Il 2020 est devenu l’une des pires années de l’histoire de la cinématographie, non pas à cause de sa qualité, mais à cause d’un problème extérieur à l’industrie qui a impacté le monde entier: le Coronavirus. Cette maladie qui continue de sévir sur la planète commence seulement maintenant à se terminer avec les vaccins, car nous avons vu l’acteur Ian McKellen recevoir la dose et envoyer un message de sensibilisation.

Il COVID-19[feminine Cela n’a permis que trois mois de normalité, où la population pouvait circuler librement sans soucis et les salles de cinéma diffusaient de nouveaux films semaine après semaine, mais lorsque l’épidémie a commencé sur différents continents, les salles ont été contraintes de fermer. À ce jour, peu de pays ont ouvert leurs salles, ce qui concerne des films tels que ‘Wonder Woman 1984’.

Avec les fermetures de salles, les grands producteurs n’ont eu d’autre choix que de reporter leurs grandes premières à 2021, comme ‘Dune’, ‘Black Widow’, ‘Fast & Furious 9’, ‘No Time To Die’, ‘A Quiet Place II’, ‘Top Gun: Maverick’, entre autres. Malgré cela, il y avait des gens courageux qui ont osé faire la première au milieu d’une pandémie, et ils ont été aimés par le public, et c’est pourquoi nous vous proposons les 10 meilleurs films de ce 2020.

De gros rubans ont été laissés de côté pour la liste, qui méritent d’être mentionnés: ‘Palm Spring’, ‘Bad Education’, ‘The Vast of Night’, ‘The King of Staten Island’, ‘En avant’, ‘La mort n’existe pas et n’aime pas non plus’, ‘Relic’, ‘Saint Frances’, ‘ Désolé, vous nous avez manqué ‘, Emma’, ‘Sound of Metal’, ‘Kajillionaire’, ‘The Painter and the Thief’, ‘Screened Out’, ‘A white, white day’ et ‘Time’.

+ Les 10 meilleurs films de 2020: