Les 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur Bridgerton

Ce 25 décembre, il a été créé en Netflix une série qui fait sensation dans le monde entier. Il s’agit de Bridgerton, la série créée par l’un des producteurs de Grey’s Anatomy, Chris Van Dusen. La nouvelle émission a été la plus regardée sur la plateforme en décembre 2020 dans le monde.

Bridgerton met en vedette Phoebe Dynevor (Plus jeune), Regé-Jean Page (Pour le peuple), Nicola Coughlan (Derry Girls), Jonathan Bailey (Broadchurch), Ruby Barker (Médecins) et Harriet Cains (Mercury).

La série américaine raconte suit la famille puissante et riche, appelée les Bridgertons, dans une histoire pleine de convoitise et de trahison centrée sur l’ère de la Régence en Angleterre. Cette nouvelle production originale de Netflix est déjà en passe de battre tous les records et son succès est comparé à celui de La Casa de Papel et Stranger Things.

Regé Jean Page à Bridgerton – Source: IMDb



Nous savons tous que Bridgerton est l’une des séries avec les plus grandes répercussions de ces derniers temps, mais il y a beaucoup de choses sur cette production que vous ne saviez probablement pas. Pour cette raison dans Divulgacher nous vous en disons quelques-uns.







Voici les 10 curiosités que vous ne connaissiez probablement pas sur Bridgerton