La bibliothèque du service de streaming Netflix Il a continué à ajouter des productions le mois dernier et nous avions un peu de tout. Il ne fait aucun doute que les contenus originaux sont ceux qui ont le plus de vues et l’exemple clair de mai se trouve dans des programmes tels que Sexifier, L’innocent Oui L’héritage de Jupiter, bien que vous verrez également ici Amis, car ce n’est que dans certains pays. Ne manquez pas la liste des 10 séries les plus choisies par les abonnés de la plateforme à travers le monde!

+ Les 10 séries Netflix les plus regardées dans le monde en mai 2021

10 | COPAINS

An: 1994

Saisons: dix

Créé par: Marta Kauffman, David Crane et Kevin Bright

Protagonistes: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Parcelle: Les mésaventures d’un groupe d’amis alors qu’ils naviguent dans les pièges du travail, de la vie et de l’amour à Manhattan.







9 | FAUSSE IDENTITÉ

An: 2018

Saisons: deux

Créé par: Perla Farías

Protagonistes: Camila Sodi, Luis Ernesto Franco, Sergio Goyri, Samadhi Zendejas, Eduardo Yáñez

Parcelle: Diego Hidalgo (Luis Ernesto Franco) et Isabel Fernández (Camila Sodi) sont deux personnes aux mondes complètement différents qui se croisent en acceptant de porter la fausse identité d’un mariage heureux pour fuir ces ennemis qui ne pardonnent pas.







8 | MONDE JURASSIQUE: CAMP CRÉTACÉ

An: 2020

Saisons: 3

Créé par: Zack Stentz

Parcelle: Six adolescents participant à un camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar doivent se regrouper pour survivre lorsque les dinosaures font des ravages sur l’île.







7 | AMOUR, MORT ET ROBOTS

An: 2019

Saisons: deux

Créé par: Tim Miller

Parcelle: Créatures terrifiantes, mauvaises surprises et comédie noire convergent dans cette anthologie d’histoires animées NSFW présentées par Tim Miller et David Fincher.







6 | VINCENZO

An: 2021

Saisons: 1

Créé par: Dragon de studio

Protagonistes: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon, Yang Gyeong-won, Kwak Dong-yeon, Kim Yeo-jin, Jo Han-chul

Parcelle: Vincenzo Cassano est un avocat italien et consiglier de la mafia qui retourne en Corée en raison d’un conflit au sein de son organisation. Il finit par croiser la route d’un avocat à la langue acérée du nom de Cha-young, et les deux unissent leurs forces pour utiliser des méthodes perverses pour abattre les malfaiteurs qui ne peuvent être punis par la loi.







5 | QUI A TUÉ SARA?

An: 2021

Saisons: deux

Créé par: José Ignacio Valenzuela

Protagonistes: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones

Parcelle: Déterminé à se venger et à prouver qu’il a été accusé du meurtre de sa sœur, Alex se propose de dénicher bien plus que le véritable coupable du crime.







4 | OMBRE ET OS

An: 2021

Saisons: 1

Créé par: Eric Heisserer

Protagonistes: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Daisy Head

Parcelle: Dans un monde divisé en deux par une énorme barrière d’obscurité perpétuelle, une jeune soldat découvre une puissance qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les meurtriers et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.







3 | L’HÉRITAGE DE JUPITER

An: 2021

Saisons: 1

Créé par: Mark Millar

Protagonistes: Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade et Matt Lanter

Parcelle: Lorsque la première génération de super-héros du monde a reçu ses pouvoirs dans les années 1930 et est devenue la garde aînée la plus vénérée aujourd’hui, leurs enfants surpuissants ont du mal à se mesurer aux exploits légendaires de leurs parents.







2 | L’INNOCENT

An: 2021

Saisons: 1

Créé par: Oriol Paulo

Protagonistes: Mario Casas, Alexandra Jiménez, Aura Garrido, José Coronado, Martina Gusman, Juana Acosta, Gonzalo de Castro

Parcelle: Un meurtre accidentel conduit un homme dans un trou noir d’intrigues et de meurtres. Juste au moment où il trouve l’amour et la liberté, un coup de téléphone ramène son cauchemar.







1 | SEXIFIER

An: 2021

Saisons: 1

Créé par: Kalina Alabrudzinska et Piotr Domalewski

Protagonistes: Aleksandra Skraba, Sandra Drzymalska, Maria Sobocińska

Parcelle: Afin de créer une application sexuelle innovante et de gagner un concours technologique, une étudiante sans expérience sexuelle et ses amis doivent explorer le monde de l’intimité.