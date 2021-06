Les 10 meilleurs moments de la saison 17 de « Grey’s Anatomy »

Le 4 juin, «L’anatomie de Grey« A pris fin avec la diffusion de son dix-septième épisode intitulé » Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir « ( » Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir « en espagnol), dans lequel des événements qui ont eu lieu entre août 2020 et avril ont été narrés 2021 tels que Maggie et Le mariage de Winston, le retour de Meredith avec un nouveau poste à l’hôpital et la décision qui changera la vie de Jo.

Parce que la diffusion du dernier chapitre de la saison 17 a laissé les téléspectateurs avec quelques questions, à leur plus grand plaisir, il a été confirmé que le drame médical aura un nouvel épisode, ceci après que le réseau ABC ait conclu un accord avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. .

En attendant l’annonce de l’arrivée des nouveaux chapitres de la longue série, on se souvient des dix meilleurs moments du 17e opus.

1. MEREDITH RENCONTRE DEREK

Des retrouvailles qui ont ému tout le monde. (Photo : ABC)

Dans le chapitre ‘Good as Hell’ (17×13), Meredith retourne sur sa plage idyllique pour rencontrer Derek, avec qui elle parle de la possibilité de laisser ses enfants, alors qu’à l’hôpital, les médecins ne comprennent pas pourquoi elle ne se réveille pas si elle a déjà posé le respirateur.

De retour dans son rêve sur la plage, Meredith continue de discuter avec Derek. Il convient qu’il doit la laisser revenir à la réalité. « Ce n’est pas ton heure. Nos enfants ont besoin de vous », confie le personnage de Patrick Dempsey. Plus tard, le médecin se réveille du coma, à la surprise de tous les médecins de l’hôpital.

2. LA MORT DE LA MÈRE DE BAILEY

La scène qui a fait pleurer tous les téléspectateurs. (Photo : ABC)

Malgré tous ses efforts, Maggie confirme que la mère de Bailey souffre d’une défaillance d’organe. Miranda doit donc dire à son père que sa femme ne passera pas la nuit. Après une « conversation » sur la plage avec Meredith, Bailey passe un appel vidéo pour que ses parents puissent parler.

Après cela, la mère de Bailey, qui souffre d’Alzheimer, ne peut plus lutter contre COVID-19 et partira bientôt. Pendant son agonie, elle dit à sa fille : « Je veux rentrer à la maison », alors elle puise des forces et commence à chanter « Ma fille », en guise d’adieu.

3. JACKSON ATTEND TOUT LE MONDE

L’acteur quitte la série après 12 ans. (Photo : ABC)

‘Tradition’ (17×15) commence lorsque Jackson dit à ses collègues qu’il a décidé de diriger la Fondation Avery et de déménager à Boston avec son ex-femme April Kepner et leur fille Harriet.

Ses collègues accueillent favorablement la nouvelle ; par conséquent, Bailey et Webber saluent sa démission. Même Jo est heureuse pour son amie aimante.

4. LE RETOUR DE LEXIE GREY ET MARK SLOAN

Encore des retrouvailles qui ont ravi les téléspectateurs. (Photo : ABC)

Dans « Breathe », Lexie Gray, la demi-soeur de Meredith, est réapparue dans le rêve désormais célèbre du protagoniste, qui est dans un coma induit par COVID-19. Son retour, neuf ans plus tard, a été secondé par celui du Dr Mark Sloan. Les deux sont apparus ensemble sur la plage dans le cadre d’une histoire centrale.

Il convient de rappeler qu’il y a neuf ans, au cours de la huitième saison, Lexie est décédée tragiquement dans un accident d’avion. Puis, au grand désarroi des fans, Mark, son partenaire de longue date, est décédé quelques épisodes plus tard.

5. UNE VALEUR FINALE POUR DELUCA

La fin que tout le monde attendait pour le personnage. (Photo : ABC)

Bien que le départ d’Andrew Deluca ait dévasté les fans, après sa mort après avoir été poignardé alors qu’il poursuivait un trafiquant sexuel, la production de « Grey’s Anatomy » lui a fait des adieux bien mérité.

Et c’est que pendant le rêve de Meredith alors qu’elle se bat pour sa vie contre le coronavirus, on voit le médecin rencontrer sa mère bien-aimée, laissant tous les téléspectateurs plus que satisfaits.

6. DEMANDE DE MAIN DE LINK À AMELIA

Bien que la scène ait ému tout le monde, le visage d’Amelia en dit long. (Photo : ABC)

Sans aucun doute, l’un des moments les plus émouvants s’est produit lorsque Link a proposé à Amelia. Pour ce faire, il prépare la proposition sur la plage avec plusieurs enfants comme allié.

Link commence à lui parler, s’agenouille devant sa bien-aimée et ouvre la boîte contenant la bague, tout comme les autres enfants. Elle est surprise et bien que plus d’un aurait accepté, le visage d’Amelia dit tout.

7. TOM S’ÉVEILLE DE SON ÉTAT CRITIQUE

Cette scène a rendu tout le monde nerveux. (Photo : ABC)

« Fight the Power » (17×05) commence avec DeLuca et Teddy célébrant que Meredith s’améliore, mais la joie se termine lorsque Tom Koracick arrive au Grey Sloan Memorial dans un état si critique qu’il ne reconnaît même pas son ex ou Owen, et même pensé que son fils était encore en vie.

Pour ne rien arranger, elle souffre de complications neurologiques qui obligent Amelia à reprendre le travail. Après que Shepherd ait confirmé que son ancien professeur / amant est stable, Teddy reste avec lui et avoue qu’il souhaite sauver leur amitié. Alors Koracick se réveille et demande un bain à l’éponge, ce qui signifie qu’il se sent déjà mieux.

8. UNE PROPOSITION DE MARIAGE AVEC UNE FIN HEUREUSE

Le couple plus amoureux que jamais. (Photo : ABC)

En plus de sauver une mère et sa fille, de voir la santé de Meredith s’améliorer, Maggie reçoit une autre bonne nouvelle. Avant de retourner à Boston, Winston décide de lui proposer. Pour cela, il a caché une bague de fiançailles dans la boîte des écouteurs et quand sa petite amie l’a trouvée, elle lui a posé la grande question : « Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. »

Bien sûr, Maggie a dit oui, donc après plusieurs tragédies, il y a enfin de bonnes nouvelles.

9. PROPOSITION DE TOM A JAKSON

Le personnage cherche à diriger sa vie. (Photo : ABC)

Après avoir vaincu COVID-19, Tom pense que le mieux qu’il puisse faire est d’améliorer ce monde, alors il décide de proposer à Jakson de le soutenir à Boston.

« Je vous aiderai même à comprendre comment pensent les blancs ignorants. Tu n’as même pas à arrêter de me détester », lui dit-il.

10. GEORGE RÉAPPARAÎT

Plusieurs personnages sont revenus pour bien fermer leur sortie. (Photo : ABC)

Une autre apparition qui a marqué tout le monde est celle de George, également dans les rêves de Meredith. Il y raconte comment était sa vie après sa mort.

Mais pas seulement, car il n’a pas hésité à préciser qu’il continuait à la surveiller de temps en temps.