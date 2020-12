Les 10 plus grandes catastrophes environnementales au monde ont causé 150 milliards de dollars de dommages: rapport

Agence France-Presse28 déc.2020 10:25:25 IST

Les dix catastrophes météorologiques les plus coûteuses dans le monde cette année ont vu des dommages assurés d’une valeur de 150 milliards de dollars, dépassant le chiffre de 2019 et reflétant un impact à long terme du réchauffement climatique, selon un rapport publié lundi. Les mêmes catastrophes ont fait au moins 3 500 morts et déplacé plus de 13,5 millions de personnes. Des incendies de forêt incontrôlables en Australie en janvier au nombre record d’ouragans de l’Atlantique jusqu’en novembre, le coût réel des calamités climatiques de l’année était en fait beaucoup plus élevé car la plupart des pertes n’étaient pas assurées.

Sans surprise, le fardeau est tombé de manière disproportionnée sur les pays pauvres, selon le décompte annuel de l’ONG mondiale Christian Aid, intitulé « Comptez le coût de 2020: une année de rupture climatique ».

Seulement 4% des pertes économiques dues aux événements extrêmes impactés par le climat dans les pays à faible revenu étaient assurées, contre 60% dans les économies à revenu élevé, selon le rapport, citant une étude publiée le mois dernier dans The Lancet.

«Qu’il s’agisse d’inondations en Asie, de criquets en Afrique ou de tempêtes en Europe et dans les Amériques, le changement climatique a continué de faire rage en 2020», a déclaré Kat Kramer, responsable de la politique climatique de Christian Aid.

Les catastrophes météorologiques extrêmes, bien sûr, ont frappé l’humanité bien avant que le réchauffement climatique d’origine humaine ne commence à perturber le système climatique de la planète.

Mais plus d’un siècle de données sur la température et les précipitations, ainsi que des décennies de données satellitaires sur les ouragans et l’élévation du niveau de la mer, n’ont laissé aucun doute sur le fait que le réchauffement de la température de surface de la Terre amplifie leur impact.

Les tempêtes tropicales massives – connues sous le nom d’ouragans, de typhons et de cyclones – sont désormais plus susceptibles, par exemple, d’être plus fortes, de durer plus longtemps, de transporter plus d’eau et d’errer au-delà de leur aire de répartition historique.

Les 30 ouragans de l’Atlantique, qui battent tous les records en 2020 – avec au moins 400 morts et 41 milliards de dollars de dégâts – suggèrent que le monde pourrait également voir davantage de telles tempêtes.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a dû utiliser des symboles grecs après avoir manqué de lettres de l’alphabet latin.

Des extrêmes, pas des moyennes

Les inondations estivales intenses en Chine et en France, où la saison de la mousson a apporté des quantités anormales de précipitations pour la deuxième année consécutive, sont également cohérentes avec les projections sur l’impact du climat sur les précipitations.

Cinq des événements météorologiques extrêmes les plus coûteux en 2020 étaient liés à la mousson inhabituellement pluvieuse en Asie.

«L’inondation de 2020 a été l’une des pires de l’histoire du Bangladesh, plus d’un quart du pays était sous l’eau», a déclaré Shahjahan Mondal, directeur de l’Institut de gestion des inondations et de l’eau à l’Université d’ingénierie et de technologie du Bangladesh.

Les incendies de forêt qui ont brûlé des zones records en Californie, en Australie et même dans l’arrière-pays sibérien de la Russie, une grande partie dans le cercle polaire arctique, sont également compatibles avec un monde plus chaud et une aggravation prévue à mesure que les températures grimpent.

La température moyenne de surface de la planète a augmenté d’au moins 1,1 degré Celsius en moyenne par rapport à la fin du XIXe siècle, une grande partie de ce réchauffement se produisant au cours du dernier demi-siècle.

L’Accord de Paris de 2015 enjoint les nations du monde à plafonner collectivement le réchauffement climatique à «bien en dessous» de 2 ° C, voire 1,5 ° C si possible.

Un rapport historique publié en 2018 par le groupe consultatif sur la science du climat du GIEC de l’ONU a montré que 1,5 ° C est un seuil plus sûr, mais la probabilité de rester en dessous de ce seuil est devenue extrêmement faible, selon de nombreux experts.

«En fin de compte, les impacts du changement climatique seront ressentis par les extrêmes, et non par les changements moyens», a noté Sarah Perkins-Kilpatrick, maître de conférences au Centre de recherche sur le changement climatique de l’Université de New South Wales.

Si la fréquence et l’intensité croissantes des catastrophes météorologiques naturelles sont cohérentes avec les projections de modélisation, le nouveau domaine de la science d’attribution est maintenant en mesure de chiffrer la probabilité qu’un tel événement soit dû au réchauffement climatique.

Les incendies de forêt sans précédent qui ont détruit 20% des forêts australiennes et tué des dizaines de millions d’animaux sauvages à la fin de 2019 et au début de 2020, par exemple, ont été rendus au moins 30% plus probables, selon une recherche menée par Friederike Otto de l’Université d’Oxford’s Environmental. Change Institute.

En Europe, pendant ce temps, le risque de vagues de chaleur mortelles a augmenté de près de 100 fois par rapport à il y a un siècle, selon des recherches récentes.

«Les vagues de chaleur et les inondations qui étaient des événements« une fois par siècle »sont de plus en plus fréquentes», a noté le Secrétaire général de l’OMM Petteri Taalas.

.

