Les 10 plus grandes histoires de vols spatiaux de 2020

Alors que 2020 a été une année difficile dans le monde avec les défis liés à la pandémie de coronavirus, l’espace a continué à atteindre de nouveaux sommets.

Cette année seulement, deux vaisseaux spatiaux ont prélevé de précieux échantillons d’astéroïdes, le vol spatial humain a vu un nouveau vaisseau spatial, l’astronaute de la NASA Christina Koch a établi un nouveau record pour le vol spatial de la plus longue durée réalisé par une femme et SpaceX a fait de grands pas en avant dans les vols spatiaux commerciaux avec les premiers lancements commerciaux en équipage .

Voici un aperçu des 10 meilleures histoires de vols spatiaux qui ont retenu notre attention cette année.

1) SpaceX lance ses premiers astronautes

Après plus d’une décennie de développement, le programme d’équipage commercial de la NASA a finalement vu ses premiers vols en équipage. En mai, La démo-2 de SpaceX a envoyé avec succès deux astronautes à la Station spatiale internationale sur un vol d’essai avec équipage qui a duré trois mois, à l’aide du vaisseau spatial Crew Dragon de la société.

L’équipage pour cette mission aussi a mené le premier splashdown américain en 45 ans , le premier depuis le programme Apollo. Le premier vol opérationnel de Crew Dragon est venu ensuite en novembre, avec Lancement de l’équipage 1 vers le complexe en orbite avec quatre astronautes à bord. Une visite vidéo du vaisseau spatial, en cours de route, a présenté une peluche «Baby Yoda» et une banque d’écrans tactiles .

2) Retour de l’échantillon de la lune Chang’e 5 en Chine

En décembre, Le vaisseau spatial chinois Chang’e 5 a renvoyé les premiers échantillons lunaires sur Terre en 44 ans. La mission a collecté les premières roches lunaires depuis la mission Luna 24 de l’Union soviétique, qui a renvoyé environ 6 onces (170 grammes) de matériau sur Terre en 1976.

Si tout se passe comme prévu, Chang’e-5 devrait collecter environ 4,4 livres. (2 kilogrammes) de régolithe ou de poussière de lune. La mission poursuit une longue série de missions lunaires chinoises réussies ces dernières années, y compris le première mission de l’autre côté de la lune , Chang’e 4, (qui a atterri en 2019) et la mission Chang’e 3 qui a atterri sur la lune en 2013 et va toujours fort à l’automne 2020 .

3) Missions de retour d’échantillons d’astéroïdes

En octobre, la toute première mission de retour d’échantillons de la NASA – OSIRIS-REx (Origins, interprétation spectrale, identification des ressources et Security-Regolith Explorer) a atterri sur l’astéroïde Bennu. La sonde a capté tellement de régolithe que les ingénieurs a eu du mal à fermer le mécanisme d’échantillonnage du vaisseau spatial ; l’objectif de la mission est de livrer 2,1 onces (60 grammes) de matière à la Terre, qui sera livrée en 2023.

En attendant, les scientifiques peuvent apprécier l’examen des résultats d’Hayabusa2, le vaisseau spatial japonais qui a renvoyé des morceaux d’astéroïde Ryugu sur Terre ce mois-ci.

4) Effets du coronavirus sur les vols spatiaux

La pandémie de coronavirus a perturbé de manière inattendue la vie partout sur Terre cette année. Parmi ses nombreux effets, la pandémie a forcé l’industrie spatiale à trouver de nouvelles façons de continuer face aux nouvelles exigences en matière de distanciation physique et d’autres mesures conçues pour empêcher la propagation du virus.

Les partenaires de la Station spatiale internationale a renforcé les restrictions de quarantaine habituelles pour les équipages entrants pour empêcher le virus de se propager dans l’espace, ce qui a jusqu’à présent réussi. La plupart des compagnies et agences de vols spatiaux ont réussi à continuer d’avancer, quoique lentement. Mais les effets négatifs se sont accrus d’autres manières: les conférences d’astronomie forcé d’annuler des réunions en personne et passez en ligne, le premier lancement du Space Launch System moon megarocket a été retardé jusqu’à au moins 202, et l’Inde les lancements de fusées évités pendant la majeure partie de 2020 pour faire face aux nouvelles exigences de l’industrie, entre autres effets.

5) Mars lance

Alors que l’Europe et la Russie reporté le lancement du rover ExoMars Rosalind Franklin à 2022 en raison de problèmes de parachute et de retards causés par la pandémie, trois autres lancements à destination de Mars se sont déroulés avec succès en juillet 2020 alors que la planète rouge était proche de la Terre.

NASA a lancé le rover Perseverance pour la chasse à la vie dans une quête à long terme pour mettre en cache des échantillons qu’ils visent à retourner éventuellement sur Terre pour analyse; Chine a lancé sa propre mission ambitieuse sur Mars – l’orbiteur, l’atterrisseur et le rover Tianwen-1 – une première pour le programme spatial en pleine croissance du pays. Les Émirats arabes unis aussi a lancé son propre orbiteur, appelé Hope , qui, espèrent-ils, inspireront les jeunes à rejoindre l’industrie spatiale.

6) Les progrès incroyables du vaisseau spatial de SpaceX

Prototype Starship SN8 de SpaceX a pris l’air pendant plusieurs minutes lors d’un vol d’essai épique plus tôt ce mois-ci . Alors que le vaisseau spatial a explosé à l’atterrissage, le PDG Elon Musk était ravi des progrès réalisés avec le test, tweetant « Mars, nous y voilà! »

SpaceX a considéré le lancement comme un succès en raison de la complexité de SN8 par rapport aux prototypes antérieurs, car il comprenait des volets de stabilisation et trois moteurs Raptor (par opposition au moteur que chaque prédécesseur a piloté.) L’objectif final de la société est d’utiliser Starship pour envoyer des personnes et cargo vers la Lune, Mars et d’autres destinations spatiales lointaines. SpaceX espère que le vaisseau spatial sera prêt à voler au milieu des années 2020, peut-être lancement d’une mission sur Mars avec équipage dès 2024 ou 2026.

7) SpaceX a attrapé un cône de nez pour la première fois

SpaceX a fait un autre bond en avant dans la réutilisabilité des fusées en juillet, lorsque la société attrapé les deux moitiés du carénage de charge utile tombant d’une fusée Falcon 9 . La société a maintenant effectué des dizaines de touchés de rappel dans le but de réduire le coût des vols spatiaux pour les missions en orbite terrestre et (ils l’espèrent) éventuellement, des destinations plus lointaines telles que Mars.

L’étage supérieur du Falcon 9 et son homologue plus lourd, le Falcon Heavy, sont consommables – mais le reste du système de vol spatial devrait être réutilisable.

8) Christina Koch revient de (presque) un an dans l’espace

L’astronaute de la NASA Christina Koch atterri en toute sécurité sur Terre en février après avoir établi un nouveau record de longue durée pour les femmes astronautes: 328 jours en une seule mission, près d’un an dans l’espace. La mission record de Koch comprenait l’exécution du première sortie dans l’espace entièrement féminine (l’une des six activités extra-véhiculaires (EVA) effectuées par l’astronaute) et participant à plus de 210 enquêtes scientifiques .

Koch a initialement lancé pour une mission de six mois, mais son séjour a presque doublé car la NASA et ses partenaires internationaux ont cherché à accumuler des données sur des missions de plus longue durée.

9) 20 ans d’astronautes sur l’ISS

La Station spatiale internationale élargira probablement son mandat de laboratoire en orbite célébré 20 ans d’occupation continue de l’équipage en novembre . Pendant la majeure partie d’une génération, la station spatiale a accueilli des dizaines d’astronautes qui ont effectué des sorties dans l’espace, mené des milliers d’expériences et appris les ficelles des missions spatiales de longue durée. Et plus est encore à venir.

L’accord sur la station spatiale sera probablement prolongé jusqu’en 2028 à partir de son point final actuel de 2024, permettant à la NASA et à ses partenaires internationaux de faire de la science avec la station et de l’utiliser alors que les opérations commerciales continuent de s’intensifier. Déjà, une entreprise basée à Houston Axiom Space prévoit de piloter un module commercial et des astronautes commerciaux en 2021 .

10) La NASA annonce les astronautes Artemis

Alors que le programme Artemis de la NASA souffre de retards avec la fusée Space Launch System, la NASA a nommé une liste restreinte d’astronautes lunaires pour son objectif d’atterrir des humains sur la surface lunaire d’ici 2024 dans le cadre de la mission Artemis III.

L’équipe « Artemis » compte 18 astronautes , y compris la personne qui sera la première femme à atterrir sur la lune. La participation internationale sera également une caractéristique du programme; fin décembre, le L’Agence spatiale canadienne a annoncé qu’un de ses astronautes participerait à la répétition générale orbitale lunaire , Artemis II.

