Les 10 scènes d’amis les plus emblématiques

Joey et Chandler gagnent l’appartement de Rachel et Monica



Vous reconnaîtrez probablement cette scène – lorsque Joey et Chandler feront leur grande entrée dans leur appartement principal nouvellement acquis. C’est en fait dans « Celui avec les embryons » (S4 E12), où Phoebe est sur le point de devenir une mère porteuse pour les enfants de son frère. Dans l’épisode, Monica, toujours compétitive, participe à un quiz avec Joey et Chandler, quand ils lui parient qu’ils en savent plus sur elle et Rachel que les filles en savent sur les gars. Le jeu-questionnaire, avec Ross comme maître de quiz, s’intensifie et les filles finissent par perdre leur appartement au profit de Joey et Chandler, qui entrent au sommet de leur sculpture étrange, Pat the Dog.

Pivot! PIVOT!



L’obsession de Ross à «faire pivoter» son nouveau canapé dans les escaliers est un autre ajout hilarant au top 10. Il apparaît dans «The One With The Cop» (S5 E16), lorsque Ross décide d’acheter un nouveau canapé pour son appartement. Refusant de payer pour la livraison, il prend lui-même le travail, affirmant que ce serait un gaspillage d’argent. Quand il demande à Rachel de l’aider à le porter dans les escaliers, il essaie de la diriger, en lui criant de «PIVOT». David Schwimmer a déclaré plus tard qu’il n’avait jamais autant ri que pendant le tournage de la scène. Quant au canapé, il est tellement endommagé d’être coincé qu’ils finissent par le couper en deux et le renvoyer au magasin, acceptant leur offre de 4 €.

Ross dit ‘Rachel’



S’il y a jamais eu un moyen infaillible de gâcher votre mariage, c’est de dire le nom de votre ex à l’autel, comme Ross le découvre dans le 24e épisode de la saison 4. The One With Ross ‘Wedding, Part 2 le voit se marier à Emily dans Londres, mais, au lieu de dire le nom de sa future épouse, il laisse échapper celui de Rachel. Le mariage entre les deux devait initialement durer plus longtemps, mais les scénaristes ont dû écrire Emily hors de la série, car l’acteur qui la jouait, Helen Baxendale, ne voulait pas rester à filmer aux États-Unis pendant qu’elle était enceinte. L’épisode – et la série – se termine avec le ministre lui demandant si elle veut continuer. Quel cliffhanger.

La dinde de Thanksgiving



Potentiellement le plus mémorisé de tous les épisodes, l’image de la tête de dinde de Monica vivra pour toujours. De l’épisode The One With All The Thanksgivings, la dinde commence en fait sur la tête de Joey, où elle reste bloquée lorsque Joey tente de faire peur à Chandler. Plus tard dans l’épisode, Chandler est en colère contre Monica à cause d’une confusion avec son orteil et une carotte quand ils étaient plus jeunes, et Monica enfile la tête de dinde pour essayer de lui demander pardon. Mettant un chapeau de fez dessus et des lunettes sur le devant, elle danse pour essayer de remonter le moral de Chandler, effrayant Joey dans le processus – un joli cercle complet sur toute la situation. La scène a même été recréée par Courteney Cox elle-même l’année dernière.

« NOUS ÉTIONS À LA PAUSE! »



OK, donc ce n’est pas nécessairement une scène, car elle est introduite à travers de nombreux épisodes. Mais on l’entend pour la première fois dans The One With The Morning After (S3 E16), quand Ross veut le justifier de coucher avec quelqu’un d’autre, ou de le tromper, selon votre point de vue. Rachel continue en lui écrivant une lettre, qu’il obtient à mi-chemin mais s’endort, car elle fait « dix-huit pages! AVANT ET ARRIÈRE! » Le débat continue de diviser l’opinion publique, les gens n’arrivant pas à s’entendre sur la question de savoir si Ross était libre de coucher avec qui il voulait, étant donné que Rachel avait dit qu’elle voulait une pause. Ross a offert « une pause » pour se rafraîchir, suggérant qu’ils prennent du « yaourt glacé », auquel Rachel a dit: « Non! … une pause avec nous. » Cela me semble une pause.

Unagi



Un autre Ross, probablement parce qu’il est le meilleur personnage (ne me @ pas), mais The One With Unagi (S6 E17) est le top 10 absolu. Lorsque Rachel et Phoebe décident de prendre des cours d’autodéfense, Ross – toujours le savoir-tout – révèle qu’il est un expert en karaté, habile dans l’état de conscience totale, Unagi. Ross démontre son Unagi – dont les filles et Chandler lui disent qu’il est en fait une sorte de sushi – mais il continue de leur sauter dessus, pour prouver à quel point il est un ninja par rapport à eux. Ils finissent par l’épingler au sol, lui disant de dire « ils sont unagi », ce à quoi Ross crie: « Ce n’est pas quelque chose que vous êtes, c’est quelque chose que vous avez! »

Monica se fait piquer par la méduse



On ne sait pas si les piqûres de méduses ont toujours été piquées, ou si c’est un cas de vie imitant l’art et nous l’avons tous vu sur Friends. Mais quoi qu’il en soit, dans The One With The Jellyfish (S4 E1) Monica essaie la technique. Nous voyons Monica, avec Chandler et Joey à la plage. Quand Monica se fait piquer, Joey dit qu’il se souvient d’un documentaire de Discovery Channel, disant de faire pipi dessus pour les améliorer. Incapable de faire pipi, il passe la tâche à Chandler. Plus tard, ils entrent tous les trois dans l’hôtel, traumatisés par l’événement.

Spray Tan de Ross



Ross encore – The One With Ross ‘Tan (S10 E3) DEVAIT être dans cette liste. Essayant des bronzages en spray pour la première fois après avoir été jaloux de Monica, Ross décide de visiter le même salon. Après avoir été satisfait de l’assistant, disant qu’il comprenait manifestement le processus et qu’il avait un doctorat, il devient clair qu’il n’a certainement pas compris le processus. Il se vaporise deux fois sur le devant, en comptant jusqu’à cinq, il pulvérise à nouveau. Pour tenter de le réparer, il obtient une autre session, mais se retrouve avec deux autres sprays sur le devant, dans une brillante performance burlesque. Il dit plus tard à Chandler qu’il «est allé à l’endroit recommandé par sa femme», ce à quoi Chandler répond: «Cet endroit était-il le soleil?

Chat odorant



Nous oublions que Friends nous a offert des chefs-d’œuvre musicaux, dont Smelly Cat. La chanson, qui est immédiatement reconnaissable, est l’une des pistes originales de Phoebe, qu’elle joue dans Central Perk. Cette mélodie simple mais accrocheuse sur des paroles sombres et obsédantes, la chanson est devenue le deuxième thème de l’émission. Taylor Swift l’a même interprétée avec Lisa Kudrow lors de sa tournée en 2015. Le morceau est en fait sorti sur l’album de la bande originale de 1999 Friends Again, où il a été interprété par Phoebe Buffay And The Hairballs – un banger absolu.

Le dernier



Et ce ne serait pas le top 10 des scènes sans la toute dernière fois que nous avons vu le groupe ensemble. Diffusé le 6 mai 2004, The Last One, Part 2 restera dans l’histoire. Tout fan d’amis pourra se souvenir de l’avoir regardé (si vous êtes assez vieux). Après que Ross et Phoebe aient parlé à Monica, qui leur dit qu’ils sont allés au mauvais aéroport pour essayer d’empêcher Rachel de partir pour Londres, Phoebe l’appelle pour lui dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la « phalange gauche » de l’avion. Un autre passager entend et la panique pousse tout le monde à quitter l’avion. Ross peut déclarer son amour à Rachel, qui part de toute façon en s’excusant. Mais quand il rentre à la maison, il écoute les messages de son répondeur, dont Rachel. Elle se rend compte pendant le message qu’elle veut rester avec Ross, et à mi-chemin d’une dispute avec une hôtesse de l’air, le téléphone se coupe. Ross crie avec colère: « Est-ce qu’elle est descendue de l’avion? ». La porte s’ouvre et on entend Rachel dire: « Je suis descendu de l’avion. » La toute dernière scène nous montre le groupe en train de prendre un dernier café ensemble, avec l’hypothèse qu’ils ont tous vécu heureux pour toujours.