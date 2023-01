Les 10 prochains films et séries DC de James Gunn : du nouveau Superman à « Batman et Robin »

James Gunn et Peter Safran ont annoncé une excellente nouvelle pour le Ventilateurs CC. Lors d’une conférence de presse spéciale, le Co-PDG de DC Studios a révélé toutes les productions qui arriveront dans la première moitié du chapitre 1 (ce que dans le MCU nous appelons « Phase »).

Cette première partie s’intitulera « Dieux et monstres » et il débutera en 2025. Au total, 10 projets seront réalisés qui seront interconnectés au cinéma et à la télévision. De plus, ils ont noté que l’objectif du studio est de sortir deux longs métrages et deux émissions par an.

Voulez-vous savoir quels sont les nouveaux films et séries de la DC par James Gunn? Ci-dessous, nous révélons chacun d’eux, de la nouveau surhomme jusqu’à ce que « Batman et Robin ».

QUELLES SONT LES NOUVELLES SÉRIES DC PAR JAMES GUNN ?

1. « Waller »

Il s’agit de la série dérivée de Amanda Wallerle personnage joué par l’actrice primée Viola Davis. On sait que l’émission de télévision se déroulera entre la première et la deuxième saison de « Pacificateur ». Il sera également écrit par les scénaristes Jeremy Carver et Christal Henry.

Viola Davis est Amanda Waller dans des productions telles que « Suicide Squad » (Photo : Warner Bros.)

2. « Lanternes »

Lanternes suit l’histoire de deux policiers intergalactiques nommés John Stewart et Hal Jordantout en découvrant un sombre mystère. « Notre vision pour cela est tout à fait dans la veine de ‘True Detective' »il lui a dit Safran à tr.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé s’il s’agit de la série tant attendue de « Green Lantern » de Greg Berlanti.

3. « Booster d’or »

Booster d’or est une émission axée sur les personnages qui utilise la technologie de base du futur pour prétendre être un super-héros de nos jours. Actuellement, le studio recherche un acteur pour donner vie à ce personnage au « syndrome de l’imposteur ».

Booster Gold est un voyageur temporel qui voulait offrir un « cadeau » à Batman. Tout est devenu incontrôlable (Photo : DC Comics)

4. « Le paradis perdu »

paradis perdu est la préquelle de « Wonder Woman ». La série se concentrera sur l’origine de Themyscira avant l’époque de Diana Prince. Par conséquent, il est prévu d’être une sorte de « Jeu des trônes »où l’on sait à quoi ressemble le jeu politique des protagonistes et ce qu’ils sont prêts à faire pour arriver au pouvoir.

5. « Commandos de créatures »

Commandos Créatures est la seule série animée annoncée. Cela aura 7 épisodes, tous écrits par James Gunn. La fiction racontera les aventures de quelques prisonniers monstrueux réunis par Amanda Waller.

« Creature Commandos » aura une adaptation au format série (Photo : DC)

QUELS SONT LES NOUVEAUX FILMS JAMES GUNN DC?

1. « Superman : Héritage »

« Superman : héritage » est un long métrage écrit par James Gunn dont la première est prévue le 11 juillet 2025. Safran déjà annoncé qu’il ne s’agira pas d’une origin story, mais se concentrera sur une nouvelle Superman équilibrer son héritage kryptonien avec son éducation humaine.

Il est prévu que Gunn également diriger la production, dans laquelle le rôle de Clark Dans un monde qui croit que la bonté est démodée.

On va découvrir une nouvelle histoire de « l’homme d’acier » (Photo : DC)

2. « Les braves et les audacieux »

« Les braves et les audacieux » est une bande sur Batman et Robin Il a déjà été révélé que ce sera une nouvelle star qui jouera le « Chevalier de la nuit »donc Ben Affleck et Robert Pattinson sont exclus en tant que protagonistes.

Le film est basé sur la série de bandes dessinées Grant Morrissonqui raconte comment Bruce découvrir que Damien Wayne c’est ton fils. Désormais, le célèbre personnage doit l’élever sous sa protection.

3. « Supergirl : la femme de demain »

« Supergirl : la femme de demain » explorera la vie de la super-héroïne populaire, qui est forcée de voir de nombreux êtres chers mourir tragiquement. Cette aventure de science-fiction est adaptée des bandes dessinées primées de Tom King.

Supergirl aura une nouvelle adaptation (Photo : DC)

4. « Chose de marais »

Le film se concentre sur les sombres origines de Chose des marais (« Le truc du marais » en espagnol). Ce personnage est un monstre qui se bat pour protéger sa maison, l’environnement et l’humanité.

5. « L’Autorité »

« L’Autorité » sera basé sur les personnages de Tempête sauvage. Ainsi, il explorera l’histoire d’anti-héros bien intentionnés, tout en étant poussés à bout en faisant ce qu’ils pensent être juste.