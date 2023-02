Les 10 meilleurs films et séries de Pedro Pascal : de « Game of Thrones » à « The Last of Us »

Pierre Pascal Il est l’un des acteurs les plus connus aujourd’hui. Grâce à son rôle de premier plan dans la série « Le dernier d’entre nous » sur HBO Max, l’artiste s’est imposé comme une star à Hollywood. Cependant, le rôle de Joël Ce n’est pas son seul rôle mémorable : le Chilien a un palmarès exceptionnel pour le soutenir.

Récemment, le portail populaire Tomates pourries dévoilé la liste des meilleurs projets de l’interprète, basée sur revues professionnelles. Vous voulez savoir quelles productions sont incluses dans le classement ?

Ensuite, nous vous disons quels sont les meilleurs films et séries l’acteur Pedro Pascalvenir de « Game of Thrones » à « The Mandalorian » et « The Last of Us ».

LES 10 MEILLEURS FILMS ET SÉRIES DE PEDRO PASCAL

10. « Bâtards suceurs de sang » – Score : 67 %

Pierre Pascal pièces Max dans cette comédie d’horreur réalisée par Brian James O’Connell.

De quoi ça parle? Evan (Fran Kanz) est un employé qui souffre depuis longtemps dont l’entreprise l’exploite et le surmène, ainsi que sa petite amie Amanda et son meilleur ami Tim. Il pense que tous ses efforts seront récompensés par une promotion imminente au bureau, mais son monde finit par s’effondrer lorsque son patron accorde sa promotion tant attendue à son ennemi juré, Max.

Où voir « Bâtards suceurs de sang »? Si vous êtes en Espagne, vous pouvez profiter du long métrage par Filmin. Accès depuis ce lien.

9. « Triple Frontière » – Score : 70 %

Pascal donne vie à Francisco « Poisson-chat » Morales dans ce film écrit et réalisé par JC Chandor.

De quoi ça parle? Cinq vétérans professionnels des forces spéciales se retrouvent dans une zone peu peuplée d’Amérique du Sud où convergent trois frontières. Pour la première fois de leur prestigieuse carrière, ces héros méconnus se lancent dans une mission dangereuse qui leur est propre, au profit d’eux-mêmes, et non de leur pays, les États-Unis, en s’attaquant à un puissant cartel de la drogue et en s’assurant le soutien d’une » taupe » d’initié.

Où voir « Triple Frontière »? Il est disponible via Netflix. Accès depuis ce lien.

8. « Nous pouvons être des héros » – Score : 74 %

Pierre est le super-héros Marcus Moreno dans ce film écrit et réalisé par Robert Rodriguez.

De quoi ça parle? Après que des envahisseurs extraterrestres aient kidnappé les super-héros de la Terre, leurs enfants doivent se réfugier dans une cachette gouvernementale. Mais la rusée Missy Moreno (YaYa Gosselin) ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas sauvé son père, alors elle fait équipe avec le reste des Super Kids pour échapper à sa mystérieuse baby-sitter, Miss Granada (Priyanka Chopra Jonas).

Où voir « On peut être des héros »? Il est disponible via Netflix. Accès depuis ce lien.

7. « Le poids insupportable du talent massif » – Score : 87 %

L’acteur chilien se met dans la peau de javi gutierrez dans ce film réalisé par Tom Gormican.

De quoi ça parle? Nicolas Cage, à court d’argent, accepte de faire une apparition payante à la fête d’anniversaire d’un superfan milliardaire. Bien qu’en réalité, il devienne un informateur pour la CIA, puisque le fan est un baron de la drogue.

Où voir « Le poids insupportable du talent massif »? Il est disponible en Amérique latine à travers de Amazon Prime Vidéo. En Espagne, de Movistar Plus+.

6. « Prospect » – Note : 89 %

Pierre Pascal donne vie à ezra dans ce film de Christopher Caldwell et Zeek Earl.

De quoi ça parle? Un homme et sa fille adolescente se rendent sur une lune extraterrestre avec un contrat pour extraire des pierres précieuses dans la forêt toxique. Elle est obligée d’affronter d’autres personnes, ainsi que la cupidité de son propre père.

Où voir « Perspective »? Si vous êtes en Espagne, vous pouvez profiter du long métrage via Amazon Prime Vidéo. Accès depuis ce lien.

5. « Narcos » – Note : 89 %

Pierre Pascal pièces javier péna dans cette célèbre série créée par Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro et Paul Eckstein.

De quoi ça parle? Les deux premières saisons se concentrent sur la lutte contre la DEA américaine et sa cible principale, Pablo Escobar. La troisième saison se concentre sur l’offensive contre l’organisation rivale colombienne, le Cali Cartel.

Où voir « Narcos »? Il est disponible via Netflix. Accès depuis ce lien.

4. « Le Mandalorien » – Note : 93 %

Pascal fait aussi partie de la franchise « Guerres des étoiles »grâce à ce projet créé par Jon Favreau.

De quoi ça parle? La série suit Din Djarin, un chasseur de primes mandalorien reclus dans les confins de la galaxie. Il est engagé par les forces impériales restantes pour récupérer le garçon Grogu; mais, au lieu de cela, elle s’enfuit pour le protéger.

Où voir « Les Mandaloriens »? Il est disponible via Disney Plus. Accès depuis ce lien.

3. « Si Beale Street pouvait parler » – Score 95%

Pierre a donné vie à Pierre Alvarez dans cette remarquable adaptation du roman de James Baldwin, réalisé par le lauréat Barry Jenkins.

De quoi ça parle? L’histoire suit une jeune femme afro-américaine qui, avec le soutien de sa famille, cherche à laver le nom de son mari accusé à tort d’un crime qu’il n’a pas commis.

Où voir Si Beale Street pouvait parler? Il est disponible à travers de Netflix en Amérique Latine. En Espagne, de Movistar Plus+.

2. « Game of Thrones » – Saison 4. Note : 97 %

Pascal il a joué le souvenir Oberyn Martell dans la série à succès basée sur le travail de George R. R. Martin. Comme nous le savons, son personnage a été le protagoniste de l’une des morts les plus choquantes de l’émission télévisée.

De quoi ça parle? La production raconte les expériences d’un groupe de personnages de différentes maisons nobles dans le continent fictif de Ouest avoir le contrôle de Trône de fer et gouverner les sept royaumes qui composent le territoire.

Où voir « Game of Thrones »? Il est disponible via HBO Max. Accès depuis ce lien.

1. « Le dernier d’entre nous » – Score : 97 %

Sa première saison n’est pas encore terminée et elle est déjà considérée comme la meilleure série de Pierre Pascal. Il est Joëlle protagoniste de l’adaptation du jeu vidéo du même nom par Le chien méchant.

De quoi ça parle? La série suit un passeur chargé d’escorter l’adolescente Ellie (Bella Ramsey) à travers les États-Unis post-apocalyptiques. En chemin, ils recherchent Tommy (Gabriel Luna), le jeune frère et ex-soldat de Joel.

Où voir « Le dernier d’entre nous »? Il est disponible via HBO Max. Accès depuis ce lien.