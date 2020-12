Les 10 événements incontournables du ciel nocturne à voir en 2021

Une autre année d’observation du ciel est à nos portes, et il y a beaucoup à attendre en 2021!

Voici les 10 événements du ciel les plus remarquables. Un appariement étroit entre deux planètes brillantes, une éclipse totale et presque totale de la lune, une excellente année pour observer les météores perséides bien-aimés et une belle apparence d’automne pour Vénus sont parmi les faits saillants célestes qui auront lieu dans la nouvelle année.

3 janvier: La pluie de météores Quadrantid

(Crédit d’image: Brian Emfinger)

À l’heure actuelle, le Pluie de météores quadrantides est probablement – avec les Géminides de décembre – la plus riche exposition annuelle de météores mais l’une des plus brèves; six heures avant et après le maximum, ces météores bleus apparaissent à seulement un quart de leurs taux les plus élevés. Cette année, le maximum de la douche devrait se produire à 1500 heures GMT.

Malheureusement, la lune gibbeuse décroissante interférera avec les observations. Dans des conditions plus favorables, vous pouvez compter plusieurs dizaines de météores par heure. Le radiant des Quadrantides (d’où les météores semblent se déployer) est situé à mi-chemin entre la tête de Draco et l’extrémité de la poignée du Big Dipper, haut dans le ciel nord-est au petit matin.

5 mars: rencontre Jupiter et Mercure

Jupiter (à gauche) et Saturne (à droite) sont vus après le coucher du soleil au-dessus du lac Jordan lors de la «grande conjonction» le 21 décembre 2020, près de Chapel Hill, en Caroline du Nord. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA)

Jupiter et Mercure sont à peine au-dessus de l’horizon est-sud-est à l’aube, mais ce matin, ils sont engagés dans une conjonction très étroite, séparés de seulement 0,35 degrés. Mercure (magnitude +0,1) se trouvera juste en haut à gauche de Jupiter beaucoup plus lumineux (magnitude -2,0); la plus grande planète du système solaire surpasse facilement la plus petite d’un facteur 7.

Les jumelles s’avéreront les plus utiles pour faire une observation de ces deux planètes sur fond de crépuscule lumineux environ une demi-heure avant le lever du soleil.

5 mai: Supermoon!

À cette date à 22 h HAE, la lune arrivera à son point le plus proche de la Terre en 2011: une distance périgée de 357 311 km. Un peu plus de 9 heures plus tard, la lune deviendra officiellement pleine (et subira une éclipse totale. Voir ci-dessous).

La quasi-coïncidence de la pleine lune avec le périgée entraînera une gamme dramatiquement large de marées océaniques hautes et basses. Toute tempête côtière en mer à cette époque aggravera presque certainement les problèmes d’inondations côtières. Une telle marée extrême est connue sous le nom de marée de printemps périgée, le mot printemps étant dérivé de l’allemand Springen – pour « jaillir », pas une référence au printemps.

26 mai: éclipse totale de lune

Cette éclipse lunaire totale favorise la rive du Pacifique, c’est-à-dire la zone géographique entourant l’océan Pacifique. La rive du Pacifique couvre les côtes occidentales de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, ainsi que les côtes de l’Australie, de l’Asie orientale et des îles du Pacifique. Les Hawaïens ont une vue magnifique avec l’éclipse se déroulant haut dans leur ciel au milieu de la nuit. Partout en Amérique du Nord, les régions de l’ouest pourront voir la phase totale et une partie des étapes partielles de clôture avant que la lune n’intervienne.

Les régions centrales pourront observer le début des étapes partielles jusqu’à (ou presque) la totalité avant le coucher de la lune. Les régions de l’Est doivent se contenter peut-être d’un petit pétoncle d’obscurité apparaissant sur le bord gauche de la lune, ou peut-être seulement d’un léger ombrage – le résultat de l’ombre pénombre de la Terre. La lune passera bien au nord du centre de l’ombre sombre de la Terre; la partie la plus haute de la lune sera à seulement 34 km de son bord extérieur. C’est pourquoi la totalité ne durera que 14,5 minutes.

10 juin: éclipse solaire annulaire de Ring of Fire

Cette image composite de l’éclipse solaire annulaire a été prise par Koji Kudo de Kawasaki, Japon, le 21 mai 2012. (Crédit d’image: Koji Kudo)

Parce que la lune sera située à une distance de 251 200 miles (404 300 km) de la Terre pendant cette éclipse solaire « anneau de feu », le disque lunaire apparaîtra un peu plus petit que le soleil; 5.7% plus petit pour être exact.

En tant que tel, lorsque la lune passe carrément devant le soleil, elle ne couvrira pas totalement le visage de l’étoile, mais au lieu de cela, un anneau de soleil restera visible. D’où le terme éclipse «annulaire», dérivé du latin « annulus » signifiant en forme d’anneau. Appelez cela un «effet penny-sur-nickel» avec le nickel représentant le soleil et le sou, la lune.

Ce sera une éclipse assez inhabituelle dans la mesure où le chemin de l’annularité suit d’une manière étrange: nord-est, puis nord et enfin nord-ouest, à travers le centre et le nord du Canada, le nord-ouest du Groenland, passé le pôle Nord et se terminant enfin sur le nord-est de la Sibérie. Pour ceux qui vivent dans l’État de New York, en Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans le sud de l’Ontario et du Québec, il y aura une occasion de voir un lever de soleil des plus inhabituels ce matin alors que le soleil se lèvera ressemblant à un croissant avec des cuspides pointées vers le haut. Toronto verra 86% du diamètre du soleil éclipsé, 85% à Montréal et 80% à New York et Boston. Les phases finales de l’éclipse seront visibles du Minnesota, des Grands Lacs et de la vallée de l’Ohio, ainsi que des Carolines et des États du Mid-Atlantic.

11-12 août: pluie de météores perséides

(Crédit d’image: Sergio Garcia Rill)

Ces heures nocturnes seront le moment privilégié pour surveiller ce, le vieux fidèle du ciel d’été: le Pluie de météores perséides .

Le meilleur moment pour regarder sera après le coucher de la lune vers 22 heures, heure d’été locale, laissant le reste de la nuit sombre pour ces stries rapides de lumière. Les Perséides produisent environ un météore par minute sous un ciel sombre de pays et produiront occasionnellement des météores d’une brillance exceptionnelle, appelés boules de feu, ou météores explosifs, appelés bolides.

Mi-septembre à fin 2021: le spectacle Vénus

(Crédit d’image: ISAS / JAXA, CC BY)

La plus éblouissante des planètes commence 2021 de manière médiocre. Vénus commence bas dans le ciel de l’aube du sud-est; coule à l’abri du soleil en mars et avril. Réapparaissant dans le ciel du coucher du soleil, il ne reste suspendu qu’à une hauteur modérée – glissant vers le sud et se rapprochant progressivement de plus en plus lumineux, mais se couchant toujours avant que le ciel ne devienne complètement sombre.

Enfin, à la mi-septembre, il reste en vue après la fin du crépuscule, puis au début de novembre, il saute soudainement comme s’il était hors d’un tremplin dans la proéminence du soir, atteignant son plus grand éclat début décembre et en attirant l’attention sur lui-même chaque soir pendant la soirée. La saison de Noël avant de replonger vers le soleil au début de 2022.



19 novembre: Une éclipse quasi totale de lune

L’astronaute de la NASA Christina Koch a capturé cette photo de l’éclipse lunaire partielle des 16 et 17 juillet 2019 depuis la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Christina Koch / NASA)

L’Amérique du Nord est en excellente position pour voir cette éclipse. Il aura lieu dans les heures précédant l’aube avec les étapes visibles se terminant avant le coucher de la lune.

La lune glissera à travers la partie sud de l’ombre sombre de la Terre et, au maximum, éclipsera tout sauf 2,6% du diamètre de la lune sera immergé dans l’ombre. Parce qu’une partie de la lumière du soleil frappant la Terre est diffusée et dispersée par notre atmosphère, l’ombre de la Terre n’est pas complètement sombre. Une quantité suffisante de cette lumière atteint la lune pour lui donner une faible lueur cuivrée. Combiné avec le ruban jaune non éclipsé restant, créera ce que certains appellent «l’effet de lanterne japonaise»; une vue d’une beauté saisissante à l’œil nu, ou avec des jumelles ou un petit télescope.

Les toutes premières étapes de l’éclipse seront visibles depuis le Royaume-Uni et certaines parties de l’Europe du Nord avant le coucher de la lune. L’Asie de l’Est et l’Australie le verront également après le lever de la lune plus tard dans la soirée.

4 décembre: éclipse totale du soleil

(Crédit d’image: ESO / P. Horálek / Projet Solar Wind Sherpas)

L’éclipse finale de 2021 ne sera visible que depuis le continent glacé de l’Antarctique. Le chemin de la totalité, d’une largeur moyenne de 265 miles (427 km), balaiera l’intérieur des terres au sud-sud-ouest de la mer de Weddell, en passant par l’île Berkner et la plate-forme de glace Filchner-Ronne, puis en continuant à travers l’Antarctique occidental, assombrissant la plage du Comité exécutif (un chaîne de montagnes composée de cinq volcans majeurs), avant de se déplacer au large de la mer de Ross.

Même pour le chasseur d’éclipse le plus ardent, cela s’avérera être une tâche difficile, bien que quelques âmes robustes aient vu la dernière éclipse solaire totale visible ici (en 2003) depuis le sol, tandis que d’autres ont survolé cette terre gelée dans des avions commerciaux.

Une petite éclipse partielle associée peut être aperçue à partir de certaines parties de l’Afrique du Sud, de la Namibie et du Botswana, ainsi que de la Tasmanie et des sections sud de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria en Australie et d’une petite tranche de l’extrême sud de la Nouvelle-Zélande et de l’île Stewart adjacente.

13-14 décembre: La pluie de météores géminides

(Crédit d’image: Jean Clark)

le Pluie de météores géminides devrait atteindre son sommet en 2021 pendant les heures précédant l’aube du 14 décembre, lorsque 60 à 120 météores lents et gracieux par heure peuvent être vus dans des conditions de ciel sombre. Les Géminides font partie des très rares averses qui fonctionnent bien même avant minuit, mais cette année, la lumière d’une lune gibbeuse gênera les observations avant minuit.

En fait, la lune continuera d’être un facteur jusqu’à ce qu’elle se couche enfin vers 3 heures du matin, heure locale. Mais par chance, c’est probablement le meilleur moment pour regarder depuis la constellation des Gémeaux – d’où les météores semblent se déployer – se tient presque au-dessus. Les météores petits et plutôt faibles vont probablement dominer jusqu’à leur maximum prévu. Ensuite, pendant et après le maximum, des météores brillants et même des boules de feu spectaculaires occasionnelles devraient apparaître.

