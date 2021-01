Les 10 films les plus rentables de 2020

Spigen Coque pour iPhone Se 2020/8/7 [Ultra Hybrid] Bumper Rose Renforcé, Dos Transparent Rigide, Protection - [Air Cushion] Compatible avec iPhone 7/8/SE

Bonjour, merci d'avoir choisi Spigen. Nous vous présentons notre Ultra Hybrid, coque iPhone SE qui est synonyme à la fois de Souplesse et de Rigidité. Et l'Ultra Hybrid s'adapte parfaitement à votre iPhone SE, iPhone 8 et iPhone 7 [Fonctionnalités de l'Ultra Hybrid] Permettez-moi de vous expliquer plus en détail les matériaux de la coque. Elle est constituée d'abord d'un PC (Polycarbonate) qui rend rigide le dos de la coque, cette matière plastique dispose d'une résistance thermique et d'une très grande transparence. Et pour les bumpers, nous avons utilisé la silicone de haute qualité qui garantit une bonne prise en main et une installation facile. [Double Protection] Votre smartphone fait toujours l'objet des chocs et chutes du quotidien. Mais ne vous inquiétez pas. À l'intérieur de la coque iphone 8 antichoc, vous retrouverez notre technique Air Cushion, coussins d'air aux 4 coins de la coque permettant la protection contre tout choc et chute. Inventée par nos ingénieurs dans nos laboratoires situés en Californie, cette technologie protégera efficacement votre précieux smartphone tout en gardant parfaitement son design. [Protection supplémentaire] En plus de cela, nous avons également souhaité que d'autres parties du smartphone comme caméras et face avant soient également protégées. C'est pourquoi les cadres de l'écran et les bords des caméras sont surélevés afin que la coque iPhone SE antichoc ne soit pas en contact avec les surfaces planes. Bien que les protections d'écrans jouent un rôle majeur pour protéger l'écran, la coque peut être un sub-protecteur de l'écran du smartphone. Coque compatible avec iPhone SE 2020, iPhone 8, iPhone 7 / Astuce de Spigen - La coque s'adapte parfaitement au Chargeur sans fil et Protection d'écran de Spigen. Nous sommes sûrs que c'est un mariage parfait.