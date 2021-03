Le titre de l’enseignant Yoko Taro est un grand succès au Japon ainsi dénoté par le 10 millions de téléchargements de NieR Re[in]œillet.

Les 10 millions de téléchargements de NieR Re[in]œillet, le jeu vidéo pour mobiles Android et iOS basé sur la saga créée par le charismatique Yoko Taro, confirme son succès retentissant. Applibot, le studio de développement de ce jeu produit par Square Enix, a confirmé la nouvelle en le célébrant avec style.

Le jeu a été officiellement lancé au Japon le 18 février et en quelques semaines à peine, il a dépassé le chiffre magique de 10 millions de jeux téléchargés, comme indiqué dans le compte Twitter officiel où ils accompagnent l’actualité d’une image pour commémorer l’exploit réalisé.

Le 23 février, cinq jours seulement après sa première, il avait déjà dépassé les 5 millions. L’un des plans de Square Enix est d’amener le jeu à l’Ouest, bien qu’il n’y ait actuellement aucune date de sortie spécifique.

Ce spin-off de la série est un JRPG avec combat au tour par tour, qui a des éléments gacha pour une progression plus rapide et, comme tous les bons Nier, avec un poids narratif important. En fait, Yoko Taro lui-même est le directeur du jeu, on peut donc s’attendre à une approche similaire à celle de Nier Automata.

L’aventure a trois personnages principaux avec leurs propres préoccupations et mystères qui vont progressivement se dénouer. La description du jeu dit ce qui suit:

«Une fille se réveille sur un sol en pierre froide. Un vaste espace rempli de rangées de structures imposantes. Guidée par une créature mystérieuse qui se fait appeler «Mama», la jeune fille commence à marcher le long du trottoir de pierre. Récupérer ce qu’il a perdu et expier ses péchés dans une « cage » construite de manière incompréhensible par quelqu’un qui sait le faire«.

Celui que nous savons quand il arrivera est Nier Replicant, une version réinventée du premier Nier, qui arrivera avec un gameplay adapté et de nouvelles options. Il sera disponible le 23 avril sur PS4, Xbox One et PC. Jusqu’au moment de sa première, vous pouvez jeter un œil à sa cinématique initiale.