Les 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur Wonder Woman 1984

Il a créé Wonder Woman 1984 et le film est sur toutes les lèvres. Certaines critiques étaient positives et d’autres négatives, mais c’est sans aucun doute le film du moment. Protagonisée par Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig, Le nouveau film Warner Bros a frappé l’écran de HBO Max et dans les théâtres du monde entier.

Après une longue attente, avec de nombreux reports et des doutes sur sa première, Wonder Woman est arrivé pour révolutionner l’industrie cinématographique. Nous connaissons tous l’histoire de la princesse Diana, mais il y a beaucoup de choses dans les coulisses de ce film que vous ne saviez probablement pas et dans Spoiler nous vous disons.

Voici les 10 curiosités que vous ne connaissiez probablement pas sur Wonder Woman 1984