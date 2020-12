Les 10 moments les plus gag-dignes de la course de dragsters en 2020 – classés!

Pourquoi vous bâillonnez? Elle vous l’apporte à chaque bal!

Course de dragsters de RuPaul n’a jamais manqué de fournir des moments à couper le souffle. Malgré tant de saisons et de retombées, il a une capacité unique à nous faire bâillonner comme aucun autre spectacle.

Alors que nous ne reviendrons pas sur 2020 avec des lunettes teintées de rose, c’était au moins une année en or pour Course de dragsters, avec quatre versions en langue anglaise – saison 12 aux États-Unis, Toutes les étoiles 5, Course de dragsters de célébrités et le tout premier Course de dragsters du Canada – ainsi que l’inauguration Drag Race Hollande. Certains pourraient se plaindre Course de dragsters exagéré mais étant donné que nous étions coincés à l’intérieur toute l’année, manquant nos bars de dragage locaux et nos artistes comme l’enfer, c’était l’antidote parfait à nos retraits de drag.

Avec la saison 13 sur le point de démarrer demain et la deuxième saison de Drag Race UK de retour le 14 janvier, le moment était venu de revenir sur certains des moments les plus loufoques des saisons 2020.



RuPaul’s Drag Race Meilleurs moments 2020 – Jan, Jujubee, Jimbo. Image: World Of Wonder

Le seul critère ici était que chaque moment devait avoir produit un halètement gai important ou nous laisser haletant comme un porc asthmatique. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de 10 temps forts au choix et nous voulons faire un cri spécial à Heidi N Closet, qui n’a pas fait la liste mais nous a bien divertis tout au long de sa saison.

Cependant, pour paraphraser Trixie et Katya, ceci est notre liste, pas la vôtre … mais si vous pensez que nous avons manqué quelque chose, n’hésitez pas à aller dans les commentaires sur nos réseaux sociaux

Démarrez vos moteurs et que la meilleure drag queen gagne!

10) Ilona Verley refuse de faire une synchronisation labiale contre Tynomi Banks

Les filles se battent! N’importe laquelle des explosions dramatiques d’Ilona Verley aurait pu figurer sur cette liste, tout comme les synchronisations labiales de Tynomi Banks, alors pensez-y comme un prix conjoint aux deux reines. Pendant un moment, il semblait vraiment qu’Ilona deviendrait la première reine à refuser la synchronisation labiale (bien que plusieurs autres reines se soient rapprochées – bonjour Valentina!) Ilona a révélé dans une interview avec 45secondes.fr que ce que nous n’avons pas vu à la caméra était Tynomi chuchotant à son oreille: « Si vous ne faites pas cette synchronisation labiale, vous me manquez de respect. » Cela semblait faire l’affaire, peut-être un peu trop bien, car Ilona a livré une performance époustouflante et a envoyé Tynomi emballer. Les dramatiques ne se sont pas arrêtées là cependant, car Tynomi a dû demander à Ilona d’arrêter de sangloter si fort alors qu’elle faisait son discours d’adieu. Offrez à ces filles un Emmy conjoint pour les actrices principales dans une série dramatique en ce moment.

9) Le visage épique de Jan

Oh Jan! Bien qu’elle ait sans aucun doute fait un travail brillant dans l’épisode « Madonna: The Unauthorized Rusical », cela n’a pas été suffisant pour empêcher Gigi de remporter la victoire. Fan inconditionnelle de Rusical et ayant désespérément besoin d’une victoire, Jan ne put s’empêcher de montrer sa déception en attendant au fond de la scène. Au départ, elle a affirmé qu’elle était juste triste de voir Brita quitter la compétition, mais a ensuite admis la vérité et en a ri avec les autres reines lors de la finale. Une fissure du visage pour mettre fin à toutes les fissures du visage, et l’image de réaction parfaite pour démarrer.



Le visage de Jan fendillé | RuPaul’s Drag Race saison 12. Image: World of Wonder

8) Maria the Robot entre dans Snatch Game

Gigi Goode a défié toutes les attentes lorsqu’elle est entrée dans le werkroom. Chaque semaine, Gigi a prouvé qu’elle était bien plus qu’une reine du look, qu’il s’agisse de donner sa meilleure Meryl Streep dans les défis d’acteur ou de la tuer pendant les synchronisations labiales (plus à ce sujet dans un instant). Et puis, bien sûr, il y a eu son Snatch Game. Maria le robot était un choix étonnamment gauche, et potentiellement terne aussi, mais la version salope de Gigi à la bouche charnue et tranchante comme un rasoir de Maria avait tout le monde en point de suture.



Gigi Goode comme Maria the Robot Snatch Game – RuPaul’s Drag Race saison 12. Image: World of Wonder

7) Priyanka contre Kiara

C’était un sacré épisode. Jimbo et Rita venaient de livrer deux performances emblématiques dans Snatch Game, puis les reines l’ont tourné sur le podium dans A Thousand Nights of Celine couture. Cela, et Mary Walsh, qui était de loin notre hôte préférée de la saison. Et puis la synchronisation labiale Priyanka et Kiara? Oh salope. Il contenait deux des ingrédients les plus essentiels à une synchronisation de niveau divin: deux interprètes athlétiques et charismatiques et une chanson pop très énergique et euphorique d’une icône gay (« I Drove All Night » – Céline Dion). Complet avec high kicks, shablams, splits et quelques polys roly maladroits – cette synchronisation labiale avait tout pour plaire.

6) Phenomenal Phil: l’instructeur de danse exotique

Après un départ lent dans la compétition, Crystal Methyd a commencé à se présenter comme une sorte de merveilleux voyage hallucinogène à mi-chemin, aidé par les encouragements doux de Mama Ru. Au moment où le défi « One Woman Show » est venu dans l’épisode 11, Crystal était une force imparable de la nature et du mulet. Phenomenal Phil le « professeur de danse exotique » était amusant, stupide et plein d’idées complètement décalées, rassemblées d’une manière que seul Crystal peut. Sa seule victoire dans la compétition mais c’était mémorable.

5) India Ferrah « expose » un complot pour se débarrasser de Shea Couleé

Cela aurait pu être une tentative à peine voilée de sauver son propre cou après une performance désastreuse dans Snatch Game, mais lorsque l’Inde a accusé Alexis de faire campagne avec Mayhem pour renvoyer Shea chez lui, nous avons fait un hoquet gay qui pouvait être entendu dans l’espace. Cependant, ce qui est fait dans le noir sera révélé, et lors de la réunion avant le défi final, Mayhem a révélé qu’il n’y avait pas de complot, auquel l’Inde a rétorqué timidement que c’est ce qu’elle avait entendu du côté de la scène. La chose la plus admirable à sortir de toute cette affaire désordonnée était la capacité de Shea à s’élever au-dessus et à garder les yeux sur le prix. Un vrai professionnel, nous devons stan.



All Stars 5 – L’Inde accuse Alexis d’avoir comploté pour se débarrasser de Shea Coulee. Image: World of Wonder

4) Regarde là-bas!

Des chiennes, pour les chiennes aurait pu être son slogan politique pour le défi électoral, mais la devise officieuse de Jaida Essence Hall de «regardez là-bas! a vraiment saisi le moment comme peu de commentateurs politiques l’ont fait au cours de leur carrière. Les allers-retours de plus en plus coquette de Jaida avec l’invité et le modérateur du panel Jeff Goldblum, et ses appels à plus de « confusion » ont fait monter le facteur ridicule à 11 et lui ont donné une victoire bien méritée malgré l’opposition acharnée de presque toutes les reines. Pour nous, c’était le moment où Jaida est passée de reine des confessionnaux à reine de la saison 12.

via World of Wonder

3) Jujubee et Shea Couleé dans Snatch Game

Ok, nous trichons ici parce que honnêtement, nous ne pouvons pas choisir entre ces deux. Le point de vue de Jujubee sur la chanteuse, actrice et comédienne des années 1950 Eartha Kitt était tout simplement sensationnel et Flava Flav de Shea Coulee a démontré les risques que seule elle pouvait prendre pour gagner cette couronne. Shea a remporté le défi, mais la main de Jujubee mimant délicatement l’action d’augmenter un thermostat à un 74 sensible vivra également dans l’histoire de la traînée. World of Wonder doit faire un spin-off de Flava Flav et Eartha Kitt, comme hier.

2) Veuve Von’Du contre Gigi Goode

Sans doute l’une des meilleures synchronisations labiales d’ouverture de l’histoire de Drag Race? Non seulement le spectacle a fait monter les enjeux en faisant affronter les deux premiers de l’épisode, mais ils ont également versé un pourboire surprise de 5000 € au gagnant ET ils ont dû se synchroniser sur les lèvres avec « Starships » alors que Nicki Minaj était assis juste là! La pression était forte. Mais Widow et Gigi l’ont avéré, dans des styles complètement différents mais tout aussi captivants. Les mouvements de robot défectueux de Gigi ont fait rire, mais les compétences acrobatiques et contorsionnistes de Widow l’ont juste dépassée. Nicki l’a dit le mieux: EPICNESS.

1) Jimbo hurlant au sommet de la montagne

Il y avait plusieurs moments Jimbo qui auraient pu faire cette liste. Elle était vraiment le cadeau qui continuait à être offert. Son visage se fissure au fond de la scène quand Ilona a battu Tynomi? Le visagekini en denim canadien Tux-Shedo? Son impression de Joan Rivers sur Snatch Game? Tout emblématique. Et comment pouvons-nous oublier quand Jimbo a commencé à cracher des insultes à Rita Baga comme si elle essayait d’écrire la chanson diss la plus gay de tous les temps, à la suite des commentaires de Rita selon lesquels Jimbo avait l’air plus vieux qu’elle. «Crusty ass Golden Girls bullshit on your head», «your lace line looks like barf» et «your wig looks fried» ne sont que quelques-unes des lignes les plus remarquables.

Cela dit, nous hurlions vraiment jusqu’à ce que nos entrailles se brisent lorsque Jimbo nous a donné une poupée sexuelle dérangée hurlant dans la réalité du vent lors du premier mini défi sur CDR. Si nous devions distinguer un moment qui nous a fait nous asseoir et nous en apercevoir lors du premier épisode de Course de dragsters du Canada, ça devrait être ça. Et il y a juste quelque chose à propos de regarder Jimbo au sommet de la montagne crier dans une tempête de neige qui évoque le chaos et la tourmente émotionnelle que 2020 nous a lancés, alors on se sent comme un gagnant méritant ici. Selon les mots de Priyanka, allez Jimbo!

