Les 10 personnages de « Stranger Things » les plus susceptibles de mourir dans la saison 5

Les deux derniers épisodes du quatrième volet de « Stranger Things » première sur Netflix le 1er juillet 2022 et bien que l’ultime saison de la série créée par les frères Duffer n’arrivera sur la plateforme de streaming qu’en 2024, il existe plusieurs théories sur ce qu’il adviendra du dénouement de cette histoire.

L’épisode précédent comportait de nombreux cliffhangers et la mort prématurée de l’un des personnages préférés des fans, laissant beaucoup se demander qui sera la prochaine victime.

Bien sûr, il y a des personnages qui sont plus susceptibles de mourir dans la cinquième saison de « choses étranges», même les protagonistes de la fiction de Netflix ils pourraient perdre la vie dans les prochains épisodes. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste de ceux qui sont les plus susceptibles de connaître une fin prématurée.

LES 10 PERSONNAGES LES PLUS SUSCEPTIBLES DE MOURIR DANS « STRANGER THINGS 5 »

10. Dimitri

Dmitri est le genre de personnage de soutien adorable qui meurt souvent dans des émissions comme « choses étranges”, par conséquent, il pourrait revenir pour aider Hopper, Joyce et Murray, et rencontrer sa fin dans le processus.

Tom Wlaschiha dans le rôle de Dmitri Antonov dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

9.Sullivan

Le lieutenant-colonel Sullivan pense que le mal qui entoure Hawkins est causé par Onze, il a donc tenté de la tuer à plusieurs reprises. Peut-être que dans les nouveaux chapitres, il découvrira la vérité peu de temps avant de rencontrer la mort.

Sullivan va-t-il mourir dans la cinquième saison de « Stranger Things » ? (Photo : Netflix)

8. Robin

Bien qu’il n’ait rejoint le groupe principal qu’à la troisième saison, Robin est un élément essentiel du gang. Aura-t-il son « moment héroïque » dans le prochain épisode ? Il essaie probablement de sauver Steve ou Nancy.

Robin pourrait se sacrifier dans la cinquième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

7.Argyles

Argyle a rapidement rejoint le groupe, aidant même Onze dans sa tentative de protéger Max. Dans les prochains épisodes, l’histoire de ce personnage pourrait être davantage développée, mais il pourrait aussi se sacrifier pour Jonathan et ses nouveaux amis.

Eduardo Franco dans le rôle d’Argyle dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

6.Jonathan

Dans la quatrième saison de « choses étranges« , Jonathan était le soutien émotionnel de Will et bien qu’il puisse encore ajouter beaucoup à l’intrigue, son avenir est incertain, non seulement à cause du danger que représentent Vecna ​​et l’Upside Down, mais à cause de le triangle amoureux entre lui, Nancy et Steve.

Jonathan Byers était le soutien émotionnel de Will dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

5. Steve

Précisément, Steve Harrington est un autre des personnages les plus susceptibles de mourir dans les derniers épisodes de la série Netflixpuisqu’il a mis sa vie en danger pour protéger son groupe et nul doute qu’il pourrait devenir le sauveur du gang.

Steve Harrington pourrait se sacrifier dans la cinquième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

4. Volonté

Depuis son premier contact avec Upside Down, Will Byers n’a plus jamais été le même, en fait, les théories des fans soulignent que a un lien avec cet endroit et pourrait être la clé pour vaincre Vecna.

Will, as-tu vraiment un lien avec Upside Down ? (Photo : Netflix)

3. Maximum

L’état vulnérable de Max et son lien possible avec Vecna ​​​​en font une victime potentielle dans la dernière saison de « choses étranges”. Cependant, ce lien fait également d’elle une grande pièce contre Vecna.

Max dans son état le plus vulnérable à la fin de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

2. Élevez

En la penúltima entrega de la ficción de los hermanos Duffer, Eleven recuperó sus poderes y con ellos la posibilidad de destruir a Vecna y el Upside Down, sin embargo, eso requerirá tal energía que el personaje interpretado por Millie Bobby Brown podría sacrificarse por Hawkins y ses amis.

Onze pourraient mourir en combattant Vecna ​​​​dans la dernière saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

1. voisin

La cinquième saison se concentrera sur la lutte des protagonistes pour se débarrasser de Vecna/One, qui s’est révélé très puissant. Cependant, étant le méchant de l’histoire, il ne fait aucun doute qu’il sera vaincu, même si cela implique plusieurs sacrifices.