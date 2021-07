Les 10 séries Netflix les plus regardées dans le monde en juin 2021

Le sixième mois de l’année s’est terminé et le service de streaming Netflix a déjà la liste complète des séries les plus regardées dans le monde en juin. Auparavant, nous vous avons dit que Lucifer a obtenu un record d’audience, et est celui qui mène ce classement, accompagné de grandes productions qui ont également conquis le public, même si vous verrez également Friends ici, car ce n’est que dans certains pays. Passez en revue les 10 plus choisis!

+ Les 10 films Netflix les plus regardés dans le monde en juin 2021

10-Katla

Première: 17/06/2021

Saisons: 1

Protagonistes: Liette Opheim, Guðrún Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring

Parcelle: Un an après l’éruption d’un volcan sous-glaciaire, des éléments mystérieux de la préhistoire émergent du dégel, entraînant des conséquences imprévues.







9-Record de Ragnarok

Première: 17/06/2021

Saisons: 1

Protagonistes: Rina Kawaguchi, Miyuki Sawashiro, Tomoyo Kurosawa, Tomokazu Seki, Hikaru Midorikawa, Wataru Takagi, Soma Saito

Parcelle: Avant d’éradiquer l’humanité du monde, les dieux leur donnent une dernière chance de prouver qu’ils sont dignes de survivre. Que les batailles de Ragnarok commencent.







8-Amis

Première: 1994

Saisons: dix

Protagonistes: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Parcelle: Les mésaventures d’un groupe d’amis alors qu’ils naviguent dans les pièges du travail, de la vie et de l’amour à Manhattan.







7-Qui a tué Sara ?

Première: 24/03/2021

Saisons: deux

Protagonistes: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones

Parcelle: Déterminé à se venger et à prouver qu’il a été accusé du meurtre de sa sœur, Alex entreprend de dénicher bien plus que le véritable coupable du crime.







6-Démarrage

Première: 2016

Saisons: 3

Protagonistes: Adam Brody, Edi Gathegi, Otmara Marrero, Ron Perlman, Martin Freeman, Addison Timlin et Ashley Grace

Parcelle: Un banquier désespéré a besoin de cacher de l’argent volé. Un membre d’un gang haïtien-américain veut être légitime. Un hacker cubano-américain a une idée qui va révolutionner l’avenir de l’argent. Contraints de travailler ensemble, ils créent sans le savoir leur version du rêve américain : le crime organisé 2.0.







5-Ragnarok

Première: 27/05/2021

Saisons: deux

Protagonistes: Theresa Frostad Eggesbo, David Alexander Sjoholt, Jonas Strand Gravli, Herman Tommeraas, Emma Bones

Parcelle: Une petite ville norvégienne aux hivers chauds et aux pluies torrentielles semble se diriger vers un autre Ragnarök, à moins que quelqu’un n’intervienne à temps.







4-Élite

Première: 18/06/21

Saisons: 4

Protagonistes: María Pedraza, Itzan Escamilla, Mina El Hammani, Miguel Herrán, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Danna Paola

Parcelle: Lorsque trois enfants de la classe ouvrière s’inscrivent dans l’école la plus exclusive d’Espagne, la confrontation entre étudiants riches et pauvres mène au drame.







3-Lupin

Première: 1/8/2021

Saisons: deux

Protagonistes: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab, Saïd Benchnafa

Parcelle: Dans cette version contemporaine d’Arsène Lupin (Once a Thief in the USA), Omar Sy incarne le célèbre chevalier brigand, maître de l’art du déguisement.







2-Dent sucré

Première: 6/4/2021

Saisons: 1

Protagonistes: Christian Convery, James Brolin, Will Forte, Nonso Anozie, Adeel Akhtar

Parcelle: Lorsque le monde est ravagé par un événement cataclysmique, Gus, en partie cerf et en partie enfant, rejoint un groupe d’hybrides humains et animaux-enfants à la recherche de réponses.







1-Lucifer

Première: 28/05/2021

Saisons: 5

Protagonistes: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Tom Welling, Tricia Helfer

Parcelle: Ennuyé et malheureux en tant que Seigneur de l’Enfer, Lucifer Morningstar a quitté son trône et s’est retiré à Los Angeles, où il a fait équipe avec la détective du département de police de Los Angeles, Chloe Decker, pour abattre les criminels. Mais plus il est loin du monde souterrain, plus la menace à laquelle le pire de l’humanité peut échapper est grande.