courant février 2022. Les terminaux mentionnés dans le classement représentent une vingt% de tous les appareils Android 5G vendus.

