Les 10 plus grandes découvertes archéologiques de 2020

Avec la pandémie et la récession économique qui l’accompagne assombrissant 2020, il va sans dire que l’année ne sera pas la plus heureuse pour l’humanité. Le monde de l’archéologie a également ressenti les effets, car de nombreuses fouilles ont été annulées ou réduites à la suite de la pandémie de COVID-19. Malgré cette année difficile, de nombreuses découvertes archéologiques et historiques ont été mises au jour, notamment un géoglyphe tentaculaire au Pérou, un trésor de momies, la tombe du légendaire Romulus et plus encore.

Chat révélé à Nazca

Un 120 pieds de long géoglyphe d’un chat découverte au Pérou en 2020 est l’exemple le plus récent d’une ligne Nazca. Le géoglyphe était fortement érodé et à peine visible, mais les travaux de conservation ont révélé une image plus complète du chat, qui ressemble un peu à un doodle d’enfant. Les archéologues estiment que le géoglyphe a été construit entre 200 avant JC et 100 avant JC, une époque où de nombreux lignes de Nazca étaient en cours de construction.

Art de l’âge de glace d’Amazonie

En 2020, les archéologues ont annoncé la découverte d’une «toile» de 12,9 kilomètres de long art de l’âge de glace cela remonte à 11 800 à 12 600 ans. Dessinées à l’aide d’ocre, les images incluent des représentations de mastodontes, de paresseux géants et d’autres bêtes maintenant éteintes qui vivaient à l’époque. Les images ont été dessinées dans les collines au-dessus de trois abris sous roche en Amazonie colombienne.

Les dessins comprennent également des empreintes de mains humaines, des dessins géométriques et des images de cerfs, de tapirs, d’alligators, de chauves-souris, de singes, de tortues, de serpents, de porcs-épics, de camélidés et de chevaux, entre autres animaux. Il y a aussi des dessins montrant des gens chassant des animaux et interagissant avec des plantes et des arbres. Les fouilles ont été rendues possibles grâce à un traité de paix de 2016 qui a mis fin aux hostilités entre le gouvernement colombien et les FARC, un groupe de guérilla rebelle. Avec l’arrivée de la paix, la région est devenue accessible aux archéologues.

Des momies à profusion!

Plus de 100 cercueils scellés avec des momies ont été trouvés à Saqqarah, en Égypte. Les fouilles sont en cours et d’autres momies seront probablement trouvées.)

Depuis l’été 2020, les archéologues égyptiens ont fouillé une série de puits funéraires sur le site de Saqqara et ont trouvé un nombre toujours croissant de cercueils scellés avec des momies à l’intérieur . Au 14 novembre, le décompte était de plus de 100 cercueils contenant des momies, et au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent, d’autres seront probablement trouvés. En Égypte, les tombes étaient fréquemment volées à la fois dans les temps anciens et modernes, et trouver autant de cercueils scellés non perturbés avec des momies est une découverte remarquable.

De nombreux artefacts ont été trouvés dans les cercueils, dont 40 statues représentant Ptah-Soker, une divinité qui était une fusion de Ptah, le dieu de Memphis, et de Soker (également orthographié Sokar et Seker), qui était le dieu de Saqqara. Toutes les découvertes datent d’environ 712 avant JC et 30 avant JC, une époque où l’Égypte était souvent contrôlée par des groupes étrangers, tels que les Assyriens, les Perses et les Grecs.

Tombe de Romulus

En février 2020, les archéologues ont annoncé la découverte du tombe de Romulus sous la maison du Sénat du Forum romain. Selon la légende, Romulus a fondé Rome au VIIIe siècle avant JC Lui et son frère Remus auraient été abandonnés alors qu’ils étaient enfants et élevés par une louve. Quand ils ont atteint l’âge adulte, les deux frères se sont disputés sur la colline sur laquelle Rome devrait être construite et Romulus a tué Remus. Aujourd’hui, la plupart des historiens considèrent l’histoire comme mythologique et doutent que Romulus ait vraiment existé. Cependant, les anciens Romains l’ont pris au sérieux et ont placé sa tombe sous le Sénat, au cœur de la politique romaine.

À l’intérieur de la tombe, les archéologues ont trouvé un sarcophage vide de 4,5 pieds de long (1,4 m) fait d’une pierre volcanique légère, appelée tuf, extraite de la colline du Capitole sous le forum romain. La tombe a été scannée au laser en 3D, et de futures fouilles pourraient révéler plus de détails à ce sujet.

Chasseuses

En 2020, l’idée que les mâles faisaient toute la chasse au gros gibier tandis que les femelles ramassaient des herbes et des plantes était s’est avéré faux , alors que les archéologues ont découvert une sépulture vieille de 9 000 ans d’une chasseuse au Pérou. Elle a été enterrée avec une trousse à outils de chasseur qui comprenait des pointes de projectile et des flocons, et elle a peut-être chassé les vigognes, les ancêtres sauvages des alpagas.

Les archéologues qui ont fouillé les restes de la femme ne croient pas qu’il s’agissait d’un cas inhabituel. Lorsqu’ils ont analysé plus de 400 squelettes qui avaient été précédemment excavés dans l’hémisphère occidental, les archéologues ont découvert que 27 étaient enterrés avec des outils adaptés à la chasse au gros gibier et 11 de ces individus étaient des femmes, ce qui suggère que les femelles chassaient souvent le gros gibier dans l’hémisphère occidental.

Les Polynésiens rencontrent les Amérindiens vers 1150 après JC

Un grand étude qui impliquait la collecte d’ADN de 807 individus autochtones de Polynésie et de la côte pacifique de l’Amérique du Sud a révélé que les Polynésiens et les peuples autochtones de Colombie ont non seulement pris contact, mais se sont également reproduits vers 1150 après JC. On ne sait pas comment les groupes se sont rencontrés; les Polynésiens peuvent avoir navigué en Amérique du Sud ou vice versa.

Quoi qu’il en soit, leurs descendants vivaient dans les îles Marquises – à environ 7 000 km de la côte colombienne – en 1200 après JC, et se sont progressivement diversifiés vers d’autres îles de Polynésie.

Le plus grand monument préhistorique du Royaume-Uni

Le plus grand préhistorique monument au Royaume-Uni a été révélé en 2020. Datant d’il y a environ 4 500 ans, pendant la période néolithique, il se compose de 20 trous géants qui semblent marquer les limites d’un cercle d’enceinte antérieur. Chacun des trous a un diamètre de 32 pieds (10 m) et une profondeur de 16 pieds (5 m). Les trous forment un cercle s’étendant sur 2 km et couvrant une superficie supérieure à 3,1 km carrés. Il est si grand qu’il a Durrington Walls, le plus grand henge au Royaume-Uni, en son centre.

On ne sait pas pourquoi le cercle géant de trous a été créé. Il est possible que cela ait formé une barrière symbolique qui indiquait à certains membres de la société à quel point ils pouvaient se rapprocher de Durrington Walls. Une autre possibilité est que les trous ont été utilisés pour retenir l’eau pendant la saison des pluies. Dans tous les cas, le cercle de trous est unique en son genre, sans monuments préhistoriques comparables connus ailleurs, ont déclaré les archéologues.

Panneaux de roche assyrienne

Dix anciens panneaux de roche assyrienne montrant sculptures des divinités assyriennes ont été découvertes sur un canal qui remonte à plus de 2700 ans. Ils comprennent des sculptures d’Ashur, le principal dieu assyrien, qui est représenté sur un dragon. Ils montrent également l’épouse d’Ashur, Mullissu, qui est assise sur un trône décoré soutenu par un lion. D’autres représentations incluent le dieu du soleil Shamash sur un cheval et le dieu de la lune Sin sur un lion à cornes. Toutes les divinités font face dans la direction de l’eau qui coulait dans le canal.

Les panneaux et le canal ont probablement été construits pendant le règne du roi assyrien Sargon II, qui a régné de 722 avant JC à 705 avant JC. Dans les panneaux de roche, Sargon II est représenté au début et à la fin de la procession des divinités.

Les archéologues ont annoncé la découverte du canal et des panneaux rocheux, trouvés près de Mossoul, en Irak, en janvier 2020. Les travaux de découverte des panneaux ont commencé en 2012, mais lorsque l’organisation terroriste ISIL (également connue sous le nom de ISIS ou Daech) s’est approchée de la région, les archéologues se sont cachés les panneaux pour empêcher leur destruction par l’EIIL. En conséquence, les panneaux n’ont été entièrement découverts que récemment.

Maison longue viking riche du neuvième siècle en Islande

En juin 2020, les archéologues en Islande annoncé la découverte d’une maison longue de 40 mètres de long construite au IXe siècle. C’est l’une des premières structures vikings d’Islande à être découverte et possède un riche trésor de perles ornementales et de pièces de monnaie découvertes par les archéologues.

Les découvertes comprennent des pièces d’argent romaines et du Moyen-Orient, ainsi que des pièces d’argent coupées et pliées que les Vikings et d’autres peuples utilisaient comme lingots ou comme monnaie. Les trésors contenaient également des perles de verre, des bagues, des poids et un minuscule fragment d’or. Les Vikings qui y vivaient ont peut-être acquis les marchandises en leur échangeant de la viande et des peaux de baleine et de phoque.

Structure mammouth

Une circulaire structure construit à partir des restes d’au moins 60 mammouths a été découvert en Russie. Des os de rennes, de chevaux, d’ours, de loups, de renards roux et de renards arctiques, entre autres animaux, ont également été utilisés pour construire la structure, ont déclaré les archéologues. Datant d’environ 20000 ans, la structure mesure 11 m de diamètre et peut avoir un toit en peaux d’animaux, ont déclaré les chercheurs.

Le but de la structure est un peu un mystère. Il aurait pu être utilisé pour des rituels, ou éventuellement pour le stockage de la nourriture. À l’époque, des morceaux de viande animale étaient encore attachés aux os, ce qui aurait rendu la structure malodorante. Les archéologues pouvaient dire qu’ils avaient de la viande sur eux parce que certains des os étaient articulés (assemblés) d’une manière qui n’aurait pu être faite que si de la chair était encore sur eux.