Fierté de la région! Netflix a déjà la liste complète des séries les plus regardées dans le monde en avril et a un production mexicaine comme un grand protagoniste. Qui a tué Sara? il est devenu le programme étranger le plus regardé sur la plateforme aux États-Unis et la tendance s’est répétée dans le monde entier. Regardez le classement avec le top 10 et découvrez où se trouve le salon latino-américain!

Les 10 séries Netflix les plus vues dans le monde en avril 2021

10-La liste noire

Première: 23/09/2013

Saisons: 8

Créé par: Jon Bokenkamp.

Protagonistes: James Spader, Megan Boone, Harry Lennix, Diego Klattenhoff, Ryan Eggold, Parminder Nagra, Amir Arison.

Parcelle: Raymond Red Reddington, l’un des fugitifs les plus recherchés du FBI, se rend au siège du FBI à Washington, DC. Il prétend que lui et le FBI ont les mêmes intérêts: éliminer les criminels dangereux et les terroristes. Au cours des deux dernières décennies, il a dressé une liste des criminels et des terroristes qui comptent le plus, mais le FBI ne peut pas trouver parce qu’il ne sait pas qu’ils existent. Reddington l’appelle la liste noire. Reddington coopérera, mais insiste sur le fait qu’il ne parlera qu’à Elizabeth Keen, une profileuse recrue du FBI.







9-Légende du renard à neuf queues

Première: 07/10/2020

Saisons: 1

Créé par: Kang Shin-hyo.

Protagonistes: Lee Dong-wook, Jo Bo-ah, Kim Bum, Kim Yong-Ji, Hwang Hee, Kim Jung-nan, Ahn Kil-kang.

Parcelle: Un renard à neuf queues s’installe dans la ville. Un PD de télévision poursuit le renard à neuf queues.







8-The Circle: États-Unis

Première: 01/01/2020

Saisons: deux

Protagonistes: Michelle Buteau (présentatrice)

Parcelle: une série de compétitions dans lesquelles les joueurs doivent choisir d’être eux-mêmes ou les autres alors qu’ils tentent de gagner un prix en argent.







7-Vincenzo

Première: 20/02/2021

Saisons: 1

Créé par: Kim hee-won

Protagonistes: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon, Yang Gyeong-won, Kwak Dong-yeon, Kim Yeo-jin, Jo Han-chul.

Parcelle: Vincenzo Cassano est un avocat italien et consiglier de la mafia qui retourne en Corée en raison d’un conflit au sein de son organisation. Il finit par croiser le chemin d’un avocat à la langue acérée du nom de Cha-young, et les deux unissent leurs forces pour utiliser des méthodes perverses pour éliminer les méchants qui ne peuvent être punis par la loi.







6-Ombre et os

Première: 23/04/2021

Saisons: 1

Créé par: Eric Heisserer

Protagonistes: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Daisy Head,

Parcelle: Dans un monde divisé en deux par une énorme barrière d’obscurité perpétuelle, une jeune soldat découvre une puissance qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les meurtriers et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.







5-Les Irréguliers

Première: 26/03/2021

Saisons: 1

Créé par: Weronika Tofilska et Johnny Kenton.

Protagonistes: Thaddea Graham, Jojo Macari, McKell David, Ansu Kabia, Harrison Osterfield, Darci Shaw et Anthony Barclay.

Parcelle: Basé sur les travaux de Sir Arthur Conan Doyle, il présente les Irréguliers de Baker Street travaillant pour le Dr Watson sauvant Londres des éléments surnaturels.







4-Ginny et Géorgie

Première: 24/02/2021

Saisons: 1

Créé par: Sarah Lampert.

Protagonistes: Antonia Gentry et Brianne Howey.

Parcelle: Ginny Miller, 15 ans, désemparée et maladroite, se sent souvent plus mature que sa mère de 30 ans, l’irrésistible et dynamique Georgia Miller. Après des années de fuite, Georgia veut désespérément s’enraciner dans la pittoresque Nouvelle-Angleterre et donner à sa famille quelque chose qu’elle n’a jamais eu … une vie normale. Mais ce n’est pas seulement le covoiturage et Kombucha, car le passé de la Géorgie menace son nouveau mode de vie et celui de sa famille … et la Géorgie fera tout pour protéger sa famille.







3-New Amsterdam

Première: 25/09/2018

Saisons: deux

Créé par: Sarah Lampert.

Protagonistes: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam Kher

Parcelle: Le Dr Max Goodwin, le plus récent directeur médical de l’hôpital, vise à briser les formalités administratives et à prodiguer des soins exceptionnels.







2-Le Serpent

Première: 04/02/2021

Saisons: 1

Créé par: Tom Shankland.

Protagonistes: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Ellie Bamber, Billy Howle, Amesh Edireweera, Armand Rosbak, Mathilde Warnier.

Parcelle: L’histoire remarquable de la capture du meurtrier Charles Sobhraj. En tant que principal suspect dans les meurtres non résolus de jeunes voyageurs occidentaux en Inde, en Thaïlande et dans le « Hippie Trail » du Népal en 1975 et 1976, Sobhraj avait échappé à plusieurs reprises à la portée des autorités du monde entier pour devenir l’homme le plus recherché. Par Interpol, avec l’arrestation warrants sur trois continents différents.







1-Qui a tué Sara?

Première: 24/03/2021

Saisons: 1

Créé par: José Ignacio Valenzuela.

Protagonistes: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones

Parcelle: Déterminé à se venger et à prouver qu’il a été accusé du meurtre de sa sœur, Alex se propose de dénicher bien plus que le véritable coupable du crime.