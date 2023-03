Les 10 hommes célèbres les plus sexy du monde, selon la science

La science est assez précise quand il s’agit de la plupart des choses. Et selon l’apparence de cette liste, la science continue de régner.

Pendant des années, les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi une personne est considérée comme plus attirante qu’une autre.

Pour expliquer pourquoi il existe un consensus général sur le fait que Ryan Gosling est magnifique, tandis que Macaulay Culkin est plutôt un goût acquis, il existe une méthode – le nombre d’or grec de Beauty Phi.

Ce ratio remonte BIEN en arrière, comme des milliers d’années en arrière. On dit que c’est la sauce secrète du sex-appeal et de la perfection.

Maintenant, en utilisant la cartographie numérique du visage associée au nombre d’or grec de Beauty Phi, les scientifiques ont pu déterminer qui a le plus beau visage et qui sont les hommes les plus sexy du monde.

Photos : DFree, agence photo Featureflash / Shutterstock

Une expérience a été menée par le Dr Julian De Silva et a déclaré que George Clooney était l’homme le plus beau de la planète.

Cette méthode fonctionne en mesurant 12 marqueurs importants sur le visage, notamment le menton, le front, les sourcils, les yeux, le nez, les lèvres et la forme du visage. Ensuite, ces résultats sont comparés au nombre d’or grec, qui est de 1,618, et on dit qu’il est le plus beau qu’un visage puisse être.

Pour rester dans le thème des célébrités, 10 hommes ont été évalués en fonction de la perfection de leur visage. Cependant, certains d’entre eux ont remporté le prix pour des traits faciaux spécifiques.

Photos : Ron Adar, Serge Rocco / Shutterstock

Ryan Gosling, par exemple, est considéré comme ayant le meilleur nez du groupe, tandis que Harry Styles remporte le prix des meilleurs yeux et menton. David Beckham, en revanche, a le visage le mieux formé.

Alors que beaucoup d’hommes sexy sur la liste semblent évidents, d’autres peuvent vous surprendre. J’ai découvert que je devais même rechercher certains noms sur Google (peut-être parce que je vieillis).

Voici les 10 célébrités masculines les plus sexy au monde, selon la science :

1.Georges Clooney

Photo: Matteo Chinellato / Shutterstock

Je sais que c’est le seul homme avec qui ma mère peut convenir qu’il est attirant.

2. Bradley Cooper

Photo : Agence photo Featureflash / Shutterstock

Je suis une ventouse pour les yeux bleus.

3.Brad Pitt

Photo : Agence photo Featureflash / Shutterstock

J’aime quand un homme a une crinière pour cheveux.

4. Harry Styles

Photo: DFree / Shutterstock

J’aime cet homme depuis que j’ai 12 ans.

5.David Beckham

Photo : Fred Duval / Shutterstock

Je ne connais rien au football, mais j’apprendrais pour lui.

6. Will Smith

Photo: DFree / Shutterstock

Il est peut-être banni des Oscars, mais pas de mon cœur.

7. Idris Elbe

Photo: Jaguar PS / Shutterstock

Grand noir et beau? Avec un accent britannique ? Oui.

8. Ryan Gosling

Photo: DFree / Shutterstock

Il y a une raison pour laquelle cet homme est le roi des films d’amour.

9. Zayn Malik

Photo : Kathy Hutchins / Shutterstock

Je laisserais cet homme me briser le cœur.

10. Jamie Foxx

Photo : Ron Adar / Shutterstock

Et cet homme aussi.

Emelyne est une écrivaine qui se concentre sur les voyages et l’aventure, la santé des femmes, la culture pop et les relations. Son travail a été publié dans Huffington Post, MSN et Matador Network.