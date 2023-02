L’erreur du chapitre 6 de « The Last of Us » qui a été comparée au café de « Game of Thrones »

Épisode 6 de la série « The Last of Us » de HBO Max nous a non seulement laissé des moments cruciaux de la lien qui est né entre Ellie et Joel, mais aussi quelques scènes qui ont attiré l’attention des utilisateurs des réseaux sociaux.

Parmi celles-ci, la grande erreur que de nombreux fans comparent déjà avec le célèbre café starbucks qui a fait une apparition inattendue dans la dernière saison de « Game of Thrones ».

Voulez-vous en savoir plus? Découvrez ce que bogue du chapitre 6 de la série HBO Max « Le dernier d’entre nous » et pourquoi est-il associé à « Game of Thrones ».

QUELLE EST L’ERREUR DANS LE CHAPITRE 6 DE LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Le sixième épisode de la célèbre émission s’intitule « proche » (en Espagne : « Famille » et en Amérique Latine : « Parenté »). Il était dirigé par Jasmila Zbanic et écrit par Craig Mazin. Et, bien qu’un grand nombre de personnes composent l’équipe de production, aucune d’entre elles ne s’est rendu compte de cette erreur.

Quand Joel et Ellie ils traversent un pont pour se rendre à Jackson et rencontre Tommy, certains membres d’équipage peuvent être vus dans un plan montrant la vue aérienne du terrain enneigé.

Constatant la présence des caméramans dans cette scène, l’utilisateur de Twitter @stjguitarist il a écrit directement au co-créateur de la série, Neil Druckman: « Épisode brillant. Cependant, vous voudrez peut-être le corriger et le télécharger à nouveau. Vous pouvez voir l’équipe de tournage sur ce plan.

L’erreur du sixième chapitre de « The Last of US »: les membres de l’équipe de production peuvent être vus sur scène (Photo: HBO)

POURQUOI COMPAREZ-VOUS CETTE ERREUR AVEC « GAME OF THRONES » ?

Après avoir découvert l’erreur, il était inévitable que le public relie cet événement à celui qui s’est produit dans le huitième volet de « Game of Thrones ». Au cours du chapitre 4, « Le dernier des Starks »on peut voir un verre de l’entreprise starbucks face à Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dans chute d’hiver.

Sans aucun doute, cette décision est devenue une tendance sur les plateformes numériques et a été très critiquée à l’époque. Bien que, contrairement à l’émission mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramseyl’adaptation de l’œuvre de George R. R. Martin Il n’a pas eu le soutien des téléspectateurs dans ces derniers épisodes.

Le célèbre verre Starbucks apparu par erreur dans la série « Game of Thrones » (Photo : HBO)

Pour cette raison, bien que le café ait été supprimé numériquement après la diffusion de l’épisode, de nombreuses personnes l’associent encore à la fiction et au mauvais souvenir qu’a eu son ultime opus, pour plusieurs fans.

Actuellement, cela a servi aux internautes à prendre les deux événements avec humour.

Les mèmes après l’erreur de la série « The Last of US » (Photo : Scott T. Jones / Twitter)

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Depuis, vous pouvez voir chaque nouveau chapitre sur la plateforme de streaming HBO Max. Découvrez la bande-annonce de la série télévisée ci-dessous.