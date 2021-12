L’erreur presque imperceptible dans Harry Potter que seuls les fans ont remarquée

Un film est arrivé 2001 et cela a révolutionné la culture pop. Il s’agit de Harry Potter et la Pierre Philosophale, qui deviendrait le premier d’une série de huit films au total basés sur les romans pour la jeunesse écrits par JK Rowling. Depuis, l’histoire du magicien s’est accumulée des millions de fans à travers le monde qui chaque jour veulent connaître plus de curiosités sur le tournage de la saga. Et il y a une information qu’eux seuls pouvaient saisir!

Tout au long des huit films où la fantaisie est l’attraction principale, les adaptations comportent souvent quelques erreurs. Produit par Warner Bros., Harry Potter a frappé le grand écran pour la première fois au début de ce siècle, avec la fin du dernier long métrage –Harry Potter et les reliques de la mort : 2e partie– dans 2011. De cette façon, effets spéciaux année après année, ils sont devenus plus complexes.

Cependant, il y a un petit détail, presque imperceptible, dans l’un des morceaux de la saga qui aurait pu être évité en post-production si les créateurs du film y avaient prêté autant d’attention que les fans. Il se déroule dans l’une des scènes où il est pratiqué Quidditch, un sport fictif pratiqué dans les écoles de magie et, bien sûr, aussi dans les L’école de sorcellerie de Poudlard.

Nous voyons le premier match en Harry Potter et la Pierre Philosophale, dans une scène où l’excitation et l’adrénaline amènent le public à faire partie de cette histoire. Dans cet extrait du film, le personnage joué par Daniel Racliffe est accroché à son balai Nimbus 2000 à cause d’un sort du professeur Quirrell. En jouant, il a failli tomber dans l’herbe mais a réussi à tenir les mains de son plus grand salut.

Ceux qui ont prêté attention à la scène pourront reconnaître qu’à ce moment-là ils ont oublié de retirer de l’image les cordes qui tenaient l’acteur pendant l’enregistrement. C’est-à-dire que depuis les gants de Harry, vous pouvez voir deux cordes qui le fixent à l’élément duquel il ne doit pas tomber. Et bien que certains assurent qu’il s’agit d’un détail de la garde-robe, lors de l’examen de l’intégralité du fragment, il est évident qu’il ne s’agit de rien de moins qu’une erreur d’édition.

