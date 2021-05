L’industrie du streaming est en feu! Netflix a beaucoup de concurrence car la croissance de Disney + a été rejointe par l’arrivée d’autres joueurs tels que HBO Max ou Star +. La société N sait qu’elle devra faire un effort pour maintenir son leadership et c’est pourquoi cette année elle a présenté de grandes premières. Vers le milieu de 2021, il passe en revue ce qui a le plus fonctionné pour lui en termes de séries. Découvrez la liste des 10 plus vues dans le monde!

Les 10 séries les plus regardées sur Netflix jusqu’à présent en 2021

10-LE SERPENT

Saisons: 1

Protagonistes: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Ellie Bamber, Billy Howle, Amesh Edireweera, Armand Rosbak, Mathilde Warnier.

Dirigée par: Tom Shankland.

Parcelle: L’histoire remarquable de la capture du meurtrier Charles Sobhraj. En tant que principal suspect dans les meurtres non élucidés de jeunes voyageurs occidentaux en Inde, en Thaïlande et dans le « Hippie Trail » du Népal en 1975 et 1976, Sobhraj avait échappé à plusieurs reprises à la portée des autorités du monde entier pour devenir l’homme le plus recherché. Interpol, avec des mandats d’arrêt sur trois continents différents.







9-OMBRE ET OS

Saisons: 1

Protagonistes: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Daisy Head.

Dirigée par: Eric Heisserer.

Parcelle: Des forces sinistres conspirent contre un jeune soldat après qu’elle a révélé un pouvoir magique qui peut unir son monde.







8- LA DANSE DES LUCIOLES

Saisons: 1

Protagonistes: Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson, Beau Garrett, Roan Curtis, Alissa Skovbye, Yael Yurman.

Dirigée par: Maggie Friedman.

Parcelle: Pendant des décennies, les meilleurs amis d’enfance Kate et Tully ont résisté aux tempêtes de la vie ensemble, jusqu’à ce qu’une trahison menace de les briser pour toujours.







7-SNOWPIERCER

Saisons: deux

Protagonistes: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand.

Dirigée par: Josh Friedman et Graeme Manson.

Parcelle: Sept ans après que le monde soit devenu un endroit gelé, un groupe de survivants doit habiter un train gigantesque qui se déplace perpétuellement à travers le monde.







6-DERRIÈRE VOS YEUX

Saisons: 1

Protagonistes: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Georgie Glen, Kamontip Krissy Ashton.

Dirigée par: Steve Lightfoot.

Parcelle: Une mère célibataire entre dans un monde de jeux d’esprit tordus lorsqu’elle commence une liaison avec son chef psychiatre tout en se liant secrètement d’amitié avec sa mystérieuse femme.







5-QUI A TUÉ SARA?

Saisons: 1 (renouvelé pour le second)

Protagonistes: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones.

Dirigée par: José Ignacio Valenzuela.

Parcelle: Déterminé à se venger et à prouver qu’il a été accusé du meurtre de sa sœur, Alex se propose de dénicher bien plus que le véritable coupable du crime.







4-LUPIN

Saisons: 1 (renouvelé pour le second)

Protagonistes: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab, Said Benchnafa.

Dirigée par: George Kay, François Uzan.

Parcelle: Dans cette version contemporaine d’Arsène Lupin, Omar Sy incarne le célèbre chevalier voleur, maître de l’art du déguisement.







3-GINNY & GÉORGIE

Saisons: 1 (renouvelé pour le second)

Protagonistes: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter.

Dirigée par: Sarah Lampert.

Parcelle: Teen Ginny et sa famille essaient de recommencer dans une ville pittoresque de la Nouvelle-Angleterre après des années de fuite.







2-NOUVEAU AMSTERDAM

Saisons: 3

Protagonistes: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam Kher.

Dirigée par: David Schulner.

Parcelle: Le Dr Max Goodwin, le plus récent directeur médical de l’hôpital, vise à briser les formalités administratives et à prodiguer des soins exceptionnels.







1-BRIDGERTON

Saisons: 1 (renouvelé pour le second)

Protagonistes: Ruby Barker, Adoja Andoh, Golda Rosheuvel, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Harriet Cains, Regé-Jean Page.

Dirigée par: Shonda Rhimes.

Parcelle: la richesse, la convoitise et la trahison se déroulent dans le contexte de l’Angleterre de l’époque de la Régence, vue à travers les yeux de la puissante famille Bridgerton.