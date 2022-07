Les 10 meilleurs épisodes de Black Mirror d’IMDb que vous devriez revoir et revoir

Variété a annoncé la nouvelle de certains visages très excitants à venir dans la série à succès, ainsi que le fait que la saison serait plus longue que la précédente, avec une production déjà en cours.

On ne sait pas combien de temps nous devrons attendre pour le regarder, alors en attendant, pourquoi ne pas rester coincé dans quelques épisodes classiques ?

L’émission de science-fiction dystopique de l’esprit de Charlie Brooker pourrait bien être une série d’anthologies, ce qui signifie que vous n’avez en fait rien à rattraper, mais les meilleurs épisodes méritent quand même d’être revus.

Il y a eu plus de 20 épisodes de l’émission maintenant, et les gens ont tendance à être assez passionnément en désaccord sur leur préféré, mais voici le top 10 selon les notes d’IMBd:

Comme c’est généralement le cas avec Miroir noir, cet épisode joue sur nos pires craintes concernant les capacités des technologies émergentes. Dans ce cas, ce sont des jeux de réalité virtuelle.

Jouez à l’essai. Crédit : Netflix

Du côté plus léger (relativement), cet épisode est comme Uber rencontre Instagram, et met en évidence comment nous pouvons devenir obsédés par l’approbation et les notes sur les réseaux sociaux.

Plongée du nez. Crédit : Netflix

. 8 – USS Callister (8.3)

De retour sur le thème du jeu vidéo, cet épisode met en vedette Jesse Plemons en tant que concepteur de logiciels qui crée un monde incontournable dans lequel il est un commandant et fait de la vie des consciences téléchargées de ses collègues involontaires un enfer vivant.

USS Callister. Crédit : Netflix

. 7 – Tais-toi et danse (8.4)

OK, celui-ci est aussi sombre que possible. Je ne veux pas gâcher ça, mais les images de la webcam sont piratées et les victimes sont soumises au chantage d’un troll en ligne… et quand vous pensez que ça ne peut pas devenir plus sombre, ça continue.

Tais-toi et danse. Crédit : Netflix

. 6 – Toute votre histoire (8.5)

Et si vos yeux pouvaient enregistrer tout ce que vous voyez et que vous pouviez le regarder en retour ? Ce serait cool, non ? Faux, c’est Miroir noir.

Toute votre histoire. Crédit : Netflix

. 5 – Détesté dans la Nation (8.5)

Abeilles robots et hashtags sinistres, cet épisode de 90 minutes vaut la peine de prendre du temps.

Détesté dans la Nation. Crédit : Netflix

Cet épisode primé est différent de la plupart de la série, mais d’une belle manière. C’est aussi une histoire d’amour avec une fin heureuse – mais vous pourriez verser une larme ou deux.

San Junipero. Crédit : Netflix

Si vous aimez les bons twists, c’est celui qu’il vous faut. Cependant, comme vous l’avez probablement deviné, le voyage à travers ce musée est très sombre.

Musée noir. Crédit : Netflix

. Si vous voulez regarder Miroir noir mais vous ne voulez pas avoir froid aux os, alors ne cherchez pas plus loin que cela. Alors que de nombreux épisodes ressemblent à du drame, et certains à de l’horreur, celui-ci vire vers une comédie romantique, centrée sur les rencontres basées sur des algorithmes.

Accrochez le DJ. Crédit : Netflix

. 1 – Noël blanc (9.1)

Au premier rang se trouve ce spécial festif de 2014 avec Jon Hamm, qui offre une fois de plus une tournure délicieusement énervante après l’histoire de deux hommes apparemment piégés dans une cabine d’isolement (pas si) festive.