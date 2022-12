Les 10 séries qui se terminent en 2023 : « The Crown », « Riverdale », « Manifesto » et plus

2022 a été une année de grandes premières, mais elle a également marqué la fin de plusieurs séries connues sous le nom de « The Walking Dead », qui se sont terminées après 11 saisons, « Better Call Saul », qui s’est terminée le 14 août avec l’épisode 13 du sixième volet, et « Ozark », qui s’est terminé le 29 avril après quatre saisons.

Bien sûr, 2023 aura également plusieurs premières attendues et lancera des productions avec un grand nombre de fans. « The Flash », « I never », « The Crown », « Riverdale » et « The Handmaid’s Tale » sont quelques-unes des séries qui se termineront l’année prochaine.

LA SÉRIE QUI PREND FIN EN 2023

1.Riverdale

« Riverdale »la série jeunesse de The CW qui a débuté en 2017, Il se terminera en 2023 avec sa septième et dernière saison.. Si la fiction développée par Roberto Aguirre-Sacasa est devenue l’une des préférées du public depuis sa première, elle perd à chaque saison des adeptes.

Lors d’une conversation avec Variety, le président et chef de la direction de CW a également déclaré que «nous n’avons pas encore précisé le nombre d’épisodes. Mais je ne pense pas que ce soit une saison plus courte. Cela revient à ce que j’ai dit plus tôt : je suis un grand partisan d’essayer de donner des séries qui ont eu de longues séries et des envois appropriés.”.

2.La couronne

La série Netflix qui dépeint le règne de feu la reine Elizabeth II se terminera avec sa sixième saison, qui sera diffusée l’année prochaine. « Lorsque nous avons commencé à discuter des intrigues de la saison 5 de la série, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan initial et faire six saisons.”, a déclaré Peter Morgan, créateur et écrivain de «La Couronne”.

Tout indique que la saison 6 de « La Couronne», enfin, mettra en scène la mort tragique de la princesse Diana. Selon les sources de Deadline, il y aura beaucoup de tension dans les scènes, mais l’accident ne sera pas montré à l’écran.

3. Je n’ai jamais

En mars 2022, Netflix a renouvelé « Never Have I Ever » pour une quatrième et dernière saison. « Nous venons d’être renouvelés pour une quatrième et dernière saison, nous sommes donc absolument ravis.», peut-on lire dans le communiqué.

« Nous avons hâte de vous révéler toutes les romances torrides et les aventures hilarantes que nous vous réservons. Merci à tous nos fans pour votre soutien, surtout vous.”.

4.Jack Ryan

La quatrième saison de « Jack Ryan », qui a été renouvelée par Amazon Prime Video en mai 2022marquera la fin de la série réalisée par Patricia Riggen, Daniel Sackheim et Morten Tyldum.

Pour l’instant, il a été confirmé que John Krasinski reviendra jouer Jack, tandis que Cathy Mueller reviendra dans le rôle d’Abbie Cornish, qui n’a pas été vue depuis la première saison.

5. Manifeste

La deuxième partie de la quatrième et dernière saison de « Manifestesortira en 2023. Dans les prochains épisodes, les protagonistes vont s’attacher à arrêter la date du décès. Le temps est contre eux et, de plus, ils savent maintenant que cela ne les affectera pas seulement eux, mais le monde entier.

6. La merveilleuse Mme Maisel

Amazon Prime Video a renouvelé « La merveilleuse Mme Maisel » pour une cinquième et dernière saison à diffuser en 2023. La série mettant en vedette Rachel Brosnahan a été largement saluée par la critique, donc un grand résultat est attendu pour l’histoire de Midge Maisel.

7. Perce-neige

« perce-neige« , la série TNT qui tourne autour d’un train en perpétuel mouvement transportant les derniers vestiges de l’humanité après une période glaciaire dévastatrice, a été renouvelée pour une quatrième et dernière saison, qui sera diffusée l’année prochaine et sera également disponible sur Netflix.

8. Star Trek : Picard

Après trois saisons, « Star Trek : Picard » se terminera en 2023. Le dernier épisode devrait être diffusé sur Paramount Plus du 16 février au 20 avril. Pour l’instant, on sait que la fin mettra fin aux arcs des personnages de « The Next Generation ».

9.L’éclair

« Éclat« , La série CW avec Grant Gustin, créée en 2014 et Il prendra fin début 2023 avec sa neuvième saison.. Eric Wallace est le showrunner des 13 derniers épisodes, où les acteurs Candice Patton et Jesse L. Martin reviendront également.

10. Le conte de la servante

« Le conte de la servante« , une série Hulu basée sur le roman dystopique du même nom de Margaret Atwood, a été saluée comme l’une des meilleures séries télévisées du 21e siècle et Il se terminera avec sa sixième saison 6, qui sera diffusée en 2023.