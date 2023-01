Les 10 meilleurs jeux PS5 à venir en 2023

Que Année de jeu 2023 des promesses pour PS5-Les fans deviennent glorieux. De nombreuses franchises importantes et populaires sont dans les starting-blocks pour cette année et souhaitent vous divertir sur la console nouvelle génération de Sony.

Nous vous présentons 10 faits saillants PS5 qui devraient apparaître en 2023 et que vous ne devriez pas manquer.

Parlé

Parlé est une toute nouvelle IP de Square Enix et est considérée comme une technologie de pointe depuis les premières bandes-annonces. les monde ouvert d’Athia brille d’une splendeur fantastique pendant que nous jouons avec l’héroïne Frey Hollande foncez à travers le terrain et utilisez leurs capacités magiques pour vous engager dans des batailles visuellement époustouflantes. Le but est de trouver un moyen de retourner à la maison actuelle de Frey à New York et jusque-là dans celle-ci monde fantastique implacable survivre.

Parce qu’elle n’est en fait qu’une jeune femme normale qui s’est retrouvée bloquée dans cet autre monde de la métropole dans des circonstances mystérieuses. Si vous voulez avoir un avant-goût de l’aventure du monde ouvert à l’avance, vous pouvez demo gratuite expérimenter.