Les 10 meilleurs personnages de « Grey’s Anatomy »

Tout au long de ses 17 saisons, la série « L’anatomie de Grey« A captivé le public depuis sa sortie le 27 mars 2005. Bien que d’innombrables personnages aient fait leur apparition dans chaque épisode, beaucoup ont également pris fin, soit parce qu’ils sont morts, soit parce qu’ils ont quitté Seattle.

En plus du protagoniste Meredith, plusieurs de ceux qui sont apparus dans les chapitres du drame médical ont conquis le cœur du public. Pour cette raison, nous vous présentons les meilleurs personnages du programme télévisé de longue durée. Le classement a été préparé par le portail ScreenRant.

CHASSE OWEN

Owen Hunt était joué par Kevin McKidd. (Photo : ABC)

Owen Hunt est un médecin talentueux qui peine à s’en sortir malgré son passé douloureux. Sa participation se concentre sur plusieurs moments dramatiques de la série allant de son travail à l’hôpital à son histoire d’amour avec Teddy.

GRIS LEXIE

Lexie Gray était jouée par Chyler Leigh. (Photo : ABC)

Lexie Gray est la demi-soeur de Meredith, décédée après un accident d’avion à la fin de la saison 8. Elle se caractérisait par des moments de bravoure comme le moment où elle a commencé à sortir avec Mark.

MAGGIE PIERCE

Maggie Pierce était jouée par Kelly McCreary. (Photo : ABC)

Maggie Pierce est présentée comme une experte des scènes émotionnelles telles que lorsqu’elle a perdu sa mère à l’hôpital. Elle est très passionnée et intelligente, ce dont les fans de la série sont tombés amoureux.

ROBBINS D’ARIZONA

Arizona Robbins est interprété par Jessica Capshaw. (Photo : ABC)

Arizona Robbins est présentée comme une personne qui essaie de corriger ses défauts, comme cela s’est produit lorsqu’elle a trompé Callie et fait tout pour le récupérer. Elle perd une jambe dans un accident d’avion et bien qu’elle soit vulnérable, elle commence peu à peu à récupérer. Elle déménage à New York avec son partenaire et tout le monde se souvient de sa capacité à faire en sorte que les enfants se sentent bien malgré le fait qu’ils soient malades.

JACKSON AVERY

Jackson Avery était joué par Jesse Williams. (Photo : ABC)

Bien que Jackson Avery ait une personnalité arrogante, la relation dramatique qu’il entretient avec April fait partie de la série. Cependant, étant un père digne de confiance et dévoué, il gagne l’affection du public.

ALEX KAREV

Justin Chambers, a cessé de jouer le Dr Alex Karev après 16 ans sur « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

Alex Karev est d’abord pessimiste et colérique qui n’aime parler à personne, mais au fil du temps, il commence à changer ce personnage, en apprenant davantage sur lui-même et sur ce qu’il peut offrir aux autres. Grâce à ses relations avec Izzie et Jo, il se rend compte qu’il est quelqu’un de bien.

MIRANDA BAILEY

Miranda Bailey est interprétée par Chandra Wilson. (Photo : ABC)

Miranda Bailey est une médecin vulnérable : sensible et dure à la fois, qui aime prendre tous les détenus sous sa surveillance en famille. Elle quitte son mari car il ne l’apprécie pas, tombe amoureuse de Ben ou guide le reste.

RICHARD WEBBER

Richard Webber est interprété par James Pickens Jr. (Photo : ABC)

Richard Webber traverse diverses luttes personnelles, de sa dépendance à l’alcool à son mariage avec Adele et ses sentiments non résolus pour Ellis. Sa carrière est très dramatique et intense et elle change plusieurs fois de travail.

CRISTINA YANG

Sandra Oh a joué le Dr Cristina Yang pendant 10 ans (Photo: ABC)

Cristina Yang est courageuse et comprend ce qui arrive aux autres personnages. Bien qu’elle soit très dure, elle montre qu’elle est compatissante à travers son amitié avec Meredith.

GRIS MEREDITH

Meredith Gray était interprétée par Ellen Pompeo. (Photo : Netflix)

Meredith Gray est le personnage le plus aimé, car malgré sa douleur depuis l’enfance, elle doit faire face à la perte de son grand amour : Derek. Elle fait preuve de courage, de force et d’indépendance.