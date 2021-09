Les 10 films les plus regardés de l’histoire de Netflix

Netflix

La bibliothèque Netflix est de plus en plus populaire dans le monde, mais il y a dix films qui ont marqué l’histoire. Vous ne savez pas quoi voir ce week-end ? Consultez ce classement !

Cinéma© NetflixChris Hemsworth dans l’extraction

Actuellement, Netflix il compte 209 millions d’abonnés dans le monde. Malgré le temps qui passe, la plateforme continue d’être plus pertinente que jamais, augmentant sa présence au sein de l’industrie audiovisuelle. A tel point que, afin de garder les utilisateurs collés à son contenu, il renouvelle chaque mois sa bibliothèque avec des productions originales.

Cependant, outre les séries, qui ont tendance à triompher globalement, Netflix il dispose également d’un vaste catalogue de films. Beaucoup d’entre eux ne sont pas typiques du service à la demande, mais la plupart sont une production originale. Et, justement, ces créations sont celles qui conduisent la plateforme à être aujourd’hui « le géant du streaming ».

En tout cas, il faut savoir que tout comme il y a des séries qui sont devenues les plus vues sur la plateforme, il y a aussi des films et il n’y en a qu’une dizaine. Alors, si vous ne savez pas quoi voir ce week-end, de Spoiler nous vous invitons à lire le prochain classement publié par celui-ci. Netflix.

Top 10 des films les plus regardés de l’histoire de Netflix :

10. Paternité :

Ce drame a été créé sur Netflix en 2021 et déjà 74 millions de comptes Ils seront accros à votre histoire. En une heure et cinquante minutes de film, le film est centré sur Matthew Logelin (Kevin Hart), qui doit apprendre à gérer la paternité. Rookie et veuf, le protagoniste fait face à des couches sales, des doutes et des peurs d’élever sa fille seul.

9. Armée des morts :

Il est sorti il ​​y a quatre mois, plus précisément le 21 mai de cette année et, selon le tableau publié par Netflix, 75 millions d’utilisateurs connectés le regardent. D’une durée de deux heures et demie, ce film se concentre sur l’apparition de zombies à Las Vegas et d’un groupe de mercenaires qui vont tout risquer pour survivre.

8. Puissance du projet :

Aussi bien que Armée des morts, il y a eu 75 millions d’utilisateurs qui ont suivi cette histoire. En une heure et 53 minutes, la Nouvelle-Orléans devient le centre d’attention où un ex-soldat, un adolescent et un policier se retrouvent pour suivre la trace d’une pilule qui va changer leur vie.

7. Enola Holmes :

77 millions d’utilisateurs ont apprécié le rôle de Millie Bobby Brown dans le rôle de la sœur du célèbre détective Sherlock Holmes.. En compagnie d’Henry Cavill, dans le rôle du détective, la jeune actrice incarne un détective prometteur qui doit résoudre une affaire : la disparition de sa mère et sans l’aide de ses frères.

6. La vieille garde :

Avec un bilan de 78 millions d’utilisateurs, La vieille garde il se classe sixième dans ce classement. Ce film englobe fantastique, mystère et action en deux heures qui sont également pleines d’adrénaline. « Quatre guerriers immortels qui protègent l’humanité depuis des siècles sont hantés par leurs pouvoirs mystérieux, tout comme ils découvrent un nouveau membre», lit le synopsis officiel de la plateforme.

5. Mystère du meurtre :

C’était sans aucun doute le retour triomphal du duo comique le plus aimé : Adam Sandler et Jennifer Aniston. 83 millions d’utilisateurs ils se sont amusés avec l’acteur en tant que policier et elle a donné vie à sa femme, qui l’aide à résoudre un meurtre sur le yacht d’un milliardaire qu’ils ont rencontré lors de leurs vacances en Europe.

4. 6 Souterrain :

Ryan Reynolds est le grand et acclamé protagoniste de ce film qui est entré dans la maison de 83 millions d’utilisateurs. « Un génie de la technologie milliardaire simule sa mort et forme une équipe internationale pour renverser un dictateur cruel dans le cadre d’une mission risquée et sanglante« Définit Netflix dans son synopsis officiel.

3. Spenser Confidentiel :

85 millions d’utilisateurs étaient ceux qui se sont connectés avec Spenser Confidentiel. Avec Mark Wahlberg, ce film se concentre sur Spenser, un ancien policier tout juste sorti de prison qui, pour venger deux collègues assassinés à Boston, va prendre une décision drastique dans sa vie.

2. Boîte à oiseaux :

C’était l’un des films les plus dramatiques et les plus suspensifs que Netflix ait sorti ces derniers temps. Avec 89 millions d’utilisateurs, elle s’est imposée comme la deuxième plus regardée de l’histoire de la plateforme. En 2 heures de film, Sandra Bullock éblouit avec sa performance dans laquelle elle affronte une mère qui veille au bien-être de ses enfants après cinq ans de captivité.

1. Extraction :

99 millions d’utilisateurs sont ceux qui ont vu ce film avec Chris Hemsworth. Dans le film, l’acteur légendaire incarne un mercenaire féroce qui se lance dans la mission de sa vie lorsqu’il doit se rendre au Bangladesh pour secourir le fils d’un trafiquant de drogue.

