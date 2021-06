Les 10 meilleurs titres que vous devriez voir sur HBO Max Latin America

Un nouveau joueur arrive dans la bataille du streaming et ce n’est pas n’importe lequel : HBO Max débarquera en Amérique latine ce 29 juin avec des lancements choquants qui ils vous feront sérieusement penser à vous abonner. Nouveaux films, séries cultes et cassettes classiques : rencontrez les 10 meilleurs titres à ne pas manquer sur la toute nouvelle plateforme.

Les 10 meilleurs titres à regarder sur HBO Max Latin America

SÉRIE

An: 2011-2019

Créateur: David Benioff et DB Weiss.

Saisons: 8

Protagonistes: Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Michelle Fairley, Sean Bean, Charles Dance, Jack Gleeson, Rory McCann, Isaac Hempstead Wright.

Parcelle: Dans un monde fantastique et dans un contexte médiéval plusieurs familles, liées à la noblesse, se disputent le pouvoir de dominer le territoire fictif de Westeros (Westeros) et prennent le contrôle des Sept Royaumes depuis le Trône de Fer, lieu où le roi exerce le pouvoir.







FILM

An: 2001-2011

réalisateur: Chris Columbus (1-2), Alfonso Cuarón (3), Mike Newell (4), David Yates (5-8).

Protagonistes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Alan Rickman et Tom Felton.

Parcelle: Le jour de son anniversaire, Harry Potter découvre qu’il est le fils de deux sorciers bien connus, dont il a hérité des pouvoirs magiques. Il doit fréquenter une célèbre école de magie et de sorcellerie, où il se lie d’amitié avec deux jeunes hommes qui deviendront ses compagnons dans son aventure. Au cours de sa première année à Poudlard, il découvre qu’un sorcier malveillant et puissant nommé Voldemort est à la recherche d’une pierre philosophale qui prolonge la vie de son propriétaire.







8-Principe

FILM

An: 2020

réalisateur: Christophe Nolan.

Protagonistes: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Clémence Poésy, Martin Donovan, Himesh Patel, Andrew Howard, Yuri Kolokolnikov.

Parcelle: Un agent secret entreprend une mission qui se déroule au-delà du temps réel, pour tenter d’empêcher une Troisième Guerre mondiale.







7-La défaite

SÉRIE

An: 2020

Créateur: David E. Kelley.

Saisons: 1

Protagonistes: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Noah Jupe, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Michael Devine, Jim Cleary, Fala Chen.

ParcelleGrace, une psychologue renommée de Manhattan, perd le contrôle de sa vie lorsque son mari Jonathan (Grant) disparaît soudainement et que la mère d’un camarade de classe de son fils est brutalement assassinée.







FILM

An: 2020

Réalisateur: Patty jenkins

Protagonistes: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Gabriella Wilde, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Penelope Kapudija, Kelvin Yu, Bern Collaco, Shane Attwooll.

ParcelleDiana Prince, connue sous le nom de Wonder Woman, fait face à Cheetah, un méchant qui possède une force et une agilité surhumaines.







SÉRIE

An: 2019

Créateur: Sam Levinson

Saisons: deux

Protagonistes: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Angus Cloud, Storm Reid, Nika Williams, Olivia Grace Applegate, Alanna Ubach.

Parcelle: Un groupe de lycéens navigue entre drogue, relations sexuelles, traumatismes, réseaux sociaux, amour et amitié.







4-La brigade suicide

FILM

An: 2021

réalisateur: James Gun.

Protagonistes: Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto.

Parcelle: Le gouvernement envoie les super-vilains les plus dangereux du monde sur l’île reculée de Corto Maltes, pleine d’ennemis. Armé d’armes de haute technologie, parcourez la jungle dans une mission de recherche et de destruction avec le colonel Rick Flag.







3-Amis : La Réunion

SPÉCIAL

An: 2021

réalisateur: Ben Winston.

Protagonistes: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

Parcelle: Le casting de la série mythique « Friends » -qui a duré 10 saisons (1994-2004)- se retrouve pour un spécial sur la nouvelle plateforme HBO Max dans lequel ils se remémorent de nombreuses anecdotes du tournage, ils reçoivent des célébrités et quelques invités de passage la série et réfléchir à l’importance pour eux de la série et aux conséquences de son énorme renommée sur leur vie. (FILMAFFINITÉ)







FILM

An: 2021

réalisateur: Simon McQuoid.

Protagonistes: Lewis Tan, Joe Taslim, Jessica McNamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada, Chin Han, Ludi Lin, Max Huang, Sisi Stringer, Elissa Cadwell, Mike Foenander, Matilda Kimber, Laura Brent, Mel Jarnson.

ParcelleCole Young, un combattant du MMA, ne connaît pas ses ancêtres et ne sait pas non plus pourquoi l’empereur Shang Tsung a envoyé son plus grand guerrier pour l’attraper. Face à cette situation, Cole cherche Sonya Blade en suivant les instructions de Jax.







FILM

An: 2021

réalisateur: Zack Snyder.

Protagonistes: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Joe Morton, Amber Heard, Jared Leto, JK Simmons, Connie Nielsen, Ciarán Hinds.

Parcelle: Bruce Wayne fait équipe avec Diana Prince, suite au sacrifice de Superman, pour recruter une équipe de métahumains afin de protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques. La tâche est plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter ses propres démons avant de rejoindre cette ligue.