Les 10 films Netflix les plus regardés dans le monde en février 2021

Nous avons atteint le troisième mois de 2021 et le site



FlixPatrol



fourni toutes les données sur



les films les plus regardés par les utilisateurs du service de streaming Netflix



dans le monde en février. Alors que nous attendons les bandes à venir en mars,



Dans Spoiler, nous vous apportons la liste complète avec le Top 10



de vos longs métrages préférés.

On retrouve ici plus de diversité que ce qui s’est passé avec la série, où l’on retrouve du contenu qui se répète en janvier et février. Le seul qui est présent dans les deux listes à ce jour est



‘On peut être des héros’



, qui occupe une place importante dans le Top mené par



‘À tous les garçons: pour toujours’ et ‘Nouvelles du grand monde’



.

+ Top 10 des films Netflix les plus regardés dans le monde en février 2021:



1

À TOUS LES GARÇONS: POUR TOUJOURS

Date de sortie:



12 février Dirigée par:



Michael Fimognari Protagonistes:



Lana Condor, Noah Centineo, Ross Butler, Madeleine Arthur Terrain:



La dernière année du lycée occupe le devant de la scène alors que Lara Jean revient d’un voyage en famille en Corée et réfléchit à ses projets universitaires, avec et sans Peter. deux

NOUVELLES DU GRAND MONDE

Date de sortie:



10 février Dirigée par:



Paul Greengrass Protagonistes:



Tom Hanks, Helena Zengel, Fred Hechinger, Michael Angelo Covino Terrain:



Un Texan qui voyage à travers le Far West pour apporter des nouvelles du monde aux habitants accepte d’aider à sauver une fille kidnappée. 3

OHANA: UN MAGNIFIQUE TRÉSOR

Date de sortie:



29 janvier Dirigée par:



Jude Weng Protagonistes:



Kea Peahu, Alex Aiono, Lindsay Watson, Owen Vaccaro Terrain:



Deux frères de Brooklyn dont l’été dans une ville rurale d’Oahu prend une tournure passionnante lorsqu’un journal pointant sur un trésor perdu depuis longtemps les emmène dans une aventure, les amenant à renouer avec leur héritage hawaïen. 4

BALAYEURS D’ESPACE

Date de sortie:



5 février Dirigée par:



Jo sung-hee Protagonistes:



Ce sont Joong-ki, Kim Tae-ri, Yoo Hae-jin, Jin Sun-kyu Terrain:



En 2092, l’espace est jonché de dangereux déchets flottants, comme des satellites abandonnés et des vaisseaux spatiaux abandonnés. L’équipage d’un vaisseau de collecte de débris spatiaux appelé The Victory découvre un robot humanoïde connu pour être une arme de destruction massive. Ils se lancent dans une entreprise risquée et voyagent dans l’espace à la recherche d’ordures dont ils peuvent gagner de l’argent tout en rivalisant avec des éboueurs rivaux. 5

EN DESSOUS DE ZÉRO

Date de sortie:



29 janvier Dirigée par:



Lluís Quílez Protagonistes:



Javier Gutiérrez, Patrick Criado, Karra Elejalde, Luis Callejo Terrain:



Par une froide nuit d’hiver, au milieu d’une route déserte, un fourgon blindé de police est attaqué lors d’un transfert de prisonniers. Quelqu’un cherche quelqu’un à l’intérieur. Martín, le policier conducteur de la camionnette, parvient à se barricader à l’intérieur de la cabine blindée avec les détenus. Forcé de se réconcilier avec ses ennemis naturels, Martín tentera de survivre et de remplir son devoir dans une longue nuit de cauchemar où même ses principes seront mis à l’épreuve. 6

L’EXCAVATION

Date de sortie:



29 janvier Dirigée par:



Simon Stone Protagonistes:



Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James, Johnny Flynn Terrain:



Alors que la Seconde Guerre mondiale approche, une riche veuve engage un archéologue amateur pour fouiller les tumulus sur sa propriété. Lorsque vous faites une découverte historique, les échos du passé britannique résonnent-ils face à son avenir incertain? 7

AIMEZ LE CARRÉ

Date de sortie:



11 février Dirigée par:



Filip Zylber Protagonistes:



Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk, Miroslaw Baka, Anna Smolowik Terrain:



Un journaliste célèbre et coureur de jupons renommé commence à reconsidérer ses choix de vie après être tombé amoureux d’un mystérieux mannequin qui mène une double vie. 8

ON PEUT ÊTRE DES HÉROS

Date de sortie:



25 décembre 2020 Dirigée par:



Robert Rodriguez Protagonistes:



Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Christian Slater, Boyd Holbrook, Chrisopher McDonald Terrain:



Lorsque des envahisseurs extraterrestres capturent les super-héros de la Terre, vos enfants doivent apprendre à travailler ensemble pour sauver leurs parents et la planète. 9

Attention, je prends soin de toi

Date de sortie:



19 février Dirigée par:



J. Blakeson Protagonistes:



Rosamund Pike, Eiza González, Peter Dinklage, Dianne Wiest Terrain:



Un tuteur légal nommé par le tribunal escroque ses clients plus âgés et les retient sous sa garde. Mais sa dernière marque est livrée avec des bagages inattendus. dix

POINT ROUGE

Date de sortie:



11 février Dirigée par:



Alain Darbog Protagonistes:



Johannes Bah Kuhnke, Nanna Blondell Terrain:



Lors d’une randonnée pour raviver leur mariage, un couple se retrouve en fuite pour sauver sa vie dans le désert impitoyable d’un tireur inconnu.

Les sujets



Netflix

Lire aussi