Les 10 meilleurs films et émissions de télévision de Netflix par heures regardées révélés pour la première fois

Lundi, pour la première fois, Netflix a partagé ses chiffres pour les émissions et les films originaux les plus populaires par le nombre d’heures pendant lesquelles les gens les ont regardés au total au cours du premier mois de leur sortie. Netflix a gardé les données fermées au public, mais maintenant, ils révèlent ce que nous regardons tous.

Ils ont donné une mesure, basée sur le nombre de comptes qui ont regardé au moins deux minutes d’un programme, que même si cela prouve l’intérêt pour l’émission, cela ne dit pas vraiment si le téléspectateur a été obligé de s’y tenir. Nous avons tous commencé quelque chose et l’avons éteint. Donnez-nous le vrai, vrai, Netflix!

Les chiffres sont un peu faussés avec la hausse de 100 millions d’abonnés au cours de la dernière année. « Choses étrangesLa troisième saison, par exemple, est la cinquième émission la plus populaire de Netflix en termes de nombre de comptes qui l’échantillonnent. Mais par des heures regardées, la troisième saison de Choses étranges passe à la troisième série originale la plus populaire de Netflix – et sa deuxième saison, qui est sortie alors que Netflix comptait 100 millions d’abonnés de moins qu’aujourd’hui, est sa huitième émission en nombre d’heures regardées.

La métrique penche également vers une programmation qui a une durée d’exécution plus longue, poussant des films de 3 heures comme The Irishman plus haut qu’il ne devrait l’être. L’Irlandais apparaît en haut de la liste des 10 meilleurs films de Netflix en termes d’heures de visionnage, alors qu’il ne fait pas partie du top 10 s’il est mesuré par l’échantillonnage de 2 minutes.

Les émissions les plus populaires de Netflix

Top 10 des séries Netflix par nombre total d’heures de visionnage au cours des 28 premiers jours :

1. Bridgerton saison 1 — 625 millions d’heures

2. Vol d’argent partie 4 — 619 millions d’heures

3. Choses étranges 3 — 582 millions d’heures

4. Le sorceleur saison 1 — 541 millions d’heures

5. 13 raisons pour lesquelles saison 2 – 496 millions d’heures

6. 13 raisons pour lesquelles saison 1 — 476 millions d’heures

7. Tu saison 2 — 457 millions d’heures

8 Choses étranges 2 — 427 millions d’heures

9. Vol d’argent partie 3 — 426 millions d’heures

dix. Ginny et Géorgie saison 1 — 381 millions d’heures

Top 10 des séries Netflix par nombre de comptes qui ont regardé au moins 2 minutes au cours de ses 28 premiers jours de sortie :

: 1. Bridgerton saison 1 — 82 millions

2. Lupin partie 1 — 76 millions

3. Le sorceleur saison 1 — 67 millions

4. Sexe/Vie saison 1 — 67 millions

5. Choses étranges 3 — 67 millions (le seul chiffre inédit)

6. Vol d’argent partie 4 — 65 millions

7. Roi Tigre saison 1 — 64 millions

8. Le Gambit de la Reine — 62 millions

9. Dent sucrée saison 1 — 60 millions

dix. Emilie à Paris saison 1 — 58 millions

Les films les plus populaires de Netflix