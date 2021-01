L’erreur historique de Bridgerton que vous n’avez certainement pas remarquée

Plus d’un mois après sa première, «Bridgerton» continue de s’avérer être l’un des grands succès du service de streaming Netflix dans la dernière fois, rester dans le Top 10 des contenus les plus consultés dans divers pays du monde. Leurs chiffres reflétés démontrent la réalisation obtenue: Il a été vu par 63 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours et constitue le cinquième meilleur lancement de l’histoire de la plateforme..

Ses fans n’arrêtent pas de sourire, puisque jeudi 21 janvier, les réseaux officiels de la série ont confirmé la nouvelle qu’il s’agissait d’un secret de polichinelle: a été renouvelé pour une deuxième saison, donc les adeptes de Shonda rime, même créateur de ‘L’anatomie de Grey’Ils peuvent continuer à profiter de leurs produits.

Cependant, tout ne semble pas être rose pour la série, puisque récemment on a appris que ses deux protagonistes, Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor, ne traversaient pas un bon moment, puisque leurs scènes érotiques sont devenues virales sur les pages porno, sans le consentement de la production ou du couple d’acteurs.

Ce dernier week-end une erreur historique a été dévoilée que presque personne n’a remarquée: certains utilisateurs sur les réseaux ont remarqué que les lignes jaunes qui marquent la rue, là où passent les voitures, sont là dans le mauvais sens, car ‘Bridgerton’ se déroule au 19ème siècle et ces lignes sur les routes britanniques n’ont fait leurs débuts qu’en 1950, selon les médias britanniques Courrier quotidien.

C’est sans aucun doute un détail que les historiens et les travailleurs des départements des arts ne pardonneront pas, les fans ne semblent pas avoir dérangé du tout, même si la production de Shondaland aura sûrement pris note et corrigera ces erreurs dans le saison 2, Quoi pourrait venir plus tard cette année.