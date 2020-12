Les 10 curiosités sur Soul, le nouveau film Disney +

dix

C’est le troisième film consécutif que Peter Docter réalise pour Pixar et a été choisi pour la sélection officielle au Festival de Cannes.

Auparavant, ils étaient UP: An Adventure of Heights (2009) et Instensamente (2015). De plus, pour les deux il a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation, va-t-il se répéter en 2021?