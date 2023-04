Les 10 meilleures séries Netflix de 2023

7 / 10

« SHADOW AND BONE » SAISON 2. Les huit derniers épisodes de la série qui adapte les romans de Leigh Bardugo ont été diffusés le 16 mars. Bien que laissé pour mort, le général Kirigan revint plus fort que jamais, avec une nouvelle force de Merzost. Afin de le vaincre et de l’empêcher de dévorer le monde dans Shadow, Alina doit devenir plus forte et faire appel à des alliés. (Photo : Netflix)