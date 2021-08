Les 10 séries Netflix les plus regardées dans le monde en juillet 2021

Le septième mois de l’année s’est terminé et nous entrons de plus en plus profondément dans le troisième trimestre du service de streaming Netflix. Nous aurons de nombreuses premières exclusives à l’avenir, comme celles qui ont déjà séduit des millions d’abonnés dans le monde en juillet. C’est pourquoi nous vous apportons le Top 10 des séries les plus regardées par les téléspectateurs, dont seulement deux ne sont pas d’origine sur la plate-forme. Consultez la liste complète!

+ Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix en juillet 2021

10-Atypique

Première: 2017.

Saisons: 4

Protagonistes: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Amy Okuda, Nik Dodani et Jenna Boyd

Terrain: Sam, un jeune de 18 ans atteint d’autisme, entreprend un voyage amusant mais douloureux de découverte de soi de l’amour et de l’indépendance et bouleverse sa famille.







9-Lupin

Première: 2021

Saisons: 2

Protagonistes: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab, Saïd Benchnafa

Terrain: Dans cette version contemporaine d’Arsène Lupin (Once a Thief in the USA), Omar Sy incarne le célèbre chevalier brigand, maître de l’art du déguisement.







8-Rick et Morty

Première: 2013

Saisons: 4

Protagonistes: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren et Tom Kenny

Terrain: Rick est un vieil homme mentalement déséquilibré mais scientifiquement doué qui a récemment renoué avec sa famille. Il passe le plus clair de son temps à engager son jeune petit-fils Morty dans des aventures dangereuses et étranges à travers l’espace et des univers alternatifs. Combinés à la vie de famille déjà instable de Morty, ces événements causent à Morty beaucoup de détresse à la maison et à l’école.







7-Le cuisinier de Castamar

Première: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva, Maxi Iglesias, María Hervás, Agnes Llobet, Paula Usero

Terrain: Clara Belmonte commence à cuisiner pour le duc de Castamar, quelque chose qui va changer leur vie à tous les deux, car ils devront lutter contre l’un des grands obstacles du temps pour être ensemble : la différence de classe.







6-Le bon docteur

Première: 2017.

Saisons: 4

Protagonistes: Freddie Highmore, Nicholas González, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Paige Spara, Jasika Nicole

Terrain: Un jeune chirurgien atteint du syndrome de Savant est recruté dans le bloc opératoire d’un hôpital prestigieux. La question se posera : une personne qui n’a pas la capacité de s’identifier aux gens peut-elle leur sauver la vie ?







5-Élite

Première: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: María Pedraza, Itzan Escamilla, Mina El Hammani, Miguel Herrán, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Danna Paola

Terrain: Lorsque trois enfants de la classe ouvrière s’inscrivent dans l’école la plus exclusive d’Espagne, la confrontation entre étudiants riches et pauvres mène au drame.







4-Jouer avec le feu

Première: 2020

Saisons: 2

Protagonistes: Francesca Farago, Harry Jowsey, Chlore Veith, Lydia Clyma

Terrain: Sur les rives du paradis, de beaux célibataires se rencontrent et se mêlent. Mais il y a une torsion. Pour gagner un grand prix de 100 000 €, ils devront renoncer au sexe.







3-Rivière Vierge

Première: 2019

Saisons: 3

Protagonistes: Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Tim Matheson, Colin Lawrence

Terrain: Après avoir vu une publicité pour une sage-femme, une infirmière nouvellement divorcée d’une grande ville déménage dans les séquoias de Californie, où elle rencontre un homme intrigant.







2-Je n’ai jamais

Première: 2020

Saisons: 2

Protagonistes: Maitreyi Ramakrishnan, Lee Rodriguez, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani

Terrain: Après une année traumatisante, tout ce qu’une adolescente américano-indienne veut, c’est passer du statut de paria à celui de popularité, mais ses amis, sa famille et ses sentiments ne lui faciliteront pas la tâche.







1-Sexe / Vie

Première: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Sarah Shahi, Adam Demos, Mike Vogel, Margaret Odette

Terrain: Le passé sexuel audacieux d’une femme se heurte à son présent de femme mariée avec des enfants lorsque l’ex-bad boy dont elle ne peut s’empêcher de fantasmer revient dans sa vie.