L’éruption du volcan La Soufrière de Saint-Vincent repérée depuis l’espace (photos)

De nouvelles images satellite capturent les éruptions incessantes du volcan La Soufrière à Saint-Vincent, qui ont débuté vendredi 9 avril.

La Soufrière, qui a éclaté pour la dernière fois en 1979, est située sur l’île des Caraïbes orientales de Saint-Vincent. Après des décennies d’inactivité, le volcan a commencé à gronder à la fin de l’année dernière, lorsque les scientifiques ont remarqué qu’un nouveau dôme de lave s’était formé, suintant de lave dans le cratère du sommet du volcan.

Les satellites exploités par la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et Maxar Technologies ont suivi le volcan La Soufrière alors qu’il continue de cracher de la fumée et des débris à des kilomètres de hauteur dans l’atmosphère, recouvrant les communautés environnantes et créant de lourdes chutes de cendres depuis son éruption initiale le 9 avril.

#LaSoufriere #volcano, sur l'île principale de Saint-Vincent-et-les Grenadines entre en éruption, crachant des cendres et de la fumée sur des kilomètres. Jusqu'à 20 000 personnes ont été évacuées des zones entourant le volcan. Ces images #satellite WorldView-2 datent du 8 avril 2021.

Le satellite WorldView-2 de Maxar a capturé de superbes vues aériennes du volcan alors que des vagues de fumée se déversaient sur l’île principale de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Technologies Maxar partagé les images satellite de la zone, qui ont été prises le 8 avril, lorsque le gouvernement local a émis des ordres d’évacuation pour les personnes dans les zones entourant le volcan, avant son éruption.

La société a également partagé des vues satellite de la ville de Richmond Vale avant et après l’éruption du volcan. Le GIF, que Maxar partagé sur Twitter, capture des changements atmosphériques drastiques, alors que le ciel clair du 2 avril est rapidement enveloppé de cendres sur les photos prises mardi 13 avril. Les cendres des éruptions en cours se sont répandues sur des centaines de kilomètres vers l’est, impactant le ciel au-dessus des îles caraïbes voisines.

Images avant et après #satellite de la ville de Richmond Vale sur l'île de #StVincent, vues le 2 avril et aujourd'hui 13 avril, la majeure partie de la zone étant recouverte d'une couverture de cendres provenant de l'éruption en cours du volcan #LaSoufriere .

Les satellites de la NOAA ont également enregistré les conséquences de l’explosion volcanique. Un timelapse d’images du satellite GOES East capture des panaches de cendres et de fumée au-dessus de l’île Saint-Vincent, alors que le volcan est en éruption continue tout au long de la journée du 11 avril.

«Le volcan continue à éclater périodiquement, et les volcanologues disent que l’activité pourrait se poursuivre pendant des semaines», la NOAA a écrit sur Twitter.

Le satellite météo GOES-16 de la NOAA a capturé une vue rapprochée de l’une des éruptions explosives survenues au cours du week-end. L’imagerie, partagé le 12 avril, montre une explosion massive de cendres et de débris, qui s’étendait à des milliers de pieds dans l’atmosphère.

Le satellite GOES-16 surveille constamment le volcan depuis sa première éruption. Les images satellite du 9 avril montrent deux vues de l’éruption: l’une capturée en couleurs réelles de jour, ou «GeoColor», et une autre qui montre les niveaux de dioxyde de soufre dans l’atmosphère lorsque le panache de cendres du volcan explose au-dessus de l’île.

MISE À JOUR: Le volcan # LaSoufrière # à Saint-Vincent-et-les Grenadines a de nouveau éclaté aujourd'hui. Le # GOES16🛰️ de @ NOAA a capturé deux vues: (à gauche) dans les images #GeoColor, et (à droite), dans ce composite SO2, qui détecte le dioxyde de soufre dans le #AshPlume du volcan.

Le JPSS (Joint Polar Satellite System) de la NASA-NOAA a également veillé sur la région, capturant des vues nocturnes de Saint-Vincent, de la Guadeloupe et de la Barbade. Prise tôt dimanche matin (11 avril), l’image met en évidence l’explosion volcanique massive au-dessus de Saint-Vincent, ainsi que les nuages ​​de cendres et les ondes de gravité qui s’étendent jusqu’aux îles voisines. le Images satellite NOAA-20 ont été capturés dans la «bande jour-nuit» à l’aide de la suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible.

Tôt dimanche matin, le Day-Night Band du satellite # NOAA20 du @ jpssprogram a vu l'éruption du volcan La Soufrière sur l'île des Caraïbes orientales de Saint-Vincent, ainsi que des nuages ​​de cendres géants et des ondes de gravité au-dessus de la Barbade et d'autres îles voisines.

La Soufrière a de nouveau éclaté mardi 13 avril, marquant la cinquième journée consécutive d’explosions. Les satellites continueront d’observer les éruptions depuis l’espace.

